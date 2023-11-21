https://sputnik-georgia.ru/20231121/snegopad-na-zapade-gruzii-gornaya-doroga-v-imereti-zakryta-dlya-bolshegruzov-284397744.html

Снегопад на западе Грузии: горная дорога в Имерети закрыта для большегрузов

Снегопад на западе Грузии: горная дорога в Имерети закрыта для большегрузов

Сильный снегопад и низкие температуры стали причиной закрытия трассы для большегрузов на участке с 1 по 40 километр 21.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Движение транспорта с прицепом и полуприцепом закрылось на горной дороге в регионе Имерети Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионов Грузии. По данным департамента, сильный снегопад и низкие температуры стали причиной закрытия трассы для большегрузов на участке с 1 по 40 километр. На остальных участках дороги движение свободно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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