https://sputnik-georgia.ru/20231121/sobaka-prezidenta-gruzii-nashlas-284385980.html

Пропавшая собака президента Грузии нашлась

Пропавшая собака президента Грузии нашлась

Собаку президент подобрала на улице во время предвыборной кампании в 2018 году 21.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-21T16:07+0400

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Собака президента Грузии Саломе Зурабишвили по кличке Гомбора нашлась через несколько часов после пропажи, написала глава государства в соцсети. О пропаже питомца в столичном районе Ваке сообщила сама глава государства в соцсети и просила общественность о помощи. Зурабишвили подобрала собаку, метиса лабрадора, на улице во время предвыборной кампании в 2018 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили