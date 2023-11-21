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Пропавшая собака президента Грузии нашлась
Пропавшая собака президента Грузии нашлась
Собаку президент подобрала на улице во время предвыборной кампании в 2018 году 21.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-21T16:07+0400
2023-11-21T16:07+0400
2023-11-21T16:52+0400
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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Собака президента Грузии Саломе Зурабишвили по кличке Гомбора нашлась через несколько часов после пропажи, написала глава государства в соцсети. О пропаже питомца в столичном районе Ваке сообщила сама глава государства в соцсети и просила общественность о помощи. Зурабишвили подобрала собаку, метиса лабрадора, на улице во время предвыборной кампании в 2018 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили
грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили
Пропавшая собака президента Грузии нашлась
16:07 21.11.2023 (обновлено: 16:52 21.11.2023)
Собаку президент подобрала на улице во время предвыборной кампании в 2018 году
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Собака президента Грузии Саломе Зурабишвили по кличке Гомбора нашлась через несколько часов после пропажи, написала глава государства в соцсети.
О пропаже питомца в столичном районе Ваке сообщила сама глава государства в соцсети и просила общественность о помощи.
"Нашли!!! Спасибо всем!" – написала Зурабишвили через несколько часов после первого сообщения.
Зурабишвили подобрала собаку, метиса лабрадора, на улице во время предвыборной кампании в 2018 году.