https://sputnik-georgia.ru/20231121/v-evrosoyuze-vyrosli-prodazhi-novykh-legkovykh-avtomobiley--284378698.html

В Евросоюзе выросли продажи новых легковых автомобилей

В Евросоюзе выросли продажи новых легковых автомобилей

Найбольший рост продаж зафиксирован во Франции 21.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в октябре 2023 за год выросли на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 855 484 машины, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).На крупных рынках в основном также наблюдался значительный рост: во Франции - на 21,9%, в Италии - на 20%, в Германии, на крупнейшем рынке, зафиксирован рост на 4,9%. Кроме того, продажи автомобилей в ЕС за десять месяцев 2023 года увеличились на 16,7% в годовом выражении, до 8,795 миллиона автомобилей. В Германии за отчетный период рост составил 13,5% в годовом выражении, во Франции - 16,9%, в Италии - 20,4%, в Испании - 18,5%. Что касается моделей автомобилей, то, по данным ассоциации, продажи в Европе новых автомобилей Volkswagen Group выросли в октябре в годовом выражении на 9,9%, Stellantis (бывших Fiat и PSA) - на 11,3%, группы Renault - на 24,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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