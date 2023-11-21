https://sputnik-georgia.ru/20231121/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-s-rossiey-otkryta-dlya-legkovykh-avtomobiley-284394665.html

"Верхний Ларс" сегодня: дорога к границе с Россией открыта для легковых автомобилей

"Верхний Ларс" сегодня: дорога к границе с Россией открыта для легковых автомобилей

Ограничения на дороге действовали из-за опасности схода лавин 21.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-21T18:43+0400

2023-11-21T18:43+0400

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Движение легковых автомобилей восстановлено на участке Гудаури (Поста)-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в направлении границы с Россией, сообщает департамент автомобильных дорог. Ограничения были введены из-за опасности схода лавин. По данным департамента, движение легковых автомобилей будет осуществляться попеременно: сначала в одну, затем в другую сторону в соответствии с потоком скопившихся машин. При этом из-за снега и гололеда на указанном участке запрещено движение транспортных средств с прицепами и полуприцепами. Движение на участке Гудаури-Коби будет осуществляться в круглосуточном режиме только через лавинозащитные тоннели. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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