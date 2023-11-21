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"Верхний Ларс" сегодня: дорога к границе с Россией открыта для легковых автомобилей
"Верхний Ларс" сегодня: дорога к границе с Россией открыта для легковых автомобилей
Ограничения на дороге действовали из-за опасности схода лавин 21.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-21T18:43+0400
2023-11-21T18:43+0400
2023-11-21T19:00+0400
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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Движение легковых автомобилей восстановлено на участке Гудаури (Поста)-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в направлении границы с Россией, сообщает департамент автомобильных дорог. Ограничения были введены из-за опасности схода лавин. По данным департамента, движение легковых автомобилей будет осуществляться попеременно: сначала в одну, затем в другую сторону в соответствии с потоком скопившихся машин. При этом из-за снега и гололеда на указанном участке запрещено движение транспортных средств с прицепами и полуприцепами. Движение на участке Гудаури-Коби будет осуществляться в круглосуточном режиме только через лавинозащитные тоннели. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, верхний ларс, гудаури, армения, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на дорогах грузии, ситуация на военно-грузинской дороге
грузия, новости, погода, верхний ларс, гудаури, армения, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на дорогах грузии, ситуация на военно-грузинской дороге
"Верхний Ларс" сегодня: дорога к границе с Россией открыта для легковых автомобилей
18:43 21.11.2023 (обновлено: 19:00 21.11.2023)
Ограничения на дороге действовали из-за опасности схода лавин
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Движение легковых автомобилей восстановлено на участке Гудаури (Поста)-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в направлении границы с Россией, сообщает департамент автомобильных дорог.
Ограничения были введены из-за опасности схода лавин.
По данным департамента, движение легковых автомобилей будет осуществляться попеременно: сначала в одну, затем в другую сторону в соответствии с потоком скопившихся машин.
При этом из-за снега и гололеда на указанном участке запрещено движение транспортных средств с прицепами и полуприцепами.
Движение на участке Гудаури-Коби будет осуществляться в круглосуточном режиме только через лавинозащитные тоннели.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.