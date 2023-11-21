https://sputnik-georgia.ru/20231121/vneshnetorgovyy-oborot-prodolzhaet-rasti--s-kem-torguet-gruziya-284367737.html

Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия

Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия

Экспорт составил 5,1 миллиард долларов, что на 12,5% больше, чем в январе-октябре 2022 года 21.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-21T09:01+0400

2023-11-21T09:01+0400

2023-11-21T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-октябре 2023 года вырос на 16,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 17,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 12,7 миллиарда долларов, что почти на 18% больше данных за десять месяцев 2022 года. Экспорт составил 5,1 миллиарда долларов, что на 12,5% больше, чем в январе-октябре 2022 года. Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 7,6 миллиарда долларов, что на 21,7% больше аналогичного показателя за десять месяцев 2022 года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства и т. д. В январе-октябре 2023 года больше всех вырос экспорт легковых авто – на 165,7%, воды, в том числе минеральной и газированной, содержащие сахарные добавки – 40,7%, а также спиртных напитков – 38,1%. В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов –на 68%, медных руд и концентратов – на 46,4%, а также азотных удобрений – на 38,4%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее. За отчетный период вдвое вырос импорт легковых авто, тракторов – на 72,4% , грузовых авто – 63,3%. С начала года сократился импорт медных руд и концентратов – на 64,8%, нефти и нефтепродуктов – на 18,2%, а также вычислительных машин и их блоков – на 9,5%. С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-октябре 2023 года составил 2,5 миллиарда долларов, что составляет 13,8% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят Армения, Германия, Казахстан, Кыргызстан и Япония.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"