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Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
Экспорт составил 5,1 миллиард долларов, что на 12,5% больше, чем в январе-октябре 2022 года 21.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-21T09:01+0400
2023-11-21T09:01+0400
2023-11-21T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-октябре 2023 года вырос на 16,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 17,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 12,7 миллиарда долларов, что почти на 18% больше данных за десять месяцев 2022 года. Экспорт составил 5,1 миллиарда долларов, что на 12,5% больше, чем в январе-октябре 2022 года. Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 7,6 миллиарда долларов, что на 21,7% больше аналогичного показателя за десять месяцев 2022 года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства и т. д. В январе-октябре 2023 года больше всех вырос экспорт легковых авто – на 165,7%, воды, в том числе минеральной и газированной, содержащие сахарные добавки – 40,7%, а также спиртных напитков – 38,1%. В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов –на 68%, медных руд и концентратов – на 46,4%, а также азотных удобрений – на 38,4%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее. За отчетный период вдвое вырос импорт легковых авто, тракторов – на 72,4% , грузовых авто – 63,3%. С начала года сократился импорт медных руд и концентратов – на 64,8%, нефти и нефтепродуктов – на 18,2%, а также вычислительных машин и их блоков – на 9,5%. С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-октябре 2023 года составил 2,5 миллиарда долларов, что составляет 13,8% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят Армения, Германия, Казахстан, Кыргызстан и Япония.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
Экспорт составил 5,1 миллиард долларов, что на 12,5% больше, чем в январе-октябре 2022 года
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-октябре 2023 года вырос на 16,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 17,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 12,7 миллиарда долларов, что почти на 18% больше данных за десять месяцев 2022 года.
Внешнеторговый оборот Грузии январь-октябрь 2023 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
5 102,3
12,5
Импорт
12 683,1
17,8
Всего
17 785,4
16,2
Экспорт составил 5,1 миллиарда долларов, что на 12,5% больше, чем в январе-октябре 2022 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 7,6 миллиарда долларов, что на 21,7% больше аналогичного показателя за десять месяцев 2022 года.
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров за январь-октябрь 2023 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
1 762,0
165,7
Медные руды и концентраты
450,9
-46,4
Вино
217,3
8,2
Спиртные напитки
153,7
38,1
Ферросплавы
143,3
-68,0
В январе-октябре 2023 года больше всех вырос экспорт легковых авто – на 165,7%, воды, в том числе минеральной и газированной, содержащие сахарные добавки – 40,7%, а также спиртных напитков – 38,1%.
В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов –на 68%, медных руд и концентратов – на 46,4%, а также азотных удобрений – на 38,4%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.
ТОП-5 импортируемых из Грузии товаров за январь-октябрь 2023 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
2 589,8
98,3
Нефтепродукты
928,6
-18,2
Лекарства
445,2
35,1
Газ
352,3
11,1
Телефонные аппараты
297,8
31,0
За отчетный период вдвое вырос импорт легковых авто, тракторов – на 72,4% , грузовых авто – 63,3%.
С начала года сократился импорт медных руд и концентратов – на 64,8%, нефти и нефтепродуктов – на 18,2%, а также вычислительных машин и их блоков – на 9,5%.
Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-октябре 2023 года составил 2,5 миллиарда долларов, что составляет 13,8% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-октябре 2023 года
Страны
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Турция
2 462,8
7,1
Россия
2 040,2
5,3
США
1 665,6
58,7
Китай
1 406,2
-8,0
Азербайджан
1 230,5
16,2
В десятку торговых партнеров Грузии также входят Армения, Германия, Казахстан, Кыргызстан и Япония.