Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20231121/vneshnetorgovyy-oborot-prodolzhaet-rasti--s-kem-torguet-gruziya-284367737.html
Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
Экспорт составил 5,1 миллиард долларов, что на 12,5% больше, чем в январе-октябре 2022 года 21.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-21T09:01+0400
2023-11-21T09:01+0400
грузия
новости
экономика
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/17/263812421_0:48:3361:1939_1920x0_80_0_0_5186d453051574e8fe4ead02ba931b65.jpg
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-октябре 2023 года вырос на 16,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 17,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 12,7 миллиарда долларов, что почти на 18% больше данных за десять месяцев 2022 года. Экспорт составил 5,1 миллиарда долларов, что на 12,5% больше, чем в январе-октябре 2022 года. Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 7,6 миллиарда долларов, что на 21,7% больше аналогичного показателя за десять месяцев 2022 года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства и т. д. В январе-октябре 2023 года больше всех вырос экспорт легковых авто – на 165,7%, воды, в том числе минеральной и газированной, содержащие сахарные добавки – 40,7%, а также спиртных напитков – 38,1%. В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов –на 68%, медных руд и концентратов – на 46,4%, а также азотных удобрений – на 38,4%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее. За отчетный период вдвое вырос импорт легковых авто, тракторов – на 72,4% , грузовых авто – 63,3%. С начала года сократился импорт медных руд и концентратов – на 64,8%, нефти и нефтепродуктов – на 18,2%, а также вычислительных машин и их блоков – на 9,5%. С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-октябре 2023 года составил 2,5 миллиарда долларов, что составляет 13,8% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят Армения, Германия, Казахстан, Кыргызстан и Япония.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/17/263812421_630:0:3361:2048_1920x0_80_0_0_f94e74bb9f55d2aadf8fe253b0e6afa2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия

09:01 21.11.2023
© photo: Sputnik / StringerБатумский грузовой морской порт на Черном море
Батумский грузовой морской порт на Черном море - Sputnik Грузия, 1920, 21.11.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Экспорт составил 5,1 миллиард долларов, что на 12,5% больше, чем в январе-октябре 2022 года
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-октябре 2023 года вырос на 16,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 17,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 12,7 миллиарда долларов, что почти на 18% больше данных за десять месяцев 2022 года.
Внешнеторговый оборот Грузии январь-октябрь 2023 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

5 102,3

12,5

Импорт

12 683,1

17,8

Всего

17 785,4

16,2

Экспорт составил 5,1 миллиарда долларов, что на 12,5% больше, чем в январе-октябре 2022 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 7,6 миллиарда долларов, что на 21,7% больше аналогичного показателя за десять месяцев 2022 года.

Чем торгует Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров за январь-октябрь 2023 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

1 762,0

165,7

Медные руды и концентраты

450,9

-46,4

Вино

217,3

8,2

Спиртные напитки

153,7

38,1

Ферросплавы

143,3

-68,0

В январе-октябре 2023 года больше всех вырос экспорт легковых авто – на 165,7%, воды, в том числе минеральной и газированной, содержащие сахарные добавки – 40,7%, а также спиртных напитков – 38,1%.
В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов –на 68%, медных руд и концентратов – на 46,4%, а также азотных удобрений – на 38,4%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.
ТОП-5 импортируемых из Грузии товаров за январь-октябрь 2023 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

2 589,8

98,3

Нефтепродукты

928,6

-18,2

Лекарства

445,2

35,1

Газ

352,3

11,1

Телефонные аппараты

297,8

31,0

За отчетный период вдвое вырос импорт легковых авто, тракторов – на 72,4% , грузовых авто – 63,3%.
С начала года сократился импорт медных руд и концентратов – на 64,8%, нефти и нефтепродуктов – на 18,2%, а также вычислительных машин и их блоков – на 9,5%.

С кем торгует Грузия

Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-октябре 2023 года составил 2,5 миллиарда долларов, что составляет 13,8% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-октябре 2023 года

Страны

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Турция

2 462,8

7,1

Россия

2 040,2

5,3

США

1 665,6

58,7

Китай

1 406,2

-8,0

Азербайджан

1 230,5

16,2

В десятку торговых партнеров Грузии также входят Армения, Германия, Казахстан, Кыргызстан и Япония.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0