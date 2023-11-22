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Более тонны наркотиков конфисковали в Персидском заливе

Более тонны наркотиков конфисковали в Персидском заливе

В ходе операций были ликвидированы две банды контрабандистов наркотиков 22.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Более тонны опиума конфисковали пограничники иранской на берегу Персидского залива, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного руководителя управления юстиции провинции Моджтаба Гахремани. В результате операций в приграничной зоне Персидского и Оманского заливов ликвидировали две банды контрабандистов наркотиков, конфискованы два судна и мотоцикл и задержаны трое человек, отметил он.Ранее главнокомандующий силами правопорядка Ирана, бригадный генерал Ахмад Реза Радан сообщил, что в ходе борьбы с наркоторговцами погибли около 4 тысяч сотрудников иранской полиции. Он отметил, что Иран – один из мировых лидеров в сфере борьбы с наркотиками, и подчеркнул, что данная проблема носит глобальный характер, поэтому страна готова делиться опытом со всем миром.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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