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Более тонны наркотиков конфисковали в Персидском заливе
Более тонны наркотиков конфисковали в Персидском заливе
В ходе операций были ликвидированы две банды контрабандистов наркотиков 22.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-22T22:00+0400
2023-11-22T22:00+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Более тонны опиума конфисковали пограничники иранской на берегу Персидского залива, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного руководителя управления юстиции провинции Моджтаба Гахремани. В результате операций в приграничной зоне Персидского и Оманского заливов ликвидировали две банды контрабандистов наркотиков, конфискованы два судна и мотоцикл и задержаны трое человек, отметил он.Ранее главнокомандующий силами правопорядка Ирана, бригадный генерал Ахмад Реза Радан сообщил, что в ходе борьбы с наркоторговцами погибли около 4 тысяч сотрудников иранской полиции. Он отметил, что Иран – один из мировых лидеров в сфере борьбы с наркотиками, и подчеркнул, что данная проблема носит глобальный характер, поэтому страна готова делиться опытом со всем миром.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, персидский залив
в мире, новости, персидский залив
Более тонны наркотиков конфисковали в Персидском заливе
22:00 22.11.2023 (обновлено: 22:17 22.11.2023)
В ходе операций были ликвидированы две банды контрабандистов наркотиков
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik.
Более тонны опиума конфисковали пограничники иранской на берегу Персидского залива, сообщает РИА Новости
со ссылкой на главного руководителя управления юстиции провинции Моджтаба Гахремани.
"В продолжение борьбы с "торговцами смертью" в провинции Хормозган (юг страны – ред.) сотрудникам пограничной службы баз морской полиции Бендер-Ленге и Джаск провинции в ходе двух отдельных операций удалось обнаружить 1 060 кг наркотиков опийной группы", – приводит слова Гахремани агентство IRNA.
В результате операций в приграничной зоне Персидского и Оманского заливов ликвидировали две банды контрабандистов наркотиков, конфискованы два судна и мотоцикл и задержаны трое человек, отметил он.
Ранее главнокомандующий силами правопорядка Ирана, бригадный генерал Ахмад Реза Радан сообщил, что в ходе борьбы с наркоторговцами погибли около 4 тысяч сотрудников иранской полиции. Он отметил, что Иран – один из мировых лидеров в сфере борьбы с наркотиками, и подчеркнул, что данная проблема носит глобальный характер, поэтому страна готова делиться опытом со всем миром.