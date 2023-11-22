https://sputnik-georgia.ru/20231122/chernaya-pyatnitsa-priblizhaetsya--284412724.html
"Черная пятница" приближается...
"Черная пятница" приближается...
Впереди "Черная пятница"! Многие грузинские компании уже вовсю рассылают СМСки с предложениями о скидках. 22.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-22T16:45+0400
2023-11-22T16:45+0400
2023-11-22T17:03+0400
карикатуры
общество
грузия
цены
черная пятница
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Заманчивые предложения о скидках заставляют многих забыть про здравый смысл и нестись за покупками, без которых, пожалуй, в обычное время можно было бы и обойтись.
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общество, грузия, цены, черная пятница
общество, грузия, цены, черная пятница
"Черная пятница" приближается...
16:45 22.11.2023 (обновлено: 17:03 22.11.2023)
Впереди "Черная пятница"! Многие грузинские компании уже вовсю рассылают СМСки с предложениями о скидках.
Заманчивые предложения о скидках заставляют многих забыть про здравый смысл и нестись за покупками, без которых, пожалуй, в обычное время можно было бы и обойтись.