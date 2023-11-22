https://sputnik-georgia.ru/20231122/chernaya-pyatnitsa-priblizhaetsya--284412724.html

"Черная пятница" приближается...

"Черная пятница" приближается...

Впереди "Черная пятница"! Многие грузинские компании уже вовсю рассылают СМСки с предложениями о скидках. 22.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-22T16:45+0400

2023-11-22T16:45+0400

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общество

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черная пятница

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Заманчивые предложения о скидках заставляют многих забыть про здравый смысл и нестись за покупками, без которых, пожалуй, в обычное время можно было бы и обойтись.

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общество, грузия, цены, черная пятница