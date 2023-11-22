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День Георгия Победоносца 2023: традиции и приметы праздника

День Георгия Победоносца 2023: традиции и приметы праздника

День Георгия Победоносца, или "Гиоргоба" – один из самых почитаемых церковных праздников в Грузии, отмечают его 23 ноября 22.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-22T14:04+0400

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справки

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В Грузии день Святого Георгия – покровителя страны – является государственным праздником и объявлен нерабочим днем Почему Святого Георгия назвали Победоносцем: о приметах и традициях церковного праздника читайте в Sputnik Грузия. Почему Победоносец? Победоносцем святого Георгия назвали за мужество и духовную победу над палачами, которые не смогли вынудить великомученика отказаться от христианской веры, и за чудотворную помощь людям, оказавшимся в опасности. Родился будущий Победоносец в христианской семье в Каппадокии (область в Малой Азии). После мученической смерти отца Георгия мать переселилась вместе с мальчиком в Палестину, где воспитала его в строгом благочестии. Повзрослев, Георгий стал служить в римском войске, где благодаря своей храбрости, уму и особенной воинской стати дослужился до чина тысяченачальника и завоевал благосклонность императора Диоклетиана (284-305). Когда император приказал преследовать христиан, сжигать священные книги и разрушать церкви, Георгий, раздав свое имущество нищим, объявил себя христианином и пошел на прямой конфликт с правителем. Георгия предали изощренным пыткам, чтобы заставить его отречься от веры и поклониться языческим богам, но Победоносец все страдания переносил мужественно, прославляя Господа. Когда все усилия палачей оказались тщетными, правитель приказал Георгия колесовать – юноша мужественно перенес и эту страшную пытку, прославляя Господа. День колесования Победоносца отмечают 23 ноября по новому стилю. Господь хранил Георгия – всякий раз после жестоких пыток Победоносец являлся на допрос исцеленный благодаря Всевышнему. Выдержав все истязания, святой, так и не отрекшись от веры, был обезглавлен в 303-м. Мощи Георгия Победоносца упокоены в городе Лод, где святому воздвигнут храм, а глава и меч хранятся в Риме. Традиции и приметы По преданию, день Георгия Победоносца основала святая Нино – просветительница Грузии. Крестительница была родственницей Победоносца, особо почитала его и завещала стране, которую просветила, любить святого. На государственном гербе Грузии изображен всадник, разящий змия, который стал составной частью православной веры и грузинского сознания. По традицииь праздничные службы в Гиоргоба проходят во всех действующих храмах Грузии. Первую церковь в честь Георгия Победоносца построил в Грузии царь Мириан в 335-м. В средние века в разных уголках Грузии построили 365 молелен, посвященных Победоносцу – по числу дней в году. Почитание святого Георгия, начавшееся на заре христианства, продолжается и в наши дни. Имя Георгий в Грузии самое распространенное и популярное. По традиции праздник, посвященный защитнику всех животных, в том числе и домашнего скота, был очень важен для крестьян, так как по приметам благосостояние семьи напрямую зависело от здоровья домашних животных. Предание повествует, что эта примета появилась после того, как Георгий Победоносец на седьмой день пыток исцелился сам от ран, а также воскресил мертвого человека и павшего вола. С тех давних пор люди верят, что святой Георгий пролетает по небу в канун праздника на своем коне, защищая всех животных. По народным приметам зима будет такой, какая погода будет в день Георгия Победоносца. Сохранилась традиция конопатить окна и погреба к 23 ноября. По традиции, если кто-то 23 ноября отправлялся в путешествие, обязательно проводили богослужение о его благополучном завершении. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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