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Есть много сфер для сотрудничества – эксперт о грузино-российских отношениях
Есть много сфер для сотрудничества – эксперт о грузино-российских отношениях
Грузино-российские отношения потихоньку выстраиваются, но есть много незатронутых сфер, которые стороны могут продвигать в случае желания, заявил российский... 22.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-22T12:29+0400
2023-11-22T12:29+0400
2023-11-22T12:33+0400
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Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков принял участие в видеомосте Москва — Минск — Астана — Ереван — Ташкент — Тбилиси на тему "Цифровые прокси-войны: как соцсети манипулируют сознанием граждан"."Что касается нарративов в российско-грузинских отношениях, я уверен, что сейчас потихоньку оно как-то само выстраивается, этому есть объективные политические причины, социально-экономические причины. У нас есть много тем в двухсторонних отношениях, которые можно активно продвигать... Вопросы религиозные, культурные, много тематик, которые можно и нужно продвигать. Главное, чтобы с обеих сторон была к этому полная готовность", – сказал Егорченков в ходе видеомоста в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Между Россией и Грузией нет дипотношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.В последние годы страны активно развивают торговые связи, и Россия входит в пятерку основных торговых-партнеров. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, россия, грузия, грузино-российские отношения, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, россия, грузия, грузино-российские отношения, видео
Есть много сфер для сотрудничества – эксперт о грузино-российских отношениях
12:29 22.11.2023 (обновлено: 12:33 22.11.2023)
Грузино-российские отношения потихоньку выстраиваются, но есть много незатронутых сфер, которые стороны могут продвигать в случае желания, заявил российский эксперт и политолог
Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков принял участие в видеомосте Москва — Минск — Астана — Ереван — Ташкент — Тбилиси на тему "Цифровые прокси-войны: как соцсети манипулируют сознанием граждан".
"Что касается нарративов в российско-грузинских отношениях, я уверен, что сейчас потихоньку оно как-то само выстраивается, этому есть объективные политические причины, социально-экономические причины. У нас есть много тем в двухсторонних отношениях, которые можно активно продвигать... Вопросы религиозные, культурные, много тематик, которые можно и нужно продвигать. Главное, чтобы с обеих сторон была к этому полная готовность", – сказал Егорченков в ходе видеомоста в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
Между Россией и Грузией нет дипотношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.
В последние годы страны активно развивают торговые связи, и Россия входит в пятерку основных торговых-партнеров. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.