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Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео
Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео
Смотрите в видео прямую трансляцию еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 22.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-22T14:42+0400
2023-11-22T14:42+0400
2023-11-23T06:28+0400
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россия
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Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов по актуальной повестке дня мировых событий.
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мультимедиа, видео, мария захарова, мид россии, в мире, россия, видео
мультимедиа, видео, мария захарова, мид россии, в мире, россия, видео
Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео
14:42 22.11.2023 (обновлено: 06:28 23.11.2023)
Смотрите в видео прямую трансляцию еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов по актуальной повестке дня мировых событий.