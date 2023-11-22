https://sputnik-georgia.ru/20231122/ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy---video-284424556.html

Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео

Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео

Смотрите в видео прямую трансляцию еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 22.11.2023, Sputnik Грузия

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Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов по актуальной повестке дня мировых событий.

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