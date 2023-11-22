https://sputnik-georgia.ru/20231122/grazhdanka-gruzii-ubita-v-polshe--284404051.html

Гражданка Грузии убита в Польше

Гражданка Грузии убита в Польше

В совершении убийства подозревается выходец из Грузии 22.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-22T11:02+0400

2023-11-22T11:02+0400

2023-11-22T11:30+0400

происшествия

новости

грузия

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/18/272444505_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_b6f203ab64e6816616f52b054f1c08ed.jpg

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Тело гражданки Грузии со следами насильственной смерти найдено в ее съемной квартире в польском городе, сообщает телекомпания "Рустави 2". Местные СМИ сообщают, что женщину убили ночью, когда она была дома одна. По имеющейся информации, предполагаемый убийца также из Грузии, и он смог скрыться. Польские правоохранители сообщили, что у женщины были смертельные ранения в области шеи. Тело женщины обнаружили граждане Грузии, проживающие в той же квартире и вернувшиеся домой на рассвете. Обвиняемого ищет полиция. Мотив убийства неизвестен. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

польша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, новости, грузия, польша