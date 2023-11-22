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Гражданка Грузии убита в Польше
Гражданка Грузии убита в Польше
В совершении убийства подозревается выходец из Грузии 22.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-22T11:02+0400
2023-11-22T11:02+0400
2023-11-22T11:30+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Тело гражданки Грузии со следами насильственной смерти найдено в ее съемной квартире в польском городе, сообщает телекомпания "Рустави 2". Местные СМИ сообщают, что женщину убили ночью, когда она была дома одна. По имеющейся информации, предполагаемый убийца также из Грузии, и он смог скрыться. Польские правоохранители сообщили, что у женщины были смертельные ранения в области шеи. Тело женщины обнаружили граждане Грузии, проживающие в той же квартире и вернувшиеся домой на рассвете. Обвиняемого ищет полиция. Мотив убийства неизвестен. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, польша
происшествия, новости, грузия, польша
Гражданка Грузии убита в Польше
11:02 22.11.2023 (обновлено: 11:30 22.11.2023)
В совершении убийства подозревается выходец из Грузии
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik.
Тело гражданки Грузии со следами насильственной смерти найдено в ее съемной квартире в польском городе, сообщает телекомпания "Рустави 2
".
Местные СМИ сообщают, что женщину убили ночью, когда она была дома одна. По имеющейся информации, предполагаемый убийца также из Грузии, и он смог скрыться.
Польские правоохранители сообщили, что у женщины были смертельные ранения в области шеи. Тело женщины обнаружили граждане Грузии, проживающие в той же квартире и вернувшиеся домой на рассвете.
Обвиняемого ищет полиция. Мотив убийства неизвестен.