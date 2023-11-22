https://sputnik-georgia.ru/20231122/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novye-dannye-284400827.html

Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные

Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные

Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 22.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-22T09:01+0400

2023-11-22T09:01+0400

2023-11-22T09:11+0400

грузия

экономика

россия

новости

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1f/269960564_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_fb9ab4e65b19e67f665ee2354955474e.jpg

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-октябре 2023 года вырос на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил более 2 миллиардов долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 10,3%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". За отчетный период из Грузии в РФ вывезли 99,4 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 67 тысяч тонн воды, в том числе минеральные и газированные, содержащие сахарные добавки, 53,5 тысячи тонн натурального виноградного вина, до 12 тысяч тонн спиртных напитков, а также до 5 тысяч легковых автомобилей и так далее. Из России завезли 704,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, почти 380 тысяч тонн природного и попутного газов, более 171 тысячи тонн пшеницы и меслин, 87,7 тысячи тонн бутылок и стеклянных тар, а также 65,7 тысячи тонн прутков из углеродистой стали без дальнейшей обработки и так далее. В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"