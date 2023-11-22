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Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные
Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 22.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-22T09:01+0400
2023-11-22T09:01+0400
2023-11-22T09:11+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-октябре 2023 года вырос на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил более 2 миллиардов долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 10,3%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". За отчетный период из Грузии в РФ вывезли 99,4 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 67 тысяч тонн воды, в том числе минеральные и газированные, содержащие сахарные добавки, 53,5 тысячи тонн натурального виноградного вина, до 12 тысяч тонн спиртных напитков, а также до 5 тысяч легковых автомобилей и так далее. Из России завезли 704,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, почти 380 тысяч тонн природного и попутного газов, более 171 тысячи тонн пшеницы и меслин, 87,7 тысячи тонн бутылок и стеклянных тар, а также 65,7 тысячи тонн прутков из углеродистой стали без дальнейшей обработки и так далее. В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, экономика, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные
09:01 22.11.2023 (обновлено: 09:11 22.11.2023)
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-октябре 2023 года вырос на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил более 2 миллиардов долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 10,3%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Внешнеторговый оборот Грузии и России за январь-октябрь 2023 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
558,9
7,3
Импорт
1 481,2
4,6
Всего
2 040,2
5,3
За отчетный период из Грузии в РФ вывезли 99,4 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 67 тысяч тонн воды, в том числе минеральные и газированные, содержащие сахарные добавки, 53,5 тысячи тонн натурального виноградного вина, до 12 тысяч тонн спиртных напитков, а также до 5 тысяч легковых автомобилей и так далее.
Топ-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-октябрь 2023 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Вино
144,1
11,7
Легковые автомобили
67,1
21,1
Минеральные воды
54,3
36,2
Газированные напитки
53,0
83,1
Спиртные напитки
50,2
33,1
Из России завезли 704,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, почти 380 тысяч тонн природного и попутного газов, более 171 тысячи тонн пшеницы и меслин, 87,7 тысячи тонн бутылок и стеклянных тар, а также 65,7 тысячи тонн прутков из углеродистой стали без дальнейшей обработки и так далее.
Топ-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-октябрь 2023 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Нефтепродукты
502,7
1,6
Газ
101,6
106,7
Пшеница
44,7
-1,8
Бутылки и стеклянная тара
41,6
37,8
Прутки из углеродистой стали
38,8
48,7
В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.