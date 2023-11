https://sputnik-georgia.ru/20231122/konkursanty-iz-gruzii-proshli-pervuyu-repetitsiyu-na-stsene-detskogo-evrovideniya-284414571.html

Конкурсанты из Грузии прошли первую репетицию на сцене "Детского Евровидения"

Конкурс состоится 26 ноября в Ницце 22.11.2023, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Конкурсантка, представляющая Грузию на конкурсе "Детское Евровидение - 2023", Анастасия Васадзе вместе с Николозом Харати и Ото Базерашвили прошла первую репетицию на сцене в Ницце. "Детское Евровидение - 2023" пройдет 26 ноября во французском городе Ницца благодаря победе представительницы Франции Лисандро на прошлогоднем конкурсе в Ереване. До конкурса остались считанные дни, поэтому конкурсанты уже находятся в городе Ницца, где состоялась первая репетиция на сцене "Евровидения". По фотографиям уже можно увидеть, как будет выглядеть сцена и декорации, а также костюмы участников. Анастасия Васадзе вместе с Николозом Харати и Ото Базерашвили исполнят песню Over The Sky, которую написали музыканты и продюсеры Мебо Нуцубидзе и Бетхо. Главный посыл песни – верить в себя и свои возможности, давать себе возможность путешествовать в мечтах и помнить, что героев надо искать в себе, а не в других. Стоит отметить, что изначально планировалось, что на "Детском Евровидении" выступит только Анастасия Васадзе, так как именно она стала победителем грузинского вокального конкурса "Ранина". Уже шестой год подряд конкурсант от Грузии отбирается для участия в детском конкурсе песни "Евровидение" через проект Первого канала "Ранина". Однако позже стало известно, что Васадзе отправится на "Детское Евровидение" не одна, а с ребятами, которые также являются участниками "Ранина". Анастасии Васадзе 11 лет, она из Батуми, но живет в Тбилиси. Девочка любит заниматься спортом – бегом и катанием на велосипеде. Также Васадзе любит рисовать и даже говорит, что хочет стать дизайнером. А пение для Анастасии – это способ выразить свои эмоции. Девочке было 9 лет, когда она впервые попала на конкурс "Ранина". В прошлом году Грузию на детском песенном конкурсе представила 11-летняя Мариам Бигвава, которая заняла третье место. Она исполнила песню "I Believe". Грузия участвует в детском Евровидении с 2007 года. Участники из Грузии трижды (в 2008, 2011 и 2016 годах) становились победителями "Детского Евровидения".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

