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Кварацхелия заменит Мбаппе в составе ПСЖ – Onefootball
Кварацхелия заменит Мбаппе в составе ПСЖ – Onefootball
Контракт Кварацхелия с "Наполи" рассчитан до лета 2027 года 22.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-22T18:31+0400
2023-11-22T18:31+0400
2023-11-22T18:31+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) постарается подписать контракт с вингером сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвичей Кварацхелия в случае, если нападающий Килиан Мбаппе покинет французского гиганта, сообщает авторитетная онлайн-платформа Onefootball. Контракт капитана сборной Франции с ПСЖ истекает 30 июня 2024 года. Французский клуб хочет продлить договор еще на год, однако, по данным ряда изданий, сам Мбаппе хочет играть в мадридском "Реале". Что касается Кварацхелия, то в текущем сезоне он сыграл за "Наполи" 15 матчей во всех турнирах, забив три гола и сделав пять результативных передач. В рядах сборной Грузии в 2023 году Кварацхелия забил четыре гола. Кварацхелия перешел в неаполитанский клуб в июне 2022 года. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, тбилиси, франция, хвича кварацхелия
спорт, новости, грузия, тбилиси, франция, хвича кварацхелия
Кварацхелия заменит Мбаппе в составе ПСЖ – Onefootball
Контракт Кварацхелия с "Наполи" рассчитан до лета 2027 года
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) постарается подписать контракт с вингером сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвичей Кварацхелия в случае, если нападающий Килиан Мбаппе покинет французского гиганта, сообщает авторитетная онлайн-платформа Onefootball.
Контракт капитана сборной Франции с ПСЖ истекает 30 июня 2024 года. Французский клуб хочет продлить договор еще на год, однако, по данным ряда изданий, сам Мбаппе хочет играть в мадридском "Реале".
"Если Килиан Мбаппе покинет клуб летом, "Пари Сен-Жермен" попытается завербовать звезду "Наполи" Хвичу Кварацхелия. Интересно, какой клуб станет следующим вызовом грузина", – пишет Onefootball.
Что касается Кварацхелия, то в текущем сезоне он сыграл за "Наполи" 15 матчей во всех турнирах, забив три гола и сделав пять результативных передач.
В рядах сборной Грузии в 2023 году Кварацхелия забил четыре гола.
Кварацхелия перешел в неаполитанский клуб в июне 2022 года. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.