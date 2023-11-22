https://sputnik-georgia.ru/20231122/narodnye-primety-na-rodionov-den-2023-chto-nelzya-delat-23-noyabrya-284416425.html

Народные приметы на Родионов день 2023: что нельзя делать 23 ноября?

Народные приметы на Родионов день 2023: что нельзя делать 23 ноября?

Православные 23 ноября поминают апостолов из числа 70-ти учеников Спасителя – святых Родиона, Ераста, Сосипатра, Олимпа, Куарта и Тертия 22.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-22T18:51+0400

2023-11-22T18:51+0400

2023-11-22T18:59+0400

справки

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В народном календаре 23 ноября называют Родионов день, или Родион Ледолом, с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Родионов день и о народных приметах 23 ноября, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Родионов день начинать новые проекты или заключать важные сделки – толку от них не будет. Нельзя 23 ноября выходить надолго из дома или отправляться в дальнюю дорогу – по приметам велика вероятность несчастного случая. В Родионов день нельзя давать взаймы и брать долг – это плохая примета, так как удачи в деньгах не будет. Нельзя 23 ноября ссориться и ругаться с родными – по приметам конфликт может затянуться надолго. По народным приметам надевать в Родионов день старую, рванную или черную одежду нельзя – это отпугнет удачу. Дарить дорогие подарки в Родионов день нельзя – это плохая примета, привлекающая бедность и разорение. Народные приметы По народным приметам предстоят морозы, если в Родионов день на деревьях с утра иней, а если 23 ноября поднимется сильный ветер – значит будет метель. Скоро потеплеет, если в Родионов день воробьи чирикают громко, а если вечером виден иней – это верная примета, что ожидается снегопад. Зима будет морозной, если в Родионов день на дороге грязь, а если к 23 ноября выпадет много снега – это верная примета, что зимний сезон будет теплым. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки