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Настоящая зима в Грузии: сильный снегопад в горах Аджарии – видео
Настоящая зима в Грузии: сильный снегопад в горах Аджарии – видео
Настоящая зима пришла в Грузию в ноябре. Населенные пункты в горах засыпало снегом. В высокогорной Аджарии возникли проблемы на дорогах 22.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-22T21:38+0400
2023-11-22T21:38+0400
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Настоящая зима пришла в Грузию в ноябре. Населенные пункты в горах засыпало снегом. В высокогорной Аджарии возникли проблемы на дорогах. Смотрите видео с места событий.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, снегопад, снег, стихийное бедствие, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, снегопад, снег, стихийное бедствие, видео
Настоящая зима в Грузии: сильный снегопад в горах Аджарии – видео
21:38 22.11.2023 (обновлено: 21:40 22.11.2023)
Настоящая зима пришла в Грузию в ноябре. Населенные пункты в горах засыпало снегом. В высокогорной Аджарии возникли проблемы на дорогах
Настоящая зима пришла в Грузию в ноябре. Населенные пункты в горах засыпало снегом. В высокогорной Аджарии возникли проблемы на дорогах. Смотрите видео с места событий.