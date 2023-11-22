https://sputnik-georgia.ru/20231122/nastoyaschaya-zima-v-gruzii-silnyy-snegopad-v-gorakh-adzharii---video-284421585.html

Настоящая зима в Грузии: сильный снегопад в горах Аджарии – видео

Настоящая зима в Грузии: сильный снегопад в горах Аджарии – видео

Настоящая зима пришла в Грузию в ноябре. Населенные пункты в горах засыпало снегом. В высокогорной Аджарии возникли проблемы на дорогах 22.11.2023, Sputnik Грузия

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Настоящая зима пришла в Грузию в ноябре. Населенные пункты в горах засыпало снегом. В высокогорной Аджарии возникли проблемы на дорогах. Смотрите видео с места событий.

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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, снегопад, снег, стихийное бедствие, видео