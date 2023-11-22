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Несчастный случай на западе Грузии – погиб рабочий
Несчастный случай на западе Грузии – погиб рабочий
Мужчины пытались самовольно переделать здание магазина в зал для проведения мероприятий 22.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-22T19:10+0400
2023-11-22T19:10+0400
2023-11-22T19:43+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Один рабочий погиб и трое пострадали в результате незаконного демонтажа здания в селе Ргани Чиатурского района (регион Имерети), сообщает телекомпания "Имеди". По имеющейся информации, один из местных жителей самовольно пытался переделать здание магазина в зал для проведения мероприятий. По предварительной информации, рабочие разрушили опорную стену здания, что привело к обрушению и гибели одного из них.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, имерети
грузия, происшествия, новости, имерети
Несчастный случай на западе Грузии – погиб рабочий
19:10 22.11.2023 (обновлено: 19:43 22.11.2023)
Мужчины пытались самовольно переделать здание магазина в зал для проведения мероприятий
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Один рабочий погиб и трое пострадали в результате незаконного демонтажа здания в селе Ргани Чиатурского района (регион Имерети), сообщает телекомпания "Имеди".
По имеющейся информации, один из местных жителей самовольно пытался переделать здание магазина в зал для проведения мероприятий.
По предварительной информации, рабочие разрушили опорную стену здания, что привело к обрушению и гибели одного из них.