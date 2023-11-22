https://sputnik-georgia.ru/20231122/neschastnyy-sluchay-vo-vremya-stroyki-na-zapade-gruzii---pogib-rabochiy-284418355.html

Несчастный случай на западе Грузии – погиб рабочий

Несчастный случай на западе Грузии – погиб рабочий

Мужчины пытались самовольно переделать здание магазина в зал для проведения мероприятий 22.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-22T19:10+0400

2023-11-22T19:10+0400

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Один рабочий погиб и трое пострадали в результате незаконного демонтажа здания в селе Ргани Чиатурского района (регион Имерети), сообщает телекомпания "Имеди". По имеющейся информации, один из местных жителей самовольно пытался переделать здание магазина в зал для проведения мероприятий. По предварительной информации, рабочие разрушили опорную стену здания, что привело к обрушению и гибели одного из них.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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