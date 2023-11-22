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https://sputnik-georgia.ru/20231122/okhotnik-ubil-rybaka-v-shida-kartli-rassleduyut-intsident-na-okhote-284410689.html
Охотник убил рыбака? В Шида Картли расследуют инцидент на охоте
Охотник убил рыбака? В Шида Картли расследуют инцидент на охоте
Следователям предстоит выяснить с чем они имеют дело – с умышленным убийством или несчастным случаем 22.11.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Полиция задержала в селе Самцвериси Карельского района охотника в рамках расследования дела о гибели местного рыбака выстрелом из ружья, сообщает телекомпания "Рустави 2". По имеющейся информации, причиной гибели мужчины, который рыбачил на берегу реки, был случайный выстрел. Жители села утверждают, что никакого конфликта между обвиняемыми и погибшим не было. По информации МВД, расследование гибели рыбака начато по статье "Умышленное убийство". Не исключено, что статья будет переквалифицирована.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, новости, шида картли
происшествия, новости, шида картли

Охотник убил рыбака? В Шида Картли расследуют инцидент на охоте

16:02 22.11.2023 (обновлено: 16:35 22.11.2023)
© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция и следователи на месте происшествия. Полицейская лента
Патрульная полиция и следователи на месте происшествия. Полицейская лента - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Следователям предстоит выяснить с чем они имеют дело – с умышленным убийством или несчастным случаем
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Полиция задержала в селе Самцвериси Карельского района охотника в рамках расследования дела о гибели местного рыбака выстрелом из ружья, сообщает телекомпания "Рустави 2".
По имеющейся информации, причиной гибели мужчины, который рыбачил на берегу реки, был случайный выстрел. Жители села утверждают, что никакого конфликта между обвиняемыми и погибшим не было.
По информации МВД, расследование гибели рыбака начато по статье "Умышленное убийство". Не исключено, что статья будет переквалифицирована.
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