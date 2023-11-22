https://sputnik-georgia.ru/20231122/okhotnik-ubil-rybaka-v-shida-kartli-rassleduyut-intsident-na-okhote-284410689.html
Охотник убил рыбака? В Шида Картли расследуют инцидент на охоте
Охотник убил рыбака? В Шида Картли расследуют инцидент на охоте
Следователям предстоит выяснить с чем они имеют дело – с умышленным убийством или несчастным случаем 22.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-22T16:02+0400
2023-11-22T16:02+0400
2023-11-22T16:35+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Полиция задержала в селе Самцвериси Карельского района охотника в рамках расследования дела о гибели местного рыбака выстрелом из ружья, сообщает телекомпания "Рустави 2". По имеющейся информации, причиной гибели мужчины, который рыбачил на берегу реки, был случайный выстрел. Жители села утверждают, что никакого конфликта между обвиняемыми и погибшим не было. По информации МВД, расследование гибели рыбака начато по статье "Умышленное убийство". Не исключено, что статья будет переквалифицирована.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, шида картли
происшествия, новости, шида картли
Охотник убил рыбака? В Шида Картли расследуют инцидент на охоте
16:02 22.11.2023 (обновлено: 16:35 22.11.2023)
Следователям предстоит выяснить с чем они имеют дело – с умышленным убийством или несчастным случаем
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik.
Полиция задержала в селе Самцвериси Карельского района охотника в рамках расследования дела о гибели местного рыбака выстрелом из ружья, сообщает телекомпания "Рустави 2
".
По имеющейся информации, причиной гибели мужчины, который рыбачил на берегу реки, был случайный выстрел. Жители села утверждают, что никакого конфликта между обвиняемыми и погибшим не было.
По информации МВД, расследование гибели рыбака начато по статье "Умышленное убийство". Не исключено, что статья будет переквалифицирована.