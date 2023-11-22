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https://sputnik-georgia.ru/20231122/politicheskaya-perestroyka-rustaveli-ili-strasti-vokrug-glavnogo-prospekta-tbilisi-284417864.html
"Политическая" перестройка Руставели, или Страсти вокруг главного проспекта Тбилиси
"Политическая" перестройка Руставели, или Страсти вокруг главного проспекта Тбилиси
Начало ремонта на проспекте Руставели запланировано на 2024 год, то есть в год выборов в парламент 22.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-22T19:38+0400
2023-11-22T19:39+0400
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тбилиси
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ираклий надирадзе
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европарламент
каха каладзе
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Мэрия Тбилиси анонсировала начало одного из самых масштабных инфраструктурных проектов в столице – ремонт главного проспекта, проспекта Руставели, что получило большой резонанс и в первую очередь политический. Проспект Руставели с его эклектичной застройкой (здания XIX века вперемешку с памятниками советского конструктивизма) является одним из главных символов города со своей исторической и смысловой нагрузкой. Это, можно сказать, сердце грузинской столицы. Это место, с которым ассоциируются трагические и символические даты, изменившие историю всей страны – создание Первой Демократической Республики в 1918 году, кровопролитие 9 апреля 1989 года и последующее достижение независимости современной Грузии, гражданская война, "революция роз", жестокие разгоны акций протеста и смена власти в 2012 году. Неудивительно, что решение мэрии "покуситься" на этот символ вызвало противоречия в обществе. Оппозиция считает, что власти хотят лишить оппонентов традиционного места проведения акций протеста, а в мэрии говорят, что дело в инфраструктурных проблемах на проспекте, которые нужно решать как можно быстрее. Косметики недостаточноПроспект Руставели – единственный в Тбилиси проспект без светофоров, со сложной системой подземных коммуникаций, сложным рельефом, учитывая прилегающие улицы, и столь богатым историческим прошлым. Несмотря на видимую, усиленно сохраняемую всеми мэрами столицы красивую картинку, время все-таки берет свое: большинство зданий на этом проспекте, построенные более века назад, находятся на грани разрушения. Так уже более 10 лет под вопросом возможность сохранения здания, в котором расположен Государственный университет театра и кино имени Шота Руставели и самый известный в мире грузинский театр – Государственный академический театр имени Шота Руставели. И хотя здание периодически укрепляют, оно продолжает разрушаться из-за создаваемых подземными водами проблем. Кроме того, сложная система подземных переходов, коммуникаций, подвалов старых зданий и потайных выходов из бывших зданий государственного значения создают пустоты под проспектом, что вызывает в ряде мест спонтанные обрушения и создает дополнительные риски для целостности проспекта. Последний раз проспект Руставели обновляли еще в середине прошлого века, когда снимали историческую трамвайную линию. Тогда же на проспекте была создана сложная система дорожного покрытия, которая выдерживает без вреда для зданий проезд тяжелой техники. После, уже в 1990-х и в 2000-х годах, власти города обновляли лишь асфальтовое покрытие, не трогая коммуникации. Мэрия предупредила население, что ремонт проспекта Руставели затянется. До обновления коммуникаций и дороги мэрии предстоит сложная работа по ремонту и укреплению самих зданий. Только на проектировку ремонта и укрепление зданий уйдет несколько месяцев. Еще как минимум полгода понадобится на саму реставрацию и восстановление фасадов с уникальными атлантами, барельефами и горельефами. На проектировку и ремонт зданий мэрия планирует потратить 60 миллионов лари. Сколько в итоге уйдет времени на обновление всего проспекта с учетом вероятных археологических находок и возможного возникновения сложностей, связанных с устаревшими коммуникациями, подземными водами и проходящими под ними тоннелями метрополитена, сказать пока сложно. По предварительной оценке, понадобится примерно два года, то есть обновленный проспект должен открыться в 2026 году. К примеру, на восстановление на проспекте Руставели бывшего Дома художников, разрушенного во время гражданской войны в начале 90-х, ушло более 20 лет из-за археологических находок и двух консерваций строительства. Несколько раз, начиная с 2012 года, ремонтировали и переделывали прилегающую к проспекту Руставели улицу Пушкина. В ходе работ по обновлению коммуникаций под слоем земли были обнаружены развалины древней крепости, из-за чего процесс затянулся. Политизированный ремонтТак как начало ремонта на проспекте Руставели запланировано на 2024 год, то есть в год выборов в парламент, оппозиция заподозрила неладное. Этот проспект традиционно является местом сбора всех итоговых акций партий перед выборами и акций протеста недовольных их итогами. Причин выбора именно этого места для акции достаточно много: на проспекте Руставели расположено здание парламента, который считается символом государственной власти, историческое значение места, хорошая акустика, возможность показать картинку массовости без сбора сотен тысяч человек, удобное местоположение – во-первых, это центр города, а во-вторых, с одной стороны проспекта находится станция метро "Площадь Свободы", а с другой – метро "Руставели". Оппозиционеры считают, что решение начать ремонт проспекта Руставели в год выборов имеет политические мотивы. "Мы думаем, что реабилитация проспекта Руставели связана со страхом акций", – сказал один из лидеров самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ираклий Надирадзе. Именно на проспекте Руставели проходили акции протеста, в результате которых "Единое национальное движение" пришло к власти – "революция роз" произошла 23 ноября 2003 года. И именно жестокий разгон акции протеста оппозиции в период правления "Нацдвижения" на проспекте Руставели 26 мая 2011 года стал кульминацией, подтолкнувшей миллиардера Бидзину Иванишвили идти в политику. Созданная человеком, чья жизнь многие годы была окутана тайной, коалиция выиграла парламентские выборы в 2012 году и тем самым завершила 9-летнее правление "Нацдвижения". По поводу предстоящего ремонта на проспекте Руставели высказалась даже депутат Европарламента Виола фон Крамон, симпатизирующая грузинской оппозиции во главе с "Нацдвижением". Она назвала планы столичных властей в год выборов начать масштабный инфраструктурный проект и перекрыть дорогу "советским стилем правления". Правда, по проекту перекрытие проспекта планируется лишь в 2025 году. Реставрировать проспект Руставели будет Фонд развития Тбилиси. У Фонда уже есть опыт по ремонту и возрождению находящихся на грани уничтожения исторических зданий. Одним из самых успешных проектов Фонда является ремонт проспекта Агмашенебели и площади Гудиашвили с их историческими зданиями. Только после того, как за дело взялся Фонд, защитники исторической части города, неоднократно проводившие акции протеста, были полностью удовлетворены результатом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, аналитика, новости, тбилиси, шота руставели, ираклий надирадзе, бидзина иванишвили, единое национальное движение, европарламент, каха каладзе
грузия, аналитика, новости, тбилиси, шота руставели, ираклий надирадзе, бидзина иванишвили, единое национальное движение, европарламент, каха каладзе

"Политическая" перестройка Руставели, или Страсти вокруг главного проспекта Тбилиси

19:38 22.11.2023 (обновлено: 19:39 22.11.2023)
© photo: SputnikТбилиси
Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2023
© photo: Sputnik
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Начало ремонта на проспекте Руставели запланировано на 2024 год, то есть в год выборов в парламент
Мэрия Тбилиси анонсировала начало одного из самых масштабных инфраструктурных проектов в столице – ремонт главного проспекта, проспекта Руставели, что получило большой резонанс и в первую очередь политический.
Проспект Руставели с его эклектичной застройкой (здания XIX века вперемешку с памятниками советского конструктивизма) является одним из главных символов города со своей исторической и смысловой нагрузкой. Это, можно сказать, сердце грузинской столицы.
Это место, с которым ассоциируются трагические и символические даты, изменившие историю всей страны – создание Первой Демократической Республики в 1918 году, кровопролитие 9 апреля 1989 года и последующее достижение независимости современной Грузии, гражданская война, "революция роз", жестокие разгоны акций протеста и смена власти в 2012 году.
Неудивительно, что решение мэрии "покуситься" на этот символ вызвало противоречия в обществе. Оппозиция считает, что власти хотят лишить оппонентов традиционного места проведения акций протеста, а в мэрии говорят, что дело в инфраструктурных проблемах на проспекте, которые нужно решать как можно быстрее.

Косметики недостаточно

Проспект Руставели – единственный в Тбилиси проспект без светофоров, со сложной системой подземных коммуникаций, сложным рельефом, учитывая прилегающие улицы, и столь богатым историческим прошлым. Несмотря на видимую, усиленно сохраняемую всеми мэрами столицы красивую картинку, время все-таки берет свое: большинство зданий на этом проспекте, построенные более века назад, находятся на грани разрушения.
Так уже более 10 лет под вопросом возможность сохранения здания, в котором расположен Государственный университет театра и кино имени Шота Руставели и самый известный в мире грузинский театр – Государственный академический театр имени Шота Руставели. И хотя здание периодически укрепляют, оно продолжает разрушаться из-за создаваемых подземными водами проблем.
© Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисский Государственный академический театр им. Шота Руставели: главный вход в здание
Тбилисский Государственный академический театр им. Шота Руставели: главный вход в здание - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2023
Тбилисский Государственный академический театр им. Шота Руставели: главный вход в здание
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Кроме того, сложная система подземных переходов, коммуникаций, подвалов старых зданий и потайных выходов из бывших зданий государственного значения создают пустоты под проспектом, что вызывает в ряде мест спонтанные обрушения и создает дополнительные риски для целостности проспекта.
Последний раз проспект Руставели обновляли еще в середине прошлого века, когда снимали историческую трамвайную линию. Тогда же на проспекте была создана сложная система дорожного покрытия, которая выдерживает без вреда для зданий проезд тяжелой техники. После, уже в 1990-х и в 2000-х годах, власти города обновляли лишь асфальтовое покрытие, не трогая коммуникации.
Мэрия предупредила население, что ремонт проспекта Руставели затянется. До обновления коммуникаций и дороги мэрии предстоит сложная работа по ремонту и укреплению самих зданий.
© Photo: courtesy of National Archives of GeorgiaЗдание Тифлисского артистического общества, отстроенного на деньги известного мецената Исая Питоева в 1901 году. Сегодня в этом здании расположен государственный академический драматический театр имени Шота Руставели
Здание Тифлисского артистического общества, отстроенного на деньги известного мецената Исая Питоева в 1901 году. Сегодня в этом здании расположен государственный академический драматический театр имени Шота Руставели - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2023
Здание Тифлисского артистического общества, отстроенного на деньги известного мецената Исая Питоева в 1901 году. Сегодня в этом здании расположен государственный академический драматический театр имени Шота Руставели
© Photo: courtesy of National Archives of Georgia
Только на проектировку ремонта и укрепление зданий уйдет несколько месяцев. Еще как минимум полгода понадобится на саму реставрацию и восстановление фасадов с уникальными атлантами, барельефами и горельефами.
На проектировку и ремонт зданий мэрия планирует потратить 60 миллионов лари.
Сколько в итоге уйдет времени на обновление всего проспекта с учетом вероятных археологических находок и возможного возникновения сложностей, связанных с устаревшими коммуникациями, подземными водами и проходящими под ними тоннелями метрополитена, сказать пока сложно.
По предварительной оценке, понадобится примерно два года, то есть обновленный проспект должен открыться в 2026 году.
К примеру, на восстановление на проспекте Руставели бывшего Дома художников, разрушенного во время гражданской войны в начале 90-х, ушло более 20 лет из-за археологических находок и двух консерваций строительства.
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси - улица Пушкина в солнечный день весной в мае
Вид на город Тбилиси - улица Пушкина в солнечный день весной в мае - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2023
Вид на город Тбилиси - улица Пушкина в солнечный день весной в мае
© photo: Sputnik / Stringer
Несколько раз, начиная с 2012 года, ремонтировали и переделывали прилегающую к проспекту Руставели улицу Пушкина. В ходе работ по обновлению коммуникаций под слоем земли были обнаружены развалины древней крепости, из-за чего процесс затянулся.

Политизированный ремонт

Так как начало ремонта на проспекте Руставели запланировано на 2024 год, то есть в год выборов в парламент, оппозиция заподозрила неладное. Этот проспект традиционно является местом сбора всех итоговых акций партий перед выборами и акций протеста недовольных их итогами.
Причин выбора именно этого места для акции достаточно много: на проспекте Руставели расположено здание парламента, который считается символом государственной власти, историческое значение места, хорошая акустика, возможность показать картинку массовости без сбора сотен тысяч человек, удобное местоположение – во-первых, это центр города, а во-вторых, с одной стороны проспекта находится станция метро "Площадь Свободы", а с другой – метро "Руставели".
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста против принятия закона об иноагентах у здания парламента Грузии 8 марта 2023 года
Акция протеста против принятия закона об иноагентах у здания парламента Грузии 8 марта 2023 года - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2023
Акция протеста против принятия закона об иноагентах у здания парламента Грузии 8 марта 2023 года
© photo: Sputnik / Stringer
Оппозиционеры считают, что решение начать ремонт проспекта Руставели в год выборов имеет политические мотивы.
"Мы думаем, что реабилитация проспекта Руставели связана со страхом акций", – сказал один из лидеров самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ираклий Надирадзе.
Именно на проспекте Руставели проходили акции протеста, в результате которых "Единое национальное движение" пришло к власти – "революция роз" произошла 23 ноября 2003 года. И именно жестокий разгон акции протеста оппозиции в период правления "Нацдвижения" на проспекте Руставели 26 мая 2011 года стал кульминацией, подтолкнувшей миллиардера Бидзину Иванишвили идти в политику. Созданная человеком, чья жизнь многие годы была окутана тайной, коалиция выиграла парламентские выборы в 2012 году и тем самым завершила 9-летнее правление "Нацдвижения".
По поводу предстоящего ремонта на проспекте Руставели высказалась даже депутат Европарламента Виола фон Крамон, симпатизирующая грузинской оппозиции во главе с "Нацдвижением". Она назвала планы столичных властей в год выборов начать масштабный инфраструктурный проект и перекрыть дорогу "советским стилем правления". Правда, по проекту перекрытие проспекта планируется лишь в 2025 году.

"Если они (оппозиционеры – ред.) хотят проводить акции на Руставели, чем им помешает ремонт зданий? Они вводят общество в заблуждение, что якобы мы перекрываем дорогу, что является абсурдом. Для ремонта зданий дороги перекрывать не надо", – сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Реставрировать проспект Руставели будет Фонд развития Тбилиси. У Фонда уже есть опыт по ремонту и возрождению находящихся на грани уничтожения исторических зданий.
Одним из самых успешных проектов Фонда является ремонт проспекта Агмашенебели и площади Гудиашвили с их историческими зданиями. Только после того, как за дело взялся Фонд, защитники исторической части города, неоднократно проводившие акции протеста, были полностью удовлетворены результатом.
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