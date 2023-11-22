https://sputnik-georgia.ru/20231122/politicheskaya-perestroyka-rustaveli-ili-strasti-vokrug-glavnogo-prospekta-tbilisi-284417864.html

"Политическая" перестройка Руставели, или Страсти вокруг главного проспекта Тбилиси

"Политическая" перестройка Руставели, или Страсти вокруг главного проспекта Тбилиси

Начало ремонта на проспекте Руставели запланировано на 2024 год, то есть в год выборов в парламент 22.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-22T19:38+0400

2023-11-22T19:38+0400

2023-11-22T19:39+0400

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Мэрия Тбилиси анонсировала начало одного из самых масштабных инфраструктурных проектов в столице – ремонт главного проспекта, проспекта Руставели, что получило большой резонанс и в первую очередь политический. Проспект Руставели с его эклектичной застройкой (здания XIX века вперемешку с памятниками советского конструктивизма) является одним из главных символов города со своей исторической и смысловой нагрузкой. Это, можно сказать, сердце грузинской столицы. Это место, с которым ассоциируются трагические и символические даты, изменившие историю всей страны – создание Первой Демократической Республики в 1918 году, кровопролитие 9 апреля 1989 года и последующее достижение независимости современной Грузии, гражданская война, "революция роз", жестокие разгоны акций протеста и смена власти в 2012 году. Неудивительно, что решение мэрии "покуситься" на этот символ вызвало противоречия в обществе. Оппозиция считает, что власти хотят лишить оппонентов традиционного места проведения акций протеста, а в мэрии говорят, что дело в инфраструктурных проблемах на проспекте, которые нужно решать как можно быстрее. Косметики недостаточноПроспект Руставели – единственный в Тбилиси проспект без светофоров, со сложной системой подземных коммуникаций, сложным рельефом, учитывая прилегающие улицы, и столь богатым историческим прошлым. Несмотря на видимую, усиленно сохраняемую всеми мэрами столицы красивую картинку, время все-таки берет свое: большинство зданий на этом проспекте, построенные более века назад, находятся на грани разрушения. Так уже более 10 лет под вопросом возможность сохранения здания, в котором расположен Государственный университет театра и кино имени Шота Руставели и самый известный в мире грузинский театр – Государственный академический театр имени Шота Руставели. И хотя здание периодически укрепляют, оно продолжает разрушаться из-за создаваемых подземными водами проблем. Кроме того, сложная система подземных переходов, коммуникаций, подвалов старых зданий и потайных выходов из бывших зданий государственного значения создают пустоты под проспектом, что вызывает в ряде мест спонтанные обрушения и создает дополнительные риски для целостности проспекта. Последний раз проспект Руставели обновляли еще в середине прошлого века, когда снимали историческую трамвайную линию. Тогда же на проспекте была создана сложная система дорожного покрытия, которая выдерживает без вреда для зданий проезд тяжелой техники. После, уже в 1990-х и в 2000-х годах, власти города обновляли лишь асфальтовое покрытие, не трогая коммуникации. Мэрия предупредила население, что ремонт проспекта Руставели затянется. До обновления коммуникаций и дороги мэрии предстоит сложная работа по ремонту и укреплению самих зданий. Только на проектировку ремонта и укрепление зданий уйдет несколько месяцев. Еще как минимум полгода понадобится на саму реставрацию и восстановление фасадов с уникальными атлантами, барельефами и горельефами. На проектировку и ремонт зданий мэрия планирует потратить 60 миллионов лари. Сколько в итоге уйдет времени на обновление всего проспекта с учетом вероятных археологических находок и возможного возникновения сложностей, связанных с устаревшими коммуникациями, подземными водами и проходящими под ними тоннелями метрополитена, сказать пока сложно. По предварительной оценке, понадобится примерно два года, то есть обновленный проспект должен открыться в 2026 году. К примеру, на восстановление на проспекте Руставели бывшего Дома художников, разрушенного во время гражданской войны в начале 90-х, ушло более 20 лет из-за археологических находок и двух консерваций строительства. Несколько раз, начиная с 2012 года, ремонтировали и переделывали прилегающую к проспекту Руставели улицу Пушкина. В ходе работ по обновлению коммуникаций под слоем земли были обнаружены развалины древней крепости, из-за чего процесс затянулся. Политизированный ремонтТак как начало ремонта на проспекте Руставели запланировано на 2024 год, то есть в год выборов в парламент, оппозиция заподозрила неладное. Этот проспект традиционно является местом сбора всех итоговых акций партий перед выборами и акций протеста недовольных их итогами. Причин выбора именно этого места для акции достаточно много: на проспекте Руставели расположено здание парламента, который считается символом государственной власти, историческое значение места, хорошая акустика, возможность показать картинку массовости без сбора сотен тысяч человек, удобное местоположение – во-первых, это центр города, а во-вторых, с одной стороны проспекта находится станция метро "Площадь Свободы", а с другой – метро "Руставели". Оппозиционеры считают, что решение начать ремонт проспекта Руставели в год выборов имеет политические мотивы. "Мы думаем, что реабилитация проспекта Руставели связана со страхом акций", – сказал один из лидеров самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ираклий Надирадзе. Именно на проспекте Руставели проходили акции протеста, в результате которых "Единое национальное движение" пришло к власти – "революция роз" произошла 23 ноября 2003 года. И именно жестокий разгон акции протеста оппозиции в период правления "Нацдвижения" на проспекте Руставели 26 мая 2011 года стал кульминацией, подтолкнувшей миллиардера Бидзину Иванишвили идти в политику. Созданная человеком, чья жизнь многие годы была окутана тайной, коалиция выиграла парламентские выборы в 2012 году и тем самым завершила 9-летнее правление "Нацдвижения". По поводу предстоящего ремонта на проспекте Руставели высказалась даже депутат Европарламента Виола фон Крамон, симпатизирующая грузинской оппозиции во главе с "Нацдвижением". Она назвала планы столичных властей в год выборов начать масштабный инфраструктурный проект и перекрыть дорогу "советским стилем правления". Правда, по проекту перекрытие проспекта планируется лишь в 2025 году. Реставрировать проспект Руставели будет Фонд развития Тбилиси. У Фонда уже есть опыт по ремонту и возрождению находящихся на грани уничтожения исторических зданий. Одним из самых успешных проектов Фонда является ремонт проспекта Агмашенебели и площади Гудиашвили с их историческими зданиями. Только после того, как за дело взялся Фонд, защитники исторической части города, неоднократно проводившие акции протеста, были полностью удовлетворены результатом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, аналитика, новости, тбилиси, шота руставели, ираклий надирадзе, бидзина иванишвили, единое национальное движение, европарламент, каха каладзе