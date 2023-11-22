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Путин утвердил новые положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства России
Путин утвердил новые положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства России
Среди прочего в указе говорится о причинах лишения приобретенного гражданства 22.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-22T23:08+0400
2023-11-22T23:08+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ, который утверждает новые положения о порядке рассмотрения вопросов российского гражданства и принесения присяги гражданина, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ подписан в соответствии с федеральным законом от 28 апреля 2023 года "О гражданстве РФ".Согласно новому федеральному закону "О гражданстве РФ" расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ. Кроме того, согласно тексту закона, лишение гражданства предусматривается в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина. В то же время приобретенного гражданства России будут лишать за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию ее Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НПО. А также приобретенного гражданства могут лишить за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля и за организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя России и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, владимир путин
Путин утвердил новые положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства России
23:08 22.11.2023 (обновлено: 23:16 22.11.2023)
Среди прочего в указе говорится о причинах лишения приобретенного гражданства
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ, который утверждает новые положения о порядке рассмотрения вопросов российского гражданства и принесения присяги гражданина, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ подписан в соответствии с федеральным законом от 28 апреля 2023 года "О гражданстве РФ".
"Утвердить прилагаемые: положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ; положение о порядке принесения присяги гражданина РФ; образец бланка с текстом присяги гражданина РФ", - говорится в указе.
Согласно новому федеральному закону "О гражданстве РФ" расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
Кроме того, согласно тексту закона, лишение гражданства предусматривается в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.
В то же время приобретенного гражданства России будут лишать за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию ее Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НПО.
А также приобретенного гражданства могут лишить за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля и за организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя России и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ.