Роль знаковых личностей в улучшении грузино-российских отношений – эксперт
15:15 22.11.2023 (обновлено: 15:35 22.11.2023)
Для улучшения грузино-российских отношений лучше всего использовать нарративы, связанные с людьми, личностями, персоналиями, считает политолог, старший научный сотрудник Института государства и права АН РУз Равшан Назаров
Об этом эксперт заявил в ходе видеомоста Москва-Минск-Астана-Ереван-Ташкент- Тбилиси на тему "Цифровые прокси-войны: как соцсети манипулируют сознанием граждан" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Как создается позитивный образ наций?! Через лучших представителей этой нации. Из-за того, что мы (Ташкент, прим.) долгое время находились в общем пространстве, у нас очень много представителей грузинской, армянской, белорусской диаспоры, а казахов вообще миллион, так что через знаковые фигуры, которые одновременно принадлежат и тому и другому пространству, – это самый лучший вариант для создания такого нарратива", – заявил Назаров.
Между Россией и Грузией нет дипотношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
"Как создается позитивный образ наций?! Через лучших представителей этой нации. Из-за того, что мы (Ташкент, прим.) долгое время находились в общем пространстве, у нас очень много представителей грузинской, армянской, белорусской диаспоры, а казахов вообще миллион, так что через знаковые фигуры, которые одновременно принадлежат и тому и другому пространству, – это самый лучший вариант для создания такого нарратива", – заявил Назаров.
Между Россией и Грузией нет дипотношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.
В последние годы страны активно развивают торговые связи, и Россия входит в пятерку основных торговых-партнеров. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.
В последние годы страны активно развивают торговые связи, и Россия входит в пятерку основных торговых-партнеров. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.