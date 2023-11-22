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Роль знаковых личностей в улучшении грузино-российских отношений – эксперт
Роль знаковых личностей в улучшении грузино-российских отношений – эксперт
Для улучшения грузино-российских отношений лучше всего использовать нарративы, связанные с людьми, личностями, персоналиями, считает политолог, старший научный... 22.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-22T15:15+0400
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Об этом эксперт заявил в ходе видеомоста Москва-Минск-Астана-Ереван-Ташкент- Тбилиси на тему "Цифровые прокси-войны: как соцсети манипулируют сознанием граждан" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Как создается позитивный образ наций?! Через лучших представителей этой нации. Из-за того, что мы (Ташкент, прим.) долгое время находились в общем пространстве, у нас очень много представителей грузинской, армянской, белорусской диаспоры, а казахов вообще миллион, так что через знаковые фигуры, которые одновременно принадлежат и тому и другому пространству, – это самый лучший вариант для создания такого нарратива", – заявил Назаров.Между Россией и Грузией нет дипотношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.В последние годы страны активно развивают торговые связи, и Россия входит в пятерку основных торговых-партнеров. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, россия, грузия, грузино-российские отношения, грузия и россия, мнения экспертов - видео, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, россия, грузия, грузино-российские отношения, грузия и россия, мнения экспертов - видео, видео

Роль знаковых личностей в улучшении грузино-российских отношений – эксперт

15:15 22.11.2023 (обновлено: 15:35 22.11.2023)
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Для улучшения грузино-российских отношений лучше всего использовать нарративы, связанные с людьми, личностями, персоналиями, считает политолог, старший научный сотрудник Института государства и права АН РУз Равшан Назаров
Об этом эксперт заявил в ходе видеомоста Москва-Минск-Астана-Ереван-Ташкент- Тбилиси на тему "Цифровые прокси-войны: как соцсети манипулируют сознанием граждан" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

"Как создается позитивный образ наций?! Через лучших представителей этой нации. Из-за того, что мы (Ташкент, прим.) долгое время находились в общем пространстве, у нас очень много представителей грузинской, армянской, белорусской диаспоры, а казахов вообще миллион, так что через знаковые фигуры, которые одновременно принадлежат и тому и другому пространству, – это самый лучший вариант для создания такого нарратива", – заявил Назаров.

Между Россией и Грузией нет дипотношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.

В последние годы страны активно развивают торговые связи, и Россия входит в пятерку основных торговых-партнеров. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.
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