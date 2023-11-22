https://sputnik-georgia.ru/20231122/shkolnye-avtobusy-smogut-ezdit-po-avtobusnym-polosam-v-tbilisi-284406904.html
Школьные автобусы в Тбилиси смогут ездить по "баслайнам"
Школьные автобусы в Тбилиси смогут ездить по "баслайнам"
Школьный транспорт сможет передвигаться по автобусным полосам только в будние дни 22.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-22T13:03+0400
2023-11-22T13:03+0400
2023-11-22T13:46+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
каха каладзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/17/272408150_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_26691278779f75cf3250b33b4dd2dbbd.jpg
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси в тестовом режиме разрешит автобусам и микроавтобусам, перевозящим школьников, ездить по автобусным полосам города с 1 января до 1 июля 2024 года, заявил мэр столицы Каха Каладзе на брифинге в среду. Разрешения на проезд по "баслайнам" получат технически исправные транспортные средства со специальным значком, полученным в мэрии Тбилиси, символизирующим перевозку школьников. Для получения разрешения дирекция школы должна заранее согласовать маршрут передвижения по городу с агентством транспорта, указав номер автомобиля и фото с его изображением.Школьный транспорт сможет передвигаться по автобусным полосам в будние дни с 6 до 9 утра, а также с 14:00 до 18:00. Останавливаться на автобусных остановках школьный сможет не больше минуты.Как отметил мэр, изменения вводятся для безопасного передвижения школьников в часы-пик. "Поскольку проблема пробок из-за избытка частных автомобилей в этом городе по-прежнему непреодолима, а также учитывая потребности быстрого и безопасного передвижения школьников в часы пик, мы решили предоставить возможность передвижения школьному транспорту", – заявил Каладзе. С 1 июня 2023 года такси категории "А" не старше 10 лет также могут ездить по автобусным полосам. В рамках третьего этапа реформы такси водителям такси категории "А" в Тбилиси с 1 апреля 2023 года разрешили сажать и высаживать пассажиров на так называемых "баслайнах". Мэрия Тбилиси с 2017 года осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок. Одной из важных частей данной реформы является прокладка автобусных полос для беспроблемного передвижения транспорта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/17/272408150_311:0:3040:2047_1920x0_80_0_0_6fb8a240cdfcab2559c8e435020f7ffc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
Школьные автобусы в Тбилиси смогут ездить по "баслайнам"
13:03 22.11.2023 (обновлено: 13:46 22.11.2023)
Школьный транспорт сможет передвигаться по автобусным полосам только в будние дни
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси в тестовом режиме разрешит автобусам и микроавтобусам, перевозящим школьников, ездить по автобусным полосам города с 1 января до 1 июля 2024 года, заявил мэр столицы Каха Каладзе на брифинге в среду.
Разрешения на проезд по "баслайнам" получат технически исправные транспортные средства со специальным значком, полученным в мэрии Тбилиси, символизирующим перевозку школьников. Для получения разрешения дирекция школы должна заранее согласовать маршрут передвижения по городу с агентством транспорта, указав номер автомобиля и фото с его изображением.
Школьный транспорт сможет передвигаться по автобусным полосам в будние дни с 6 до 9 утра, а также с 14:00 до 18:00. Останавливаться на автобусных остановках школьный сможет не больше минуты.
"Школьный транспорт будет оштрафован на сумму 100 лари в случае движения по автобусной полосе в выходные, праздничные и другие периоды рабочих дней, а также за вождение с нарушением утвержденного маршрута", – заявил мэр Тбилиси.
Как отметил мэр, изменения вводятся для безопасного передвижения школьников в часы-пик.
"Поскольку проблема пробок из-за избытка частных автомобилей в этом городе по-прежнему непреодолима, а также учитывая потребности быстрого и безопасного передвижения школьников в часы пик, мы решили предоставить возможность передвижения школьному транспорту", – заявил Каладзе.
С 1 июня 2023 года такси категории "А" не старше 10 лет также могут ездить по автобусным полосам. В рамках третьего этапа реформы такси водителям такси категории "А" в Тбилиси с 1 апреля 2023 года разрешили сажать и высаживать пассажиров на так называемых "баслайнах".
Мэрия Тбилиси с 2017 года осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок. Одной из важных частей данной реформы является прокладка автобусных полос для беспроблемного передвижения транспорта.