https://sputnik-georgia.ru/20231122/shkolnye-avtobusy-smogut-ezdit-po-avtobusnym-polosam-v-tbilisi-284406904.html

Школьные автобусы в Тбилиси смогут ездить по "баслайнам"

Школьные автобусы в Тбилиси смогут ездить по "баслайнам"

Школьный транспорт сможет передвигаться по автобусным полосам только в будние дни 22.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-22T13:03+0400

2023-11-22T13:03+0400

2023-11-22T13:46+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

каха каладзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/17/272408150_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_26691278779f75cf3250b33b4dd2dbbd.jpg

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси в тестовом режиме разрешит автобусам и микроавтобусам, перевозящим школьников, ездить по автобусным полосам города с 1 января до 1 июля 2024 года, заявил мэр столицы Каха Каладзе на брифинге в среду. Разрешения на проезд по "баслайнам" получат технически исправные транспортные средства со специальным значком, полученным в мэрии Тбилиси, символизирующим перевозку школьников. Для получения разрешения дирекция школы должна заранее согласовать маршрут передвижения по городу с агентством транспорта, указав номер автомобиля и фото с его изображением.Школьный транспорт сможет передвигаться по автобусным полосам в будние дни с 6 до 9 утра, а также с 14:00 до 18:00. Останавливаться на автобусных остановках школьный сможет не больше минуты.Как отметил мэр, изменения вводятся для безопасного передвижения школьников в часы-пик. "Поскольку проблема пробок из-за избытка частных автомобилей в этом городе по-прежнему непреодолима, а также учитывая потребности быстрого и безопасного передвижения школьников в часы пик, мы решили предоставить возможность передвижения школьному транспорту", – заявил Каладзе. С 1 июня 2023 года такси категории "А" не старше 10 лет также могут ездить по автобусным полосам. В рамках третьего этапа реформы такси водителям такси категории "А" в Тбилиси с 1 апреля 2023 года разрешили сажать и высаживать пассажиров на так называемых "баслайнах". Мэрия Тбилиси с 2017 года осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок. Одной из важных частей данной реформы является прокладка автобусных полос для беспроблемного передвижения транспорта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе