https://sputnik-georgia.ru/20231122/v-gruzii-razyskivayut-inostrantsa-kotoryy-razvel-grazhdan-na-150-tysyach-284412599.html

В Грузии разыскивают иностранца, который "развел" граждан на $150 тысяч

В Грузии разыскивают иностранца, который "развел" граждан на $150 тысяч

Предполагаемый мошенник зарегистрировал компанию по ввозу автомобилей в Грузию 22.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-22T17:07+0400

2023-11-22T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Прокуратура Грузии заочно предъявила обвинение иностранцу, разыскиваемому за мошенничество на сумму более 416 тысяч лари (около 154 тысяч долларов США), сообщает пресс-служба ведомства. Следствие установило, что гражданин иностранного государства зарегистрировал компанию "Премиум кар Джорджия" и разместил в Интернете от имени компании фальшивые заявления о ввозе автомобилей. Обвиняемый заключил договор купли-продажи с гражданами, заинтересованными в покупке автомобилей. Таким образом он получил в общей сложности 416 451,79 лари, принадлежащих 17 гражданам, после чего скрылся. Гражданином какой страны является обвиняемый, не уточняется. Обвиняемому предъявлено обвинение по двум подпунктам статьи "Мошенничество" – (мошенничество, повлекшее значительный ущерб и мошенничество в крупном размере). Ему грозит от шести до девяти лет тюрьмы. На основании ходатайства прокуратуры, суд назначил обвиняемому заочное лишение свободы в качестве меры пресечения. Правоохранителями принимаются соответствующие меры для его обнаружения и задержания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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