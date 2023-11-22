https://sputnik-georgia.ru/20231122/v-gruzii-razyskivayut-inostrantsa-kotoryy-razvel-grazhdan-na-150-tysyach-284412599.html
В Грузии разыскивают иностранца, который "развел" граждан на $150 тысяч
В Грузии разыскивают иностранца, который "развел" граждан на $150 тысяч
Предполагаемый мошенник зарегистрировал компанию по ввозу автомобилей в Грузию 22.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-22T17:07+0400
2023-11-22T17:07+0400
2023-11-22T17:17+0400
происшествия
грузия
новости
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/14/283483330_0:0:2752:1549_1920x0_80_0_0_1e342f650d4c1594358c4998f69b16d3.jpg
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Прокуратура Грузии заочно предъявила обвинение иностранцу, разыскиваемому за мошенничество на сумму более 416 тысяч лари (около 154 тысяч долларов США), сообщает пресс-служба ведомства. Следствие установило, что гражданин иностранного государства зарегистрировал компанию "Премиум кар Джорджия" и разместил в Интернете от имени компании фальшивые заявления о ввозе автомобилей. Обвиняемый заключил договор купли-продажи с гражданами, заинтересованными в покупке автомобилей. Таким образом он получил в общей сложности 416 451,79 лари, принадлежащих 17 гражданам, после чего скрылся. Гражданином какой страны является обвиняемый, не уточняется. Обвиняемому предъявлено обвинение по двум подпунктам статьи "Мошенничество" – (мошенничество, повлекшее значительный ущерб и мошенничество в крупном размере). Ему грозит от шести до девяти лет тюрьмы. На основании ходатайства прокуратуры, суд назначил обвиняемому заочное лишение свободы в качестве меры пресечения. Правоохранителями принимаются соответствующие меры для его обнаружения и задержания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/14/283483330_311:0:2752:1831_1920x0_80_0_0_45c8ebba2b8e2a1420ab28a52ec08515.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, сша
происшествия, грузия, новости, сша
В Грузии разыскивают иностранца, который "развел" граждан на $150 тысяч
17:07 22.11.2023 (обновлено: 17:17 22.11.2023)
Предполагаемый мошенник зарегистрировал компанию по ввозу автомобилей в Грузию
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Прокуратура Грузии заочно предъявила обвинение иностранцу, разыскиваемому за мошенничество на сумму более 416 тысяч лари (около 154 тысяч долларов США), сообщает пресс-служба ведомства.
Следствие установило, что гражданин иностранного государства зарегистрировал компанию "Премиум кар Джорджия" и разместил в Интернете от имени компании фальшивые заявления о ввозе автомобилей.
Обвиняемый заключил договор купли-продажи с гражданами, заинтересованными в покупке автомобилей. Таким образом он получил в общей сложности 416 451,79 лари, принадлежащих 17 гражданам, после чего скрылся. Гражданином какой страны является обвиняемый, не уточняется.
Обвиняемому предъявлено обвинение по двум подпунктам статьи "Мошенничество" – (мошенничество, повлекшее значительный ущерб и мошенничество в крупном размере). Ему грозит от шести до девяти лет тюрьмы.
На основании ходатайства прокуратуры, суд назначил обвиняемому заочное лишение свободы в качестве меры пресечения.
Правоохранителями принимаются соответствующие меры для его обнаружения и задержания.