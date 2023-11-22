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"Верхний Ларс" сегодня: спасатели обеспечивают теплом и едой водителей, застрявших у КПП
"Верхний Ларс" сегодня: спасатели обеспечивают теплом и едой водителей, застрявших у КПП
Полевая кухня для водителей находится на одной из самых крупных стоянок около Владикавказа 22.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-22T22:51+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Российские спасатели обеспечивают теплом и едой водителей, застрявших у КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией из-за погодных условий, сообщили в пресс-службе МЧС России. Участок Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией, был закрыт 19 ноября из-за снега и сложных метеорологических условий. В результате проведенных очистительных работ в среду движение восстановлено для легковых автомобилей. Что касается автотранспорта с прицепом и полуприцепом, то для них движение запрещено.Полевую кухню развернули на одной из самых крупных стоянок около Владикавказа, вмещающей тысячу фур, сообщили в МЧС.Отмечается, что в Грузии прогноз погоды неблагоприятный, движение по дороге может быть перекрыто еще несколько дней. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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"Верхний Ларс" сегодня: спасатели обеспечивают теплом и едой водителей, застрявших у КПП
22:51 22.11.2023 (обновлено: 23:12 22.11.2023)
Полевая кухня для водителей находится на одной из самых крупных стоянок около Владикавказа
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Российские спасатели обеспечивают теплом и едой водителей, застрявших у КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией из-за погодных условий, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Участок Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией, был закрыт 19 ноября из-за снега и сложных метеорологических условий. В результате проведенных очистительных работ в среду движение восстановлено для легковых автомобилей. Что касается автотранспорта с прицепом и полуприцепом, то для них движение запрещено.
"Совместно с местными властями спасатели МЧС России организовали горячее питание для людей, ожидающих возобновления проезда по Военно-грузинской дороге, проезд по которой закрыт с 19 ноября в связи с плохими погодными условиями... Кроме того, в непосредственной близости к пункту пропуска "Верхний Ларс", силами МЧС России развернут пункт обогрева, где можно выпить горячий чай, зарядить мобильные устройства и согреться", – говорится в сообщении.
Полевую кухню развернули на одной из самых крупных стоянок около Владикавказа, вмещающей тысячу фур, сообщили в МЧС.
Отмечается, что в Грузии прогноз погоды неблагоприятный, движение по дороге может быть перекрыто еще несколько дней.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.