https://sputnik-georgia.ru/20231122/verkhniy-lars-segodnya-spasateli-obespechivayut-teplom-i-edoy-voditeley-zastryavshikh-u-kpp-284422258.html

"Верхний Ларс" сегодня: спасатели обеспечивают теплом и едой водителей, застрявших у КПП

"Верхний Ларс" сегодня: спасатели обеспечивают теплом и едой водителей, застрявших у КПП

Полевая кухня для водителей находится на одной из самых крупных стоянок около Владикавказа 22.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Российские спасатели обеспечивают теплом и едой водителей, застрявших у КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией из-за погодных условий, сообщили в пресс-службе МЧС России. Участок Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией, был закрыт 19 ноября из-за снега и сложных метеорологических условий. В результате проведенных очистительных работ в среду движение восстановлено для легковых автомобилей. Что касается автотранспорта с прицепом и полуприцепом, то для них движение запрещено.Полевую кухню развернули на одной из самых крупных стоянок около Владикавказа, вмещающей тысячу фур, сообщили в МЧС.Отмечается, что в Грузии прогноз погоды неблагоприятный, движение по дороге может быть перекрыто еще несколько дней. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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