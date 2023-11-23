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Ответ на мольбу мира: как спасаются палестинцы во время четырехдневного перемирия
Ответ на мольбу мира: как спасаются палестинцы во время четырехдневного перемирия
В течение четырехдневного гуманитарного перемирия палестинское движение ХАМАС и Израиль достигли соглашения об обеспечении свободного передвижения палестинцев... 23.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-23T09:48+0400
2023-11-23T09:48+0400
2023-11-23T09:48+0400
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Стороны пришли к соглашению о том, что в период четырехдневного перемирия Израиль приостановит военные операции во всех районах сектора Газа, включая перемещение военной техники. Также возобновятся свободные гуманитарные поставки в Газу, включая медикаменты и топливо.Кабинет министров Израиля предварительно утвердил сделку, согласно которой ХАМАС освободит 30 похищенных детей и 20 женщин. В ответ Израиль освободит 150 палестинских женщин и детей из своих тюрем.
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фото, мультимедиа, в мире, израиль, тель-авив, хамас, оон, фотоленты, фотография, новости в фотографиях
фото, мультимедиа, в мире, израиль, тель-авив, хамас, оон, фотоленты, фотография, новости в фотографиях
Ответ на мольбу мира: как спасаются палестинцы во время четырехдневного перемирия
В течение четырехдневного гуманитарного перемирия палестинское движение ХАМАС и Израиль достигли соглашения об обеспечении свободного передвижения палестинцев от севера к югу сектора Газа
Стороны пришли к соглашению о том, что в период четырехдневного перемирия Израиль приостановит военные операции во всех районах сектора Газа, включая перемещение военной техники. Также возобновятся свободные гуманитарные поставки в Газу, включая медикаменты и топливо.
Кабинет министров Израиля предварительно утвердил сделку, согласно которой ХАМАС освободит 30 похищенных детей и 20 женщин. В ответ Израиль освободит 150 палестинских женщин и детей из своих тюрем.
© AP Photo / Hatem Ali
ХАМАС подтвердил достижение соглашения с Израилем о четырехдневном перемирии.
ХАМАС подтвердил достижение соглашения с Израилем о четырехдневном перемирии.
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
Соглашение было достигнуто благодаря усилиям Катара и Египта после трудных и сложных переговоров.
Соглашение было достигнуто благодаря усилиям Катара и Египта после трудных и сложных переговоров.
© AP Photo / Mohammed Dahman
Соглашение включает четырехдневное прекращение огня с обеих сторон.
Соглашение включает четырехдневное прекращение огня с обеих сторон.
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACE
А также въезд грузовиков с гуманитарной, чрезвычайной, медицинской и топливной помощью во все без исключения районы сектора Газа.
А также въезд грузовиков с гуманитарной, чрезвычайной, медицинской и топливной помощью во все без исключения районы сектора Газа.
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACE
Официальный представитель Эмиратов фотографирует коробки с гуманитарной помощью, перевозимые после приземления в египетском международном аэропорту Ариш.
Официальный представитель Эмиратов фотографирует коробки с гуманитарной помощью, перевозимые после приземления в египетском международном аэропорту Ариш.
© AP Photo / Mohammed Dahman
Палестинские спасатели эвакуируют раненую женщину, которая была найдена под обломками разрушенного дома после израильского авиаудара.
Палестинские спасатели эвакуируют раненую женщину, которая была найдена под обломками разрушенного дома после израильского авиаудара.
© AP Photo / Dr. Marawan Abu Saada
Недоношенные палестинские младенцы в больнице Шифа в городе Газа.
Недоношенные палестинские младенцы в больнице Шифа в городе Газа.
© AFP 2023 / -
Раненые палестинцы, эвакуированные из индонезийской больницы на севере сектора Газа.
Раненые палестинцы, эвакуированные из индонезийской больницы на севере сектора Газа.
© AP Photo / Mohammed Dahman
В ХАМАС сообщили, что в рамках достигнутых договоренностей будут освобождены 50 заключенных, женщин и детей.
В ХАМАС сообщили, что в рамках достигнутых договоренностей будут освобождены 50 заключенных, женщин и детей.
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
В ответ Израиль обязуется освободить 150 палестинских женщин и детей из своих тюрем.
В ответ Израиль обязуется освободить 150 палестинских женщин и детей из своих тюрем.
© AP Photo / Adel Hana
Палестинцы бегут в южную часть сектора Газа.
Палестинцы бегут в южную часть сектора Газа.
© AP Photo / Amr Nabil
Это крупнейший дипломатический прорыв и первая крупная пауза в боевых действиях с начала войны.
Это крупнейший дипломатический прорыв и первая крупная пауза в боевых действиях с начала войны.