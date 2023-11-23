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Ответ на мольбу мира: как спасаются палестинцы во время четырехдневного перемирия
Ответ на мольбу мира: как спасаются палестинцы во время четырехдневного перемирия
В течение четырехдневного гуманитарного перемирия палестинское движение ХАМАС и Израиль достигли соглашения об обеспечении свободного передвижения палестинцев... 23.11.2023, Sputnik Грузия
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Стороны пришли к соглашению о том, что в период четырехдневного перемирия Израиль приостановит военные операции во всех районах сектора Газа, включая перемещение военной техники. Также возобновятся свободные гуманитарные поставки в Газу, включая медикаменты и топливо.Кабинет министров Израиля предварительно утвердил сделку, согласно которой ХАМАС освободит 30 похищенных детей и 20 женщин. В ответ Израиль освободит 150 палестинских женщин и детей из своих тюрем.
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фото, мультимедиа, в мире, израиль, тель-авив, хамас, оон, фотоленты, фотография, новости в фотографиях

Ответ на мольбу мира: как спасаются палестинцы во время четырехдневного перемирия

09:48 23.11.2023
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В течение четырехдневного гуманитарного перемирия палестинское движение ХАМАС и Израиль достигли соглашения об обеспечении свободного передвижения палестинцев от севера к югу сектора Газа
Стороны пришли к соглашению о том, что в период четырехдневного перемирия Израиль приостановит военные операции во всех районах сектора Газа, включая перемещение военной техники. Также возобновятся свободные гуманитарные поставки в Газу, включая медикаменты и топливо.
Кабинет министров Израиля предварительно утвердил сделку, согласно которой ХАМАС освободит 30 похищенных детей и 20 женщин. В ответ Израиль освободит 150 палестинских женщин и детей из своих тюрем.
© AP Photo / Hatem Ali

ХАМАС подтвердил достижение соглашения с Израилем о четырехдневном перемирии.

ХАМАС подтвердил достижение соглашения с Израилем о четырехдневном перемирии. - Sputnik Грузия
1/12
© AP Photo / Hatem Ali

ХАМАС подтвердил достижение соглашения с Израилем о четырехдневном перемирии.

© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA

Соглашение было достигнуто благодаря усилиям Катара и Египта после трудных и сложных переговоров.



Соглашение было достигнуто благодаря усилиям Катара и Египта после трудных и сложных переговоров. - Sputnik Грузия
2/12
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA

Соглашение было достигнуто благодаря усилиям Катара и Египта после трудных и сложных переговоров.



© AP Photo / Mohammed Dahman

Соглашение включает четырехдневное прекращение огня с обеих сторон.

Соглашение включает четырехдневное прекращение огня с обеих сторон. - Sputnik Грузия
3/12
© AP Photo / Mohammed Dahman

Соглашение включает четырехдневное прекращение огня с обеих сторон.

© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACE

А также въезд грузовиков с гуманитарной, чрезвычайной, медицинской и топливной помощью во все без исключения районы сектора Газа.

А также въезд грузовиков с гуманитарной, чрезвычайной, медицинской и топливной помощью во все без исключения районы сектора Газа. - Sputnik Грузия
4/12
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACE

А также въезд грузовиков с гуманитарной, чрезвычайной, медицинской и топливной помощью во все без исключения районы сектора Газа.

© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACE

Официальный представитель Эмиратов фотографирует коробки с гуманитарной помощью, перевозимые после приземления в египетском международном аэропорту Ариш.

Официальный представитель Эмиратов фотографирует коробки с гуманитарной помощью, перевозимые после приземления в египетском международном аэропорту Ариш. - Sputnik Грузия
5/12
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACE

Официальный представитель Эмиратов фотографирует коробки с гуманитарной помощью, перевозимые после приземления в египетском международном аэропорту Ариш.

© AP Photo / Mohammed Dahman

Палестинские спасатели эвакуируют раненую женщину, которая была найдена под обломками разрушенного дома после израильского авиаудара.

Палестинские спасатели эвакуируют раненую женщину, которая была найдена под обломками разрушенного дома после израильского авиаудара. - Sputnik Грузия
6/12
© AP Photo / Mohammed Dahman

Палестинские спасатели эвакуируют раненую женщину, которая была найдена под обломками разрушенного дома после израильского авиаудара.

© AP Photo / Dr. Marawan Abu Saada

Недоношенные палестинские младенцы в больнице Шифа в городе Газа.

Недоношенные палестинские младенцы в больнице Шифа в городе Газа. - Sputnik Грузия
7/12
© AP Photo / Dr. Marawan Abu Saada

Недоношенные палестинские младенцы в больнице Шифа в городе Газа.

© AFP 2023 / -

Раненые палестинцы, эвакуированные из индонезийской больницы на севере сектора Газа.

Раненые палестинцы, эвакуированные из индонезийской больницы на севере сектора Газа. - Sputnik Грузия
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© AFP 2023 / -

Раненые палестинцы, эвакуированные из индонезийской больницы на севере сектора Газа.

© AP Photo / Mohammed Dahman

В ХАМАС сообщили, что в рамках достигнутых договоренностей будут освобождены 50 заключенных, женщин и детей.

В ХАМАС сообщили, что в рамках достигнутых договоренностей будут освобождены 50 заключенных, женщин и детей. - Sputnik Грузия
9/12
© AP Photo / Mohammed Dahman

В ХАМАС сообщили, что в рамках достигнутых договоренностей будут освобождены 50 заключенных, женщин и детей.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

В ответ Израиль обязуется освободить 150 палестинских женщин и детей из своих тюрем.

В ответ Израиль обязуется освободить 150 палестинских женщин и детей из своих тюрем. - Sputnik Грузия
10/12
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

В ответ Израиль обязуется освободить 150 палестинских женщин и детей из своих тюрем.

© AP Photo / Adel Hana

Палестинцы бегут в южную часть сектора Газа.

Палестинцы бегут в южную часть сектора Газа. - Sputnik Грузия
11/12
© AP Photo / Adel Hana

Палестинцы бегут в южную часть сектора Газа.

© AP Photo / Amr Nabil

Это крупнейший дипломатический прорыв и первая крупная пауза в боевых действиях с начала войны.

Это крупнейший дипломатический прорыв и первая крупная пауза в боевых действиях с начала войны. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Amr Nabil

Это крупнейший дипломатический прорыв и первая крупная пауза в боевых действиях с начала войны.

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