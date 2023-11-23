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Ответ на мольбу мира: как спасаются палестинцы во время четырехдневного перемирия

Ответ на мольбу мира: как спасаются палестинцы во время четырехдневного перемирия

В течение четырехдневного гуманитарного перемирия палестинское движение ХАМАС и Израиль достигли соглашения об обеспечении свободного передвижения палестинцев... 23.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-23T09:48+0400

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Стороны пришли к соглашению о том, что в период четырехдневного перемирия Израиль приостановит военные операции во всех районах сектора Газа, включая перемещение военной техники. Также возобновятся свободные гуманитарные поставки в Газу, включая медикаменты и топливо.Кабинет министров Израиля предварительно утвердил сделку, согласно которой ХАМАС освободит 30 похищенных детей и 20 женщин. В ответ Израиль освободит 150 палестинских женщин и детей из своих тюрем.

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