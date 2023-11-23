https://sputnik-georgia.ru/20231123/284462235.html

Европа готовится к ликвидации

Европа готовится к ликвидации

Сам факт того, что в роли возмутителя спокойствия и срывателя покровов выступает откровенно миноритарный игрок европейского политического поля, наглядно... 23.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-23T22:20+0400

2023-11-23T22:20+0400

2023-11-23T22:20+0400

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виктор орбан

роберт фицо

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Сколько бы ни писали российские публицисты и аналитики, что Европейский союз в своем текущем функциональном и, что самое главное, морально-волевом формате обречен на развал, все эти выкладки неизменно встречает надменно-насмешливый ответ внутренних западофилов, пишет колумнист РИА Новости. Основным и, как им кажется, убойным аргументом является то, что про загнивающий Запад мы слышим еще со времен не очень позднего СССР, а воз и ныне там — в смысле, что Европа все еще эталон, мерило и недостижимый идеал. Правда, внутри Старого Света так уже не считают. На днях в Венгрии проходил съезд партии "Фидес", где с трибуны в прямом смысле ураганил национальный лидер Виктор Орбан. Просто перечислим основные постулаты из его обращения к однопартийцам и согражданам:Люди старшего поколения здесь, наверное, испытали сильнейшее дежавю с уроками политинформации, которые проводились в советских учебных и производственных заведениях, но за окном не середина 80-х, а конец первой четверти XXI века. Более того, бунтарские заявления делает лидер страны, которая вошла в состав ЕС ровно 20 лет назад, а 80 процентов ее граждан на референдуме 2003-го проголосовали за вступление в союз. Да, Венгрия не самая большая, не самая богатая и не самая сильная страна Европы. Всего лишь 13-я по численности населения и 18-я по площади, кроме того, венгры — вторые после поляков получатели финансовой помощи. Но в этом-то и вся соль. Ситуация настолько тяжелая, что даже отлучение от брюссельского бюджетного корыта не является фактором, достаточным для сдерживания языка на высокой трибуне. Для полноты композиции сбоку нужно поставить Словакию, где к рычагам управления сенсационно встала команда Роберта Фицо, чьи функционеры показательно выбрасывают из кабинетов флаги ЕС. Сзади весь этот ансамбль подпирают цифры выборов в Германии: там Олаф Шольц умудрился с грохотом провалиться в ключевых землях, установив исторический антирекорд поддержки избирателей. Потуги отрицать физическую реальность — со стороны что брюссельских плутократов, что их фанатов внутри России — все больше походят на попытку спрятать слона под носовым платком. Принципиально важно, что сами западные источники, всевозможные аналитические конторы развал Европейского союза давно рассматривают не как вероятность — просчитывают как гарантированный финал. Канадский некоммерческий фонд McMUN (McGill Model United Nations Assembly) официально проводит конференции, где обсуждается судьба ЕС после 2027-го. Как несложно догадаться, именно этот год заокеанские наблюдатели определяют как конечный в истории существования объединения. Еще в 2019-м Европейский совет по международным отношениям проводил широкие исследования общественного мнения в Германии, Франции, Нидерландах, Италии, Австрии, Словакии, Греции, Чехии и Польше. И уже тогда, задолго до введения санкций против российских энергоресурсов, до всего того, о чем сегодня говорит Виктор Орбан, большинство опрошенных считало распад Евросоюза совершенно неизбежным в перспективе 10-20 лет. Результаты исследования внутри самой Европы были приняты предельно серьезно — настолько, что Еврокомиссия даже заслушала доклад Аяна Кенрса, автора книги "Европа после ЕС", где тот рассматривает шесть наиболее вероятных сценариев крушения. По законам жанра такой текст нужно было бы закончить какой-то проникновенной и хлесткой фразой, но на ум приходит старый анекдот, что Украину не нужно удерживать от ее евроустремлений. Более того, Киеву нужно в этом вопросе помочь, потому что, в какой бы союз украинцы ни вступили, они его с гарантией развалят. С принятием Украины в ряды полноправных членов пока не срослось, а Евросоюз уже готовит простыню, чтобы завернуться и ползти в сторону кладбища.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

европа

германия

венгрия

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252551655_0:0:201:200_100x100_80_0_0_6e08b8f4488df83992fba4ad5a259a0f.jpg

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252551655_0:0:201:200_100x100_80_0_0_6e08b8f4488df83992fba4ad5a259a0f.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252551655_0:0:201:200_100x100_80_0_0_6e08b8f4488df83992fba4ad5a259a0f.jpg

в мире, аналитика, колумнисты, политика, антитабачная политика, европа, германия, венгрия, виктор орбан, роберт фицо, the guardian, еврокомиссия, обострение ситуации вокруг украины