https://sputnik-georgia.ru/20231123/burdzhanadze-otsenila-rol-revolyutsii-roz-dlya-gruzii-284436625.html

Бурджанадзе оценила роль "революции роз" для Грузии

Бурджанадзе оценила роль "революции роз" для Грузии

Нино Бурджанадзе была одним из лидеров революционного движения, которое привело к смене власти в Грузии 23.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-23T16:00+0400

2023-11-23T16:00+0400

2023-11-23T16:08+0400

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нино бурджанадзе

зураб жвания

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. "Революция роз" была очень важным событием для Грузии, давшим стране шанс стать достойным государством европейского типа, но он был упущен, заявила РИА Новости бывший спикер парламента, оппозиционер Нино Бурджанадзе.Ровно 20 лет назад, 23 ноября 2003 года, массовые акции оппозиции, получившие название "революция роз", во главе которых стояли Михаил Саакашвили, Зураб Жвания и Нино Бурджанадзе, привели к отставке на то время президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. Спустя несколько месяцев президентом Грузии стал Саакашвили.Обещания, данные тогда, начали постепенно выполняться, но после разлада среди тройки лидеров баланс был нарушен и обеспечение стабильного развития процессов стало невозможным, отметила она. По словам Бурджанадзе, после революции Саакашвили и Жвания решили постепенно отстранить ее от власти, президент начал строить авторитарную систему. Власть Саакашвили начала расширятся и дошла до абсолютизма, "а абсолютная власть, она всегда портит, она является основанием для совершения последующих ошибок", отметила она. История "революции роз"Основным мотивом, который привел к "революции роз", была фальсификация парламентских выборов 2 ноября 2003 года. Начались многотысячные акции протеста, которые продолжались с начала ноября. Выступления оппозиции достигли своего пика 22 ноября, в первый день заседания нового грузинского парламента, легитимность которого была поставлена под сомнение.В тот же день оппозиционеры во главе с Саакашвили с розами в руках (откуда и пошло название революции) захватили здание парламента, прервали выступавшего с речью Эдуарда Шеварднадзе и вынудили его покинуть зал в сопровождении телохранителей.Затем Шеварднадзе ввел в стране чрезвычайное положение и призвал на помощь войска и полицию в районе своей резиденции в Тбилиси. Однако даже элитные подразделения полиции отказались поддержать его.Вечером 23 ноября в день Святого Георгия в Грузии Шеварднадзе провел переговоры с оппозиционными лидерами Саакашвили, Зурабом Жвания и Нино Бурджанадзе, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию на встрече, устроенной при участии российского министра иностранных дел Игоря Иванова. После встречи Шеварднадзе объявил о своей отставке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, эдуард шеварднадзе, нино бурджанадзе, зураб жвания