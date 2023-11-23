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Чем торгуют Грузия и Россия?
Чем торгуют Грузия и Россия?
Товарооборот между Грузией и Россией за 10 месяцев 2023 года составил более 2 миллиардов долларов, что на 5,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022... 23.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-23T20:05+0400
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экономика
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грузино-российские отношения
инфографика
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Россия занимает второе место среди крупных торговых партнеров Грузии, уступая лишь Турции. Внешнеторговый оборот с Турцией в январе-октябре 2023 года составил 2,5 миллиарда долларов, что составляет 13,8% от общего торгового оборота Грузии.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете более подробную информацию о товарообороте между странами. Примечательно, что товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, россия, грузино-российские отношения, инфографика, инфографика
экономика, грузия, россия, грузино-российские отношения, инфографика, инфографика
Чем торгуют Грузия и Россия?
Товарооборот между Грузией и Россией за 10 месяцев 2023 года составил более 2 миллиардов долларов, что на 5,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года
Россия занимает второе место среди крупных торговых партнеров Грузии, уступая лишь Турции. Внешнеторговый оборот с Турцией в январе-октябре 2023 года составил 2,5 миллиарда долларов, что составляет 13,8% от общего торгового оборота Грузии.
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете более подробную информацию о товарообороте между странами.
Примечательно, что товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон.