https://sputnik-georgia.ru/20231123/chem-torguyut-gruziya-i-rossiya--284461842.html

Чем торгуют Грузия и Россия?

Чем торгуют Грузия и Россия?

Товарооборот между Грузией и Россией за 10 месяцев 2023 года составил более 2 миллиардов долларов, что на 5,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022... 23.11.2023, Sputnik Грузия

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экономика

грузия

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грузино-российские отношения

инфографика

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Россия занимает второе место среди крупных торговых партнеров Грузии, уступая лишь Турции. Внешнеторговый оборот с Турцией в январе-октябре 2023 года составил 2,5 миллиарда долларов, что составляет 13,8% от общего торгового оборота Грузии.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете более подробную информацию о товарообороте между странами. Примечательно, что товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, россия, грузино-российские отношения, инфографика, инфографика