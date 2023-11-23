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"Давай до свидания!": Азербайджан указал USAID на дверь

"Давай до свидания!": Азербайджан указал USAID на дверь

USAID, проработавшее в Азербайджане более 30 лет, может покинуть страну после очередного скандала вокруг его деятельности 23.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-23T23:24+0400

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Баку резко отреагировал на заявления руководителя Агентства США по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр, назвавшей покинувших Карабахский регион Азербайджана армян "вынужденно перемещенными" лицами. Ответ последовал в том числе со стороны МИД и Администрации президента Азербайджана, сообщил Sputnik Азербайджан.В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Пауэр во время своего визита на Южный Кавказ встречалась с армянами, уехавшими в Армению, однако на следующий день отказалась от встречи с азербайджанскими беженцами и вынужденными переселенцами, которые были лишены своих фундаментальных прав в результате агрессии Армении.По мнению политолога, предвзятое отношение Пауэр полностью укладывается в политику США, которая проявлялась и в начале 90 годов, когда они приняли 907 поправку в отношении Азербайджана, территории которого были захвачены Арменией, а население подверглось этнической чистке."В настоящее время США совместно с Францией пытаются сорвать налаживаемые Азербайджаном, Россией, Турцией и Ираном положительные тенденции в регионе", – считает Ризван Гусейнов.Помощник Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев сделал публикацию по поводу заявлений Пауэр в соцсети. Он напомнил, что Пауэр, будучи на посту постоянного представителя США в Совете Безопасности ООН, никогда не поднимала вопрос о плачевном положении азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев и не требовала выполнения резолюций Совбеза."Маски сорваны! В Азербайджане больше нет места деятельности Агентства США по международному развитию!" – говорится в публикации помощника президента.Чем запомнилась деятельность USAID в АзербайджанеUSAID является одним из федеральных органов США, а его руководство назначается президентом Соединенных Штатов. Агентство функционирует в Азербайджане с 1991 года. Стоит отметить, что в первые годы своей работы организация занималась оказанием помощи предпринимательству. В частности, USAID стимулировало программы по социально-экономическому развитию регионов. Согласно открытым данным, благодаря его финансированию были обустроены десятки социальных объектов, а также реализованы проекты, связанные с поддержкой малого и среднего бизнеса.С 1991 года USAID инвестировало в Азербайджан $431 млн. Официально эти средства были израсходованы на гуманитарные программы, сферу здравоохранения, экономические и управленческие реформы. Но не только на них.В сотрудничестве с такими международными организациями, как Национальный фонд демократии (NED), Фонд Маршалла, Совет международных научных исследований и обменов (IREX) и десятками других, предпринимались попытки влиять на внутриполитические процессы молодых независимых государств и приводить к власти удобные Вашингтону режимы. Подобные процессы ярко проявлялись на Украине, Молдове, Грузии, Кыргызстане, Армении.Стоит отметить, что USAID, по сути, является одним из подразделений американской разведки. Эта структура в настоящее время под видом оказания помощи занимается активным вмешательством во внутренние дела отдельных стран. И совершенно неслучайно, что она выделила $9,5 млрд на создание в 2023-2025 годах в различных странах "гражданского общества". Несомненно, эти средства будут направлены в рамках "Демократической доктрины" на реализацию планов по совершению переворотов в ряде государств.Времена меняются, принципы USAID остаютсяСейчас говорить о новых успешных "цветных революциях" уже не приходится. Они стали частью истории. Но это не означает, что заокеанские эмиссары полностью отказались от проверенных технологий.В настоящее время в зоне особого внимания USAID оказалась соседняя с Азербайджаном Грузия. Согласно информации грузинской Службы государственной безопасности, в октябре в стране раскрыли деятельность организации антигосударственной направленности. Спецорганам стало известно, что USAID провело в Тбилиси совместные с местными НПО тренинги по "оказанию гуманитарной помощи больным". На поверку оказалось, что участников обучали методам подготовки государственного переворота.Похожую деятельность USAID пыталось проводить и в Азербайджане. Но после принятия соответствующих законов, которые не позволяют политическим организациям получать гранты из-за рубежа, основное внимание стало уделяться местным НПО, в том числе феминистского толка и выступающим в защиту лиц нетрадиционной ориентации. Впрочем, в Азербайджане западные технологии по понятным причинам не сработали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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