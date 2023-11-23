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Экспорт алкогольной продукции из Грузии бьет рекорды – новая статистика
Экспорт алкогольной продукции из Грузии бьет рекорды – новая статистика
По сравнению с десятью месяцами 2022 года, доходы от экспорта увеличились на 31,7 миллиона долларов 23.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-23T21:46+0400
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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Экспорт алкогольной продукции из Грузии находится на рекордном уровне – за десять месяцев из страны на экспортные рынки вывезли алкогольную продукцию на сумму 153,7 миллиона долларов, что является рекордом, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат". По сравнению с десятью месяцами 2022 года, доходы от экспорта увеличились на 31,7 миллиона долларов. Показатель января-октября уже превышает экспорт 2022 года – 111,3 млн долларов. В прошлом году на экспортные рынки вывезли алкогольные напитки на сумму 138,5 миллиона долларов. Что касается экспортных рынков, то Россия, как в случае с вином, является лидером по экспорту спиртных напитков. По данным за десять месяцев 2023 года, на Россию приходится 32,6% общего экспорта. Экспортные рынки спиртной продукции / 10 месяцев 2023 года: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, армения, франция, грузинская чача, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, экономика, армения, франция, грузинская чача, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Экспорт алкогольной продукции из Грузии бьет рекорды – новая статистика
По сравнению с десятью месяцами 2022 года, доходы от экспорта увеличились на 31,7 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Экспорт алкогольной продукции из Грузии находится на рекордном уровне – за десять месяцев из страны на экспортные рынки вывезли алкогольную продукцию на сумму 153,7 миллиона долларов, что является рекордом, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат".
По сравнению с десятью месяцами 2022 года, доходы от экспорта увеличились на 31,7 миллиона долларов. Показатель января-октября уже превышает экспорт 2022 года – 111,3 млн долларов. В прошлом году на экспортные рынки вывезли алкогольные напитки на сумму 138,5 миллиона долларов.
Что касается экспортных рынков, то Россия, как в случае с вином, является лидером по экспорту спиртных напитков. По данным за десять месяцев 2023 года, на Россию приходится 32,6% общего экспорта.
Экспортные рынки спиртной продукции / 10 месяцев 2023 года:
Россия – 50,16 млн долларов,
Украина – 19,52 млн долларов,
Армения – 16,05 млн долларов,
Франция – 15,32 млн долларов,
Беларусь – 13,87 млн долларов,
Сингапур – 8 млн долларов,
Азербайджан – 6,5 млн долларов,
Испания – 5,34 млн долларов,
Казахстан – 3,19 млн долларов,
Кыргызстан – 2,79 млн долларов.