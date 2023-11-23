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Экспорт алкогольной продукции из Грузии бьет рекорды – новая статистика

Экспорт алкогольной продукции из Грузии бьет рекорды – новая статистика

По сравнению с десятью месяцами 2022 года, доходы от экспорта увеличились на 31,7 миллиона долларов 23.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Экспорт алкогольной продукции из Грузии находится на рекордном уровне – за десять месяцев из страны на экспортные рынки вывезли алкогольную продукцию на сумму 153,7 миллиона долларов, что является рекордом, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат". По сравнению с десятью месяцами 2022 года, доходы от экспорта увеличились на 31,7 миллиона долларов. Показатель января-октября уже превышает экспорт 2022 года – 111,3 млн долларов. В прошлом году на экспортные рынки вывезли алкогольные напитки на сумму 138,5 миллиона долларов. Что касается экспортных рынков, то Россия, как в случае с вином, является лидером по экспорту спиртных напитков. По данным за десять месяцев 2023 года, на Россию приходится 32,6% общего экспорта. Экспортные рынки спиртной продукции / 10 месяцев 2023 года: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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