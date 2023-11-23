https://sputnik-georgia.ru/20231123/gde-v-tbilisi-budut-kursirovat-novye-18-metrovye-avtobusy-284420078.html

Где в Тбилиси будут курсировать новые 18-метровые автобусы?

Где в Тбилиси будут курсировать новые 18-метровые автобусы?

Новые автобусы будут рассчитаны на 162 пассажира 23.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-23T10:33+0400

2023-11-23T10:33+0400

2023-11-23T10:33+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

каха каладзе

мэрия тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/16/284419867_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_40cd030183e47b1521165fca63fd27b2.jpg

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Новые 18-метровые автобусы с 2024 года появятся на маршрутах автобусов №301, №302, №308, №314 в Тбилиси и будут без проблем передвигаться по городу, заявил мэр столицы Каха Каладзе журналистам. С 2024 года в Тбилиси поэтапно войдут в эксплуатацию 160 новых 18-метровых автобусов, которые работают на природном газе. Новые автобусы будут рассчитаны на 162 пассажира, всего будет 42 сидячих места. Транспорт полностью адаптирован для лиц с ОВЗ: в салоне автобуса есть специальные пространства для колясок и пандус. По словам мэра, на маршрутах автобусов №301, №302, №308, №314 ежедневно фиксируется до 55 тысяч поездок. Каладзе напомнил, что раньше в Тбилиси курсировали не только 18-метровые автобусы, но и трамваи без каких-либо проблем. По словам мэра, на первом этапе, то есть до 1 апреля 2024 года, в Грузию завезут 50 автобусов, а оставшуюся часть – до конца 2024 года. В автобусах установлена современная система кондиционирования, отопления и вентиляции, рассчитанная на климатические условия Тбилиси. На сегодняшний день столицу обслуживают 234 единицы 10-метровых и 12-метровых автобусов. До конца 2024 года в Тбилиси будет около 400 новых автобусов. Это около 40% всего автобусного парка города. На данный момент в тбилисском автопарке 860 автобусов. Мэрия Тбилиси с 2017 года осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок. Одной из важных частей данной реформы является прокладка автобусных полос для беспроблемного передвижения транспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси