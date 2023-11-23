https://sputnik-georgia.ru/20231123/gde-v-tbilisi-budut-kursirovat-novye-18-metrovye-avtobusy-284420078.html
Где в Тбилиси будут курсировать новые 18-метровые автобусы?
Где в Тбилиси будут курсировать новые 18-метровые автобусы?
Новые автобусы будут рассчитаны на 162 пассажира 23.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-23T10:33+0400
2023-11-23T10:33+0400
2023-11-23T10:33+0400
грузия
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тбилиси
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Новые 18-метровые автобусы с 2024 года появятся на маршрутах автобусов №301, №302, №308, №314 в Тбилиси и будут без проблем передвигаться по городу, заявил мэр столицы Каха Каладзе журналистам. С 2024 года в Тбилиси поэтапно войдут в эксплуатацию 160 новых 18-метровых автобусов, которые работают на природном газе. Новые автобусы будут рассчитаны на 162 пассажира, всего будет 42 сидячих места. Транспорт полностью адаптирован для лиц с ОВЗ: в салоне автобуса есть специальные пространства для колясок и пандус. По словам мэра, на маршрутах автобусов №301, №302, №308, №314 ежедневно фиксируется до 55 тысяч поездок. Каладзе напомнил, что раньше в Тбилиси курсировали не только 18-метровые автобусы, но и трамваи без каких-либо проблем. По словам мэра, на первом этапе, то есть до 1 апреля 2024 года, в Грузию завезут 50 автобусов, а оставшуюся часть – до конца 2024 года. В автобусах установлена современная система кондиционирования, отопления и вентиляции, рассчитанная на климатические условия Тбилиси. На сегодняшний день столицу обслуживают 234 единицы 10-метровых и 12-метровых автобусов. До конца 2024 года в Тбилиси будет около 400 новых автобусов. Это около 40% всего автобусного парка города. На данный момент в тбилисском автопарке 860 автобусов. Мэрия Тбилиси с 2017 года осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок. Одной из важных частей данной реформы является прокладка автобусных полос для беспроблемного передвижения транспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси
Где в Тбилиси будут курсировать новые 18-метровые автобусы?
Новые автобусы будут рассчитаны на 162 пассажира
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Новые 18-метровые автобусы с 2024 года появятся на маршрутах автобусов №301, №302, №308, №314 в Тбилиси и будут без проблем передвигаться по городу, заявил мэр столицы Каха Каладзе журналистам.
С 2024 года в Тбилиси поэтапно войдут в эксплуатацию 160 новых 18-метровых автобусов, которые работают на природном газе. Новые автобусы будут рассчитаны на 162 пассажира, всего будет 42 сидячих места. Транспорт полностью адаптирован для лиц с ОВЗ: в салоне автобуса есть специальные пространства для колясок и пандус.
"По этому поводу было написано много комментариев: какие 18-метровые автобусы на улицах Тбилиси? Как 18-метровый автобус сможет передвигаться из-за своих габаритов, это будет невозможно. Конечно, на всех маршрутах, где будут закреплены упомянутые автобусы, проблем не возникнет", – пояснил мэр.
По словам мэра, на маршрутах автобусов №301, №302, №308, №314 ежедневно фиксируется до 55 тысяч поездок.
"Это очень большая цифра. С указанными изменениями, учитывая высокую вместимость нового автобуса, пропускная способность маршрута увеличится на 50%, а освободившиеся 12-метровые автобусы добавятся на разные маршруты", – сказал Каладзе.
Каладзе напомнил, что раньше в Тбилиси курсировали не только 18-метровые автобусы, но и трамваи без каких-либо проблем.
"Сегодня, если бы в городе был трамвай, это, конечно, дало бы нам возможность перевозить еще больше людей, и это частично облегчило бы ситуацию, которая у нас сложилась в целом с транспортным сообщением в городе", – сказал Каладзе.
По словам мэра, на первом этапе, то есть до 1 апреля 2024 года, в Грузию завезут 50 автобусов, а оставшуюся часть – до конца 2024 года.
В автобусах установлена современная система кондиционирования, отопления и вентиляции, рассчитанная на климатические условия Тбилиси.
На сегодняшний день столицу обслуживают 234 единицы 10-метровых и 12-метровых автобусов.
До конца 2024 года в Тбилиси будет около 400 новых автобусов. Это около 40% всего автобусного парка города. На данный момент в тбилисском автопарке 860 автобусов.
Мэрия Тбилиси с 2017 года осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок. Одной из важных частей данной реформы является прокладка автобусных полос для беспроблемного передвижения транспорта.