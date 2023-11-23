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Гражданина Казахстана задержали в Грузии и теперь его ждет экстрадиция
Гражданина Казахстана задержали в Грузии и теперь его ждет экстрадиция
Мужчину обвиняют в создании и руководстве финансовой пирамидой, из-за которой пострадали 600 человек в Казахстане 23.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-23T23:53+0400
2023-11-23T23:53+0400
2023-11-23T23:53+0400
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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Разыскиваемый с марта 2020 года по делу о создании "финансовой пирамиды" гражданин Казахстана задержан в Грузии, говорится в сообщении Генпрокуратуры Казахстана. По данным ведомства, мужчину обвиняют в создании и руководстве финансовой пирамидой, из-за которой пострадали 600 человек. Ущерб составил 7,8 миллиона долларов. По данным Генпрокуратуры Казахстана, стороны обсуждают вопрос экстрадиции. Генпрокуратура Грузии не давала официальной информации по задержанию разыскиваемого.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, казахстан
грузия, новости, происшествия, казахстан
Гражданина Казахстана задержали в Грузии и теперь его ждет экстрадиция
Мужчину обвиняют в создании и руководстве финансовой пирамидой, из-за которой пострадали 600 человек в Казахстане
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Разыскиваемый с марта 2020 года по делу о создании "финансовой пирамиды" гражданин Казахстана задержан в Грузии, говорится в сообщении Генпрокуратуры Казахстана.
По данным ведомства, мужчину обвиняют в создании и руководстве финансовой пирамидой, из-за которой пострадали 600 человек. Ущерб составил 7,8 миллиона долларов.
По данным Генпрокуратуры Казахстана
, стороны обсуждают вопрос экстрадиции.
Генпрокуратура Грузии не давала официальной информации по задержанию разыскиваемого.