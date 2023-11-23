https://sputnik-georgia.ru/20231123/grazhdanina-kazakhstana-zaderzhali-v-gruzii-i-teper-ego-zhdet-ekstraditsiya-284464941.html

Гражданина Казахстана задержали в Грузии и теперь его ждет экстрадиция

Гражданина Казахстана задержали в Грузии и теперь его ждет экстрадиция

Мужчину обвиняют в создании и руководстве финансовой пирамидой, из-за которой пострадали 600 человек в Казахстане 23.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Разыскиваемый с марта 2020 года по делу о создании "финансовой пирамиды" гражданин Казахстана задержан в Грузии, говорится в сообщении Генпрокуратуры Казахстана. По данным ведомства, мужчину обвиняют в создании и руководстве финансовой пирамидой, из-за которой пострадали 600 человек. Ущерб составил 7,8 миллиона долларов. По данным Генпрокуратуры Казахстана, стороны обсуждают вопрос экстрадиции. Генпрокуратура Грузии не давала официальной информации по задержанию разыскиваемого.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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