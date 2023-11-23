https://sputnik-georgia.ru/20231123/gruziya-poluchit-status-kandidata-v-es-v-dekabre--volskiy-284434827.html

Грузия получит статус кандидата в ЕС в декабре – Вольский

Грузия получит статус кандидата в ЕС в декабре – Вольский

Дополнительные рекомендации будут постоянно в повестке дня, подчеркнул политик 23.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-23T14:01+0400

2023-11-23T14:01+0400

2023-11-23T14:01+0400

политика

грузия

новости

украина

молдова

еврокомиссия

грузинская мечта - демократическая грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/10/250625591_0:149:2400:1499_1920x0_80_0_0_8229becadecc2926eb1a0b2aed45cac5.jpg

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Грузия получит статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз в середине декабря 2024 года, однако работа над выполнением рекомендаций продолжится до тех пор, пока Грузия не станет полноправным членом ЕС, заявил вице-спикер парламента, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое. Грузия получит статус кандидата, если решение Еврокомиссии поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года. Грузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

молдова

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, украина, молдова, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия