https://sputnik-georgia.ru/20231123/konsulskie-uslugi-dlya-rossiyan-v-gruzii--otvety-na-vse-aktualnye-voprosy-284431646.html

Консульские услуги для россиян в Грузии – ответы на все актуальные вопросы

Консульские услуги для россиян в Грузии – ответы на все актуальные вопросы

В связи с возросшим количеством россиян, проживающих или длительное время находящихся на территории Грузии, появилась необходимость предоставления информации о... 23.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-23T11:31+0400

2023-11-23T11:31+0400

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общество

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россияне

секция интересов россии в грузии

секция интересов россии при посольстве швейцарии

интервью

аналитика

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На самые актуальные вопросы ответил в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия заведующий Консульской службой Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии Андрей Воскобойников.– На данный момент в Грузии проживает или временно находится большое количество российских граждан. Какова процедура получения, обновления паспорта гражданина РФ на территории нашей страны и правда ли, что можно записаться на оформление вне очереди в срочном порядке?Прежде всего хотели бы прокомментировать периодически появляющуюся в различных телеграмм-каналах и социальных сетях информацию о возможности за дополнительную плату записаться на прием в консульский отдел вне очереди и срочно оформить российский загранпаспорт. Прямо сообщаем заявителям, что консульский отдел Секции интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии подобного рода платные услуги не оказывает. Согласно действующему порядку срок изготовления загранпаспорта гражданина России занимает до 3-х месяцев. Очередь на получение консульских услуг формируется на сайте предварительной записи https://q.midpass.ru/ без осуществления какой-либо оплаты. По вопросу выдачи загранпаспорта также можно записаться через Российский визовый центр, который находится на улице Бесики 4. Наша настоятельная рекомендация – не обращаться в сторонние организации, что чревато лишь потерей денег и времени. Отдельно хотелось бы подчеркнуть, что Секция интересов не взаимодействует с такими "посредниками" и не несет ответственности за их действия.– Долго ли приходится гражданам России ждать своей очереди на получение консульских услуг, и в целом расскажите подробнее о том, какова процедура записи в консульский отдел Секции интересов РФ?В связи с поступающими многочисленными жалобами граждан относительно длительных сроков ожидания в очереди, а также технических сложностей с записью на прием в консульский отдел хотим отметить, что после известных событий число россиян, пребывающих в Грузии, резко увеличилось, что в свою очередь привело к кратному росту спроса на получение консульских услуг. В этой связи призываем наших сограждан заблаговременно записываться на прием.При наличии документально подтвержденных обстоятельств, обусловливающих необходимость срочного приема по консульским вопросам, можно написать нам на почту cons.interests.section@mid.ru с изложением ситуации. В случае если эти обстоятельства будут признаны уважительными, мы примем меры по организации внеочередного приема.Кроме того, в связи с увеличением числа обращений по вопросу оформления заграничного паспорта, гражданства, ЗАГС, нотариата и истребования справки об отсутствии судимости с нашей подачи на сайте предварительной записи с мая 2022 г. введена функция – "лист ожидания".Через "лист ожидания" заявители получают возможность автоматического назначения системой даты и времени приема. При этом для каждого вида услуги доступна только одна запись.Проще говоря, чтобы быстрее попасть на прием, желательно ежедневно, но не чаще, чем раз в сутки, подтверждать актуальность своей записи в "листе ожидания" и после попадания в первую сотню заявителей регулярно проверять свою электронную почту на предмет получения сообщения о назначенной дате и времени приема. Предложенную запись необходимо подтвердить в течение 24 часов, в противном случае она будет удалена системой. То же самое произойдет, если не подтверждать актуальность записи 30 дней подряд. На сегодняшний день заявителям, которые регулярно (раз в сутки) подтверждают актуальность записи, система предлагает день подачи документов, как правило, в течение 2,5 месяца. Подробная инструкция по записи на услугу размещена на нашем сайте.Одновременно информируем, что по нашей просьбе разработчиками были внесены изменения в программу электронной очереди, благодаря которым с сентября граждане могут отслеживать в ней свое место с момента регистрации в системе, а не после попадания в первую сотню заявителей, как это было ранее.Хотели бы также настойчиво рекомендовать посетителям приходить на прием с подготовленным пакетом документов. Их полный перечень для получения той или иной консульской услуги размещен на нашем сайте в соответствующей рубрике. Наиболее часто встречающиеся случаи – отсутствие заполненных заявлений, фото, копий документов, достаточной денежной суммы и т. п. Обращаем внимание, что документы, составленные на иностранном языке, необходимо перевести на русский и нотариально заверить. Убедительно просим проверять правильность перевода, в случае наличия расхождений гражданам будет предложено обратиться к переводчику повторно. Оплата за консульские услуги осуществляется на месте исключительно наличными в долларах США.– В этом году произошло долгожданное событие – отменили визы для граждан Грузии. Скажите, остались ли какие-либо ограничения для совершения нашими гражданами поездок в соседнюю страну?Да, абсолютно верно, как мы помним, с 15 мая в соответствии с указом президента Российской Федерации граждане Грузии получили возможность въезжать в Россию без виз. Хочу обратить внимание, что данное нововведение касается лишь краткосрочных поездок сроком до 90 дней. Граждане, въезжающие в Россию для осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания на территории России, в том числе для получения образования, как и ранее, должны оформить российскую визу.О снятии с регистрационного учета в России– Мы уверены, что многих россиян, проживающих на территории Грузии, интересует вопрос снятия с регистрационного учета в России. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой процедуре.Согласно порядку снятия с регистрационного учета находящегося за рубежом российского гражданина, ему необходимо направить почтовым отправлением из страны проживания соответствующее заявление с указанием адреса убытия.Вместе с тем в связи с возникающими у россиян сложностями логистического характера по передаче почтовых отправлений из-за рубежа действует временный порядок дистанционного снятия находящихся за рубежом российских граждан с регистрационного учета по месту жительства в России.Сканированные в PDF формате заявления российских граждан о снятии с регистрационного учета направляются российскими консульскими учреждениями с сопроводительным письмом непосредственно в территориальные органы МВД России.Для осуществления данной процедуры заявителю необходимо записаться на прием на нашем сайте в разделе "Нотариат" и подойти в предложенный системой день в консульский отдел с текстом заявления и действующим паспортом. Наш сотрудник заверит подпись на заявлении и отправит его в территориальное управление по вопросам миграции по месту вашей регистрации.С целью экономии времени заверить подпись на таком заявлении можно у местного нотариуса, перевести текст на русский язык, там же заверить перевод, записаться на прием к дежурному дипломату консульского отдела и передать документ для отправки в Россию.– Расскажите, возможна ли процедура снятия с воинского учета и получения справок для военкомата в консульском отделе Секции интересов РФ в Грузии?В консульский отдел регулярно обращаются граждане России за консультацией по вопросу снятия с воинского учета, а также за справкой для военкомата, подтверждающей пребывание за рубежом. В этой связи информируем, что выдача такого рода справок не предусмотрена действующим законодательством, а разъяснения относительно воинского учета следует получать непосредственно по месту учета.Документальным подтверждением факта нахождения за границей могут служить отметки о пересечении границы в паспорте. При необходимости в консульском отделе можно нотариально заверить его копию.– Мы часто слышим случаи, когда некоторым гражданам России отказывают во въезде на территорию Грузию. Как часто к вам обращаются за такими разъяснениями и каков ваш ответ?Периодически в консульский отдел за разъяснениями обращаются граждане России, которым грузинскими властями было отказано во въезде на территорию Грузии. Здесь необходимо отметить, что вопрос пропуска через государственную границу является суверенным правом любого государства. При отказе в пропуске представители пограничной полиции выдают соответствующее уведомление, в котором содержится информация, в том числе на английском языке, о возможности и сроках обжалования принятого решения.На нашем сайте указаны контакты фирм и адвокатов, которые готовы оказывать юридическую помощь российским гражданам. Данный список постоянно обновляется и дополняется.Одним из оснований для отказа в пересечении грузинской границы может являться нарушение Закона "Об оккупированных территориях" от 23 октября 2008 года, предусматривающее уголовное или административное наказание для иностранных граждан и лиц без гражданства за въезд в Абхазию и Южную Осетию не с территории Грузии.Одновременно информируем, что летом запросили в МИД Грузии разъяснения относительно причин отказов нашим гражданам во въезде в Грузию. Из полученного ответа следует, что пересечение государственной границы Грузии гражданами иностранного государства осуществляется при условии выполнения ими целого ряда предписаний и правил, представления иностранным гражданином документации, которая должна соответствовать заявленной цели поездки, а также по итогам интервью с уполномоченным сотрудником МВД Грузии. В случае если все установления и процедуры соблюдены в полном соответствии с требованиями действующего грузинского законодательства, гражданину иностранного государства предоставляется возможность пересечения государственной границы Грузии.– Как обстоят дела с очередями на получение российского паспорта?Летом этого года по независящим от консульского отдела техническим причинам доставка изготовленных заграничных паспортов в Грузию осуществлялась нерегулярно. В результате паспорта, которые должны были поступить из Москвы в июле, были направлены в августе. Таким образом, к концу лета консульский отдел одномоментно получил свыше 2500 паспортов, что более чем в три раза превышает среднюю ежемесячную норму. При этом следует учитывать, что перед выдачей паспорта с ним необходимо провести определенные манипуляции, на которые в среднем затрачивается 5-7 минут. Совокупность упомянутых факторов привела к сдвигу сроков оформления паспорта почти на полтора месяца и увеличению очереди на его получение.Для того чтобы исправить сложившуюся непростую ситуацию, в сентябре-октябре мы увеличили приемные часы по выдаче паспортов и привлекли дополнительного сотрудника к работе на данном направлении.В настоящее время проблема полностью решена: граждане получают готовые паспорта в обычном режиме в установленные регламентом сроки. С целью экономии времени рекомендуем это делать в период с середины до конца месяца, когда, по нашим наблюдениям, число таких обращений начинает спадать.– В консульском отделе Секции интересов вы часто подчеркиваете необходимость добровольного медицинского страхования российских граждан на территории Грузии. Уточните, зачем это нужно?В связи с периодически поступающими в Секцию интересов обращениями росграждан относительно оказания финансовой помощи для оплаты понесенных на территории Грузии медицинских расходов в очередной раз вынуждены напомнить о необходимости при планировании поездок в Грузию в обязательном порядке оформлять медицинскую страховку. Недавние трагические события, произошедшие в высокогорном регионе Рача, в результате которых пострадал гражданин России, еще раз подтверждают необходимость наличия подобных документов. Обращаем внимание, что согласно российскому федеральному закону "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" оплата медицинской помощи гражданину России, находящемуся за границей, включая медицинскую эвакуацию и возвращение тела в Россию, осуществляется в рамках договора добровольного медицинского страхования. В случае отсутствия такого документа.за пределами Российской Федерации гражданин Российской Федерации или иное заинтересованное лицо несет расходы самостоятельно.Сайт предварительной записи: https://q.midpass.ru/Контактный телефон: +995(32)224-15-51Электронная почта: tbilisi@interlinkservice.ruРешение технических вопросов: cons.interests.section@mid.ru

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