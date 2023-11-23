https://sputnik-georgia.ru/20231123/narodnye-primety-na-fedorov-den-2023-chto-nelzya-delat-24-noyabrya-284435185.html

Народные приметы на Федоров день 2023: что нельзя делать 24 ноября?

Народные приметы на Федоров день 2023: что нельзя делать 24 ноября?

Православные 24 ноября поминают преподобного Феодора Студита, исповедника 23.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-23T14:31+0400

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справки

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В народном календаре 24 ноября называют Федоров день, Федор Студит или Федор мороз, с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Федоров день: о народных приметах 24 ноября читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам в Федоров день нельзя лениться – в жизни могут появиться финансовые проблемы. Нельзя 24 ноября злиться, ругаться, сквернословить, унывать и думать о плохом – по приметам можно привлечь серьезные проблемы. В Федоров день нельзя справлять свадьбу и даже делать предложение руки и сердца – по приметам брак, заключенный 24 ноября, быстро распадется. Нельзя в Федоров день устраивать бардак и оставлять после себя мусор – это плохая примета, привлекающая неприятности. Дарить 24 ноября подарки нельзя, в частности любые банные принадлежности – есть примета, что презент принесет получателю горе и слезы. По народным приметам нельзя в Федоров день переедать, чтобы в зимний сезон не болеть. Народные приметы Потеплеет к началу декабря, если в Федоров день идет мокрый снег, а если 24 ноября солнечно и тепло – это верная примета, что скоро резко похолодает. По народным приметам ожидается оттепель, если птицы в Федоров день высоко летят, а если синица 24 ноября на окно села – значит, беды не избежать. Зимой сильных морозов не будет, если в Федоров день потеплело, а если гуси 24 ноября зашли на лед – это примета, что к Рождеству потеплеет. Зима будет морозной, если животные в Федоров день из дома не выходят, а если 24 ноября тепло – значит, весь зимний сезон будет теплым. Весна наступит раньше обычного, если в Федоров день пойдет ливень, а если в ночь на 24 ноября небо звездное – значит, грибов в следующем году будет много. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

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справки