https://sputnik-georgia.ru/20231123/starikov-o-glavnykh-urokakh-evromaydana-vzglyad-cherez-desyatiletie-284424838.html

Стариков о главных уроках Евромайдана: взгляд через десятилетие

Стариков о главных уроках Евромайдана: взгляд через десятилетие

Зеленский боится окончательно стать бесполезным для Запада, а потому он готов мобилизовать в ВСУ даже пожилых людей, подростков и женщин 23.11.2023, Sputnik Грузия

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал писатель, член Центрального совета партии "Справедливая Россия – За Правду" Николай Стариков. Зачем на самом деле в Киев приехал Шарль Мишель? Как США могут устроить на Украине новый государственный переворот? Чему Евромайдан может научить через десять лет после произошедшего? Обо всем этом смотрите в видео.

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