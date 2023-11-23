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Стариков о главных уроках Евромайдана: взгляд через десятилетие
Стариков о главных уроках Евромайдана: взгляд через десятилетие
Зеленский боится окончательно стать бесполезным для Запада, а потому он готов мобилизовать в ВСУ даже пожилых людей, подростков и женщин 23.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-23T10:50+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал писатель, член Центрального совета партии "Справедливая Россия – За Правду" Николай Стариков. Зачем на самом деле в Киев приехал Шарль Мишель? Как США могут устроить на Украине новый государственный переворот? Чему Евромайдан может научить через десять лет после произошедшего? Обо всем этом смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, сша, киев, украина, политика, видео
мультимедиа, видео, в мире, сша, киев, украина, политика, видео
Стариков о главных уроках Евромайдана: взгляд через десятилетие
10:50 23.11.2023 (обновлено: 10:51 23.11.2023)
Зеленский боится окончательно стать бесполезным для Запада, а потому он готов мобилизовать в ВСУ даже пожилых людей, подростков и женщин
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал писатель, член Центрального совета партии "Справедливая Россия – За Правду" Николай Стариков.
Зачем на самом деле в Киев приехал Шарль Мишель? Как США могут устроить на Украине новый государственный переворот? Чему Евромайдан может научить через десять лет после произошедшего?
Обо всем этом смотрите в видео.