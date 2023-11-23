Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20231123/tserkov-v-gruzii-presleduyut--vladyka-shio-284437823.html
Церковь в Грузии преследуют – владыка Шио
Церковь в Грузии преследуют – владыка Шио
В адрес духовных лиц постоянно слышны оскорбления и клевета, заявил священнослужитель 23.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-23T16:30+0400
2023-11-23T16:30+0400
грузия
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/17/284437605_0:0:1315:741_1920x0_80_0_0_2533bd24880dbcd7397169821d5c0e23.jpg
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Церковь сегодня преследуется не физически, но словесно, и подтверждением этому является постоянное оскорбление и клевета в отношении духовных лиц, заявил местоблюститель Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II владыка Шио в кафедральном соборе Сиони после торжественной литургии по случаю Дня святого Георгия. День святого Георгия, или Гиоргоба, – государственный праздник в Грузии и официальный выходной в стране. Праздничные богослужения, посвященные Дню святого Георгия по традиции прошли во всех действующих церквях Грузии. В Грузии Гиоргоба отмечают дважды: 23 ноября и 6 мая.Как отметил местоблюститель Патриарха, люди мучаются собственными духовными страстями, которые идут из тела, из материального мира и принадлежат невидимым врагам – демонам. Когда мы вспоминаем мученичество святого Георгия, его жизнь и его удивительную стойкость в вере, нас переполняет удивление, великий трепет по отношению к нему. Ибо никакие угрозы, никакие страдания не могли заставить его предать веру Христову и отречься от Христа, церкви, отметил владыка. Покровитель Грузии Георгий Победоносец – самый чтимый из святых в Грузии, небесный покровитель страны. Почитание святого Георгия в Грузии началось на заре христианства. По преданию, праздник основала святая Нино – просветительница Грузии. По свидетельству Арсения Икалтоэли, духовного отца и учителя царя Давида Агмашенебели (Строителя), просветительница Грузии была двоюродной сестрой Георгия Победоносца. Именно от равноапостольной Нино узнали в Грузии о жизни и мученичестве святого Георгия, которого она особо почитала и завещала стране, которую обратила в христианство, любить его. Грузия празднует День святого Георгия – "Гиоргоба"&gt;&gt;Первый храм в честь святого Георгия построил в Грузии в 335 году царь Мириан на месте погребения святой Нино. Строительство церквей в честь святого Георгия Победоносца, которые особо почитались среди народа, стало массовым с IX века – часовни строили не только в городах и селах, но и на вершинах гор. Святой Георгий считается покровителем воинов, земледельцев, пастухов и путников. Ему также молятся об избавлении от демонических сил. С древних времен имя Георгий является одним из самых распространенных в Грузии. Оно было и династическим именем грузинских правителей, так как считалось, что царь, пользующийся небесным покровительством святого Георгия, ни в чем не будет знать поражения. Георгий Победоносец – всадник, поражающий змия, стал составной частью грузинского сознания и православной веры. Он также запечатлен на государственном гербе Грузии. Победоносцем святого Георгия назвали за мужество и духовную победу над палачами и за чудодейственную помощь людям в опасности. Святой Георгий 23 ноября по новому стилю был подвергнут колесованию – пытке, которая по жестокости не уступала распятию на кресте, а 6 мая 303 года ему отрубили голову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/17/284437605_0:0:1315:987_1920x0_80_0_0_e0b8cccd91db4323be6f1d763e98b96c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество
грузия, новости, общество

Церковь в Грузии преследуют – владыка Шио

16:30 23.11.2023
© Public Relations Service of the Patriarchate of GeorgiaМестоблюститель Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II владыка Шио
Местоблюститель Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II владыка Шио - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2023
© Public Relations Service of the Patriarchate of Georgia
Подписаться на
НовостиTelegram
В адрес духовных лиц постоянно слышны оскорбления и клевета, заявил священнослужитель
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Церковь сегодня преследуется не физически, но словесно, и подтверждением этому является постоянное оскорбление и клевета в отношении духовных лиц, заявил местоблюститель Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II владыка Шио в кафедральном соборе Сиони после торжественной литургии по случаю Дня святого Георгия.
День святого Георгия, или Гиоргоба, – государственный праздник в Грузии и официальный выходной в стране. Праздничные богослужения, посвященные Дню святого Георгия по традиции прошли во всех действующих церквях Грузии. В Грузии Гиоргоба отмечают дважды: 23 ноября и 6 мая.

"Возможно, сегодня христиане не подвергаются физическим пыткам, но, можно сказать, что сегодня идет словесное преследование церкви. Подтверждением этому являются постоянные оскорбления, клевета, которые слышны в отношении духовных лиц в публичном пространстве", – заявил владыка Шио.

Как отметил местоблюститель Патриарха, люди мучаются собственными духовными страстями, которые идут из тела, из материального мира и принадлежат невидимым врагам – демонам.

"Когда мы в святой церкви отмечаем день поминовения того или иного святого, этим церковь призывает нас следовать жизни этого святого, его заслугам. Возможно, кто-то скажет, как можно следовать сегодня мученикам, когда церковь физически не преследуется? Святые Отцы учат, что и сегодня можно исполнить мученический вклад и получить мученический венец", – подчеркнул владыка Шио.

Когда мы вспоминаем мученичество святого Георгия, его жизнь и его удивительную стойкость в вере, нас переполняет удивление, великий трепет по отношению к нему. Ибо никакие угрозы, никакие страдания не могли заставить его предать веру Христову и отречься от Христа, церкви, отметил владыка.

Покровитель Грузии

Георгий Победоносец – самый чтимый из святых в Грузии, небесный покровитель страны. Почитание святого Георгия в Грузии началось на заре христианства.
По преданию, праздник основала святая Нино – просветительница Грузии. По свидетельству Арсения Икалтоэли, духовного отца и учителя царя Давида Агмашенебели (Строителя), просветительница Грузии была двоюродной сестрой Георгия Победоносца.
Именно от равноапостольной Нино узнали в Грузии о жизни и мученичестве святого Георгия, которого она особо почитала и завещала стране, которую обратила в христианство, любить его.
Грузия празднует День святого Георгия – "Гиоргоба">>
Первый храм в честь святого Георгия построил в Грузии в 335 году царь Мириан на месте погребения святой Нино.
Строительство церквей в честь святого Георгия Победоносца, которые особо почитались среди народа, стало массовым с IX века – часовни строили не только в городах и селах, но и на вершинах гор.
Святой Георгий считается покровителем воинов, земледельцев, пастухов и путников. Ему также молятся об избавлении от демонических сил.
С древних времен имя Георгий является одним из самых распространенных в Грузии. Оно было и династическим именем грузинских правителей, так как считалось, что царь, пользующийся небесным покровительством святого Георгия, ни в чем не будет знать поражения.
Георгий Победоносец – всадник, поражающий змия, стал составной частью грузинского сознания и православной веры. Он также запечатлен на государственном гербе Грузии.
Победоносцем святого Георгия назвали за мужество и духовную победу над палачами и за чудодейственную помощь людям в опасности.
Святой Георгий 23 ноября по новому стилю был подвергнут колесованию – пытке, которая по жестокости не уступала распятию на кресте, а 6 мая 303 года ему отрубили голову.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0