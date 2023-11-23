https://sputnik-georgia.ru/20231123/tserkov-v-gruzii-presleduyut--vladyka-shio-284437823.html

Церковь в Грузии преследуют – владыка Шио

Церковь в Грузии преследуют – владыка Шио

В адрес духовных лиц постоянно слышны оскорбления и клевета, заявил священнослужитель 23.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Церковь сегодня преследуется не физически, но словесно, и подтверждением этому является постоянное оскорбление и клевета в отношении духовных лиц, заявил местоблюститель Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II владыка Шио в кафедральном соборе Сиони после торжественной литургии по случаю Дня святого Георгия. День святого Георгия, или Гиоргоба, – государственный праздник в Грузии и официальный выходной в стране. Праздничные богослужения, посвященные Дню святого Георгия по традиции прошли во всех действующих церквях Грузии. В Грузии Гиоргоба отмечают дважды: 23 ноября и 6 мая.Как отметил местоблюститель Патриарха, люди мучаются собственными духовными страстями, которые идут из тела, из материального мира и принадлежат невидимым врагам – демонам. Когда мы вспоминаем мученичество святого Георгия, его жизнь и его удивительную стойкость в вере, нас переполняет удивление, великий трепет по отношению к нему. Ибо никакие угрозы, никакие страдания не могли заставить его предать веру Христову и отречься от Христа, церкви, отметил владыка. Покровитель Грузии Георгий Победоносец – самый чтимый из святых в Грузии, небесный покровитель страны. Почитание святого Георгия в Грузии началось на заре христианства. По преданию, праздник основала святая Нино – просветительница Грузии. По свидетельству Арсения Икалтоэли, духовного отца и учителя царя Давида Агмашенебели (Строителя), просветительница Грузии была двоюродной сестрой Георгия Победоносца. Именно от равноапостольной Нино узнали в Грузии о жизни и мученичестве святого Георгия, которого она особо почитала и завещала стране, которую обратила в христианство, любить его. Грузия празднует День святого Георгия – "Гиоргоба">>Первый храм в честь святого Георгия построил в Грузии в 335 году царь Мириан на месте погребения святой Нино. Строительство церквей в честь святого Георгия Победоносца, которые особо почитались среди народа, стало массовым с IX века – часовни строили не только в городах и селах, но и на вершинах гор. Святой Георгий считается покровителем воинов, земледельцев, пастухов и путников. Ему также молятся об избавлении от демонических сил. С древних времен имя Георгий является одним из самых распространенных в Грузии. Оно было и династическим именем грузинских правителей, так как считалось, что царь, пользующийся небесным покровительством святого Георгия, ни в чем не будет знать поражения. Георгий Победоносец – всадник, поражающий змия, стал составной частью грузинского сознания и православной веры. Он также запечатлен на государственном гербе Грузии. Победоносцем святого Георгия назвали за мужество и духовную победу над палачами и за чудодейственную помощь людям в опасности. Святой Георгий 23 ноября по новому стилю был подвергнут колесованию – пытке, которая по жестокости не уступала распятию на кресте, а 6 мая 303 года ему отрубили голову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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