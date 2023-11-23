Церковь в Грузии преследуют – владыка Шио
© Public Relations Service of the Patriarchate of GeorgiaМестоблюститель Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II владыка Шио
© Public Relations Service of the Patriarchate of Georgia
В адрес духовных лиц постоянно слышны оскорбления и клевета, заявил священнослужитель
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Церковь сегодня преследуется не физически, но словесно, и подтверждением этому является постоянное оскорбление и клевета в отношении духовных лиц, заявил местоблюститель Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II владыка Шио в кафедральном соборе Сиони после торжественной литургии по случаю Дня святого Георгия.
День святого Георгия, или Гиоргоба, – государственный праздник в Грузии и официальный выходной в стране. Праздничные богослужения, посвященные Дню святого Георгия по традиции прошли во всех действующих церквях Грузии. В Грузии Гиоргоба отмечают дважды: 23 ноября и 6 мая.
"Возможно, сегодня христиане не подвергаются физическим пыткам, но, можно сказать, что сегодня идет словесное преследование церкви. Подтверждением этому являются постоянные оскорбления, клевета, которые слышны в отношении духовных лиц в публичном пространстве", – заявил владыка Шио.
Как отметил местоблюститель Патриарха, люди мучаются собственными духовными страстями, которые идут из тела, из материального мира и принадлежат невидимым врагам – демонам.
"Когда мы в святой церкви отмечаем день поминовения того или иного святого, этим церковь призывает нас следовать жизни этого святого, его заслугам. Возможно, кто-то скажет, как можно следовать сегодня мученикам, когда церковь физически не преследуется? Святые Отцы учат, что и сегодня можно исполнить мученический вклад и получить мученический венец", – подчеркнул владыка Шио.
Когда мы вспоминаем мученичество святого Георгия, его жизнь и его удивительную стойкость в вере, нас переполняет удивление, великий трепет по отношению к нему. Ибо никакие угрозы, никакие страдания не могли заставить его предать веру Христову и отречься от Христа, церкви, отметил владыка.
Покровитель Грузии
Георгий Победоносец – самый чтимый из святых в Грузии, небесный покровитель страны. Почитание святого Георгия в Грузии началось на заре христианства.
По преданию, праздник основала святая Нино – просветительница Грузии. По свидетельству Арсения Икалтоэли, духовного отца и учителя царя Давида Агмашенебели (Строителя), просветительница Грузии была двоюродной сестрой Георгия Победоносца.
Именно от равноапостольной Нино узнали в Грузии о жизни и мученичестве святого Георгия, которого она особо почитала и завещала стране, которую обратила в христианство, любить его.
Первый храм в честь святого Георгия построил в Грузии в 335 году царь Мириан на месте погребения святой Нино.
Строительство церквей в честь святого Георгия Победоносца, которые особо почитались среди народа, стало массовым с IX века – часовни строили не только в городах и селах, но и на вершинах гор.
Святой Георгий считается покровителем воинов, земледельцев, пастухов и путников. Ему также молятся об избавлении от демонических сил.
С древних времен имя Георгий является одним из самых распространенных в Грузии. Оно было и династическим именем грузинских правителей, так как считалось, что царь, пользующийся небесным покровительством святого Георгия, ни в чем не будет знать поражения.
Георгий Победоносец – всадник, поражающий змия, стал составной частью грузинского сознания и православной веры. Он также запечатлен на государственном гербе Грузии.
Победоносцем святого Георгия назвали за мужество и духовную победу над палачами и за чудодейственную помощь людям в опасности.
Святой Георгий 23 ноября по новому стилю был подвергнут колесованию – пытке, которая по жестокости не уступала распятию на кресте, а 6 мая 303 года ему отрубили голову.