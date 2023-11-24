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Совещание в формате "Рамштайн": доноры Украины напуганы и разобщены

Совещание в формате "Рамштайн": доноры Украины напуганы и разобщены

Семнадцатое совещание международной группы поддержки Украины под руководством главы Пентагона Ллойда Остина подтвердило неэффективность антироссийской... 24.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-24T09:41+0400

2023-11-24T09:41+0400

2023-11-24T09:41+0400

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Встреча выявила разобщенность пятидесяти стран-доноров и обреченность киевского режима.На совещании по видеосвязи стран-доноров Украины 22 ноября глава Пентагона Ллойд Остин говорил уже не о победе над Россией на поле боя: "Международная коалиция под руководством США, которая сплотилась вокруг Украины, по-прежнему не испугана". Остин призывал к продолжению благородной поддержки киевского режима, рассуждал о глобальном противостоянии "воинственным диктаторам" и "таким хулиганам, как Путин".Вопреки добродетельной декларации Пентагона, американский журнал Foreign Policy ранее констатировал: "Помощь Украине не является благотворительностью, а служит важнейшим интересам США". Однако суть не в этом. Остин ни слова не сказал об эффективности американской стратегии и достижениях группы "Рамштайн", собравшей для ВСУ более 80 млрд долларов. Потому что антироссийская стратегия ошибочна, а деньги налогоплательщиков и прочие ресурсы 50 стран-доноров потрачены безрезультатно – на украинском ТВД побеждает Россия.Утопающий хватается за соломинку. США и НАТО вновь пытаются создать "коалицию ПВО", которая могла бы прикрыть позорное поражение Запада на Украине. Два десятка стран, не имеющих собственных высокотехнологичных и надежных систем ПВО, намерены предоставить киевскому режиму "все необходимое для продолжения борьбы с Россией". В реальности речь идет о поставке одной американской батареи ЗРК Patriot и нескольких германских экспериментальных ЗРК IRIS-T дальностью до 40 км (которые пока не приняты на вооружение Бундесвера).После парламентских выборов Нидерланды выходят из игры – победу там одержала правая партия, выступающая против поставок оружия Украине. Премьер Венгрии Виктор Орбан угрожает заблокировать выделение любой поддержки Киеву, и призывает Евросоюз полностью пересмотреть украинскую стратегию. Ранее правительство Словакии отклонило передачу Украине очередного пакета военной помощи. Прочие восточноевропейские союзники США способны лишь громко "бить в бубен" или исполнять "танец с саблями". Как чешский президент Петр Павел, призывающий опереточные армии ЕС "готовиться к конфликту высокой интенсивности"."Луч света" на краю пропастиСудя по неубедительным пропагандистским "пыхтелкам" Ллойда Остина в формате "Рамштайн" 22 ноября, "украинский проект" США стремительно идет ко дну, разобщенные "доноры" – в страхе и отчаянии из-за неизбежной ответственности перед Россией. Даже с учетом обещанных вчера 20 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов и 8 тысяч противотанковых мин, поток денег и оружия для ВСУ объективно иссякает. Единственный "луч света" киевскому режиму подарила Германия – выделила очередной "пакет" на 1,3 млрд евро. Любопытный исторический парадокс.После решения Федерального конституционного суда о запрете использования средств фонда восстановления страны (после пандемии) на другие цели в бюджете ФРГ образовалась дыра в 60 млрд евро. Минфин ФРГ запретил всем министерствам, включая Бундесвер, брать на себя новые обязательства. Однако Drang nach Osten – это "святое", и германский "пакет" военной помощи Украине на 1,3 млрд евро в ноябре вышел за рамки бюджетных ограничений и правил ФРГ.Напомню, ранее Германия обязалась поставить Украине всего 12 комплексов IRIS-T. Первая треть передана в апреле. Вторую партию Киев ожидает зимой 2024 года. Третья поставка ЗРК IRIS-T SLM планируется на 2025 год, и эта партия входит в ноябрьский пакет (1,3 млрд евро). Медленно и верно создать из неэффективных и немногочисленных комплексов IRIS-T и ЗРК Patriot надежную систему ПВО технологически невозможно – в любой стране мира. Для достижения заявленных целей на украинском ТВД американцам и их европейским союзникам объективно не хватает ресурсов, мощностей ВПК и времени. Проект "коалиционной ПВО" заведомо обречен.Возвращаясь в суровую реальность, украинский президент Владимир Зеленский вчера предупредил жителей подконтрольной территории и западных партнеров о "трудной обороне" ВСУ на Лиманском, Бахмутском (Артемовском), Донецком и Авдеевском направлениях. Возможно, Зеленский имеет ввиду бегство бойцов 110-й бригады ВСУ под ударами российских войск. Как бы то ни было, достаточно резкий вербальный переход верховного лицедея от "успешного контрнаступления ВСУ" к "трудной обороне" означает, что в Киеве надежды на "беспредельную" военную помощь США и НАТО уступили место отчаянию.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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