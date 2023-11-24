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НАТО взялось за химоружие на дне Балтийского моря? МИД РФ предупредил о последствиях
НАТО взялось за химоружие на дне Балтийского моря? МИД РФ предупредил о последствиях
После Второй мировой войны в Балтийском море было затоплено несколько десятков тысяч тонн химических боеприпасов 24.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-24T11:11+0400
2023-11-24T11:11+0400
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ТБИЛИСИ, 24 ноя – Sputnik. Попытки привлечь НАТО к решению вопросов с затопленным на дне Балтийского моря химоружием, могут быть с плачевными последствиями, заявил руководитель второго европейского департамента российского внешнеполитического ведомства Сергей Беляев. После окончания Второй мировой войны в 1945 году в Балтийском море затопили несколько десятков тысяч тонн химических боеприпасов. Самый большой арсенал был сброшен около островов Готланд и Борнхольм. Ранее издание Politico сообщало, немецкие власти намерены запустить программу по подъему данных боеприпасов со дна моря.В МИД убеждены, что обсуждение этой темы должно в первую очередь осуществляться на соответствующих международных площадках, например, в Комиссии по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ). Кроме того, должны обязательно учитываться мнения России и других стран-союзниц по антигитлеровской коалиции. Также следует не забывать про экологические риски. По словам директора департамента, ХЕЛКОМ сейчас не может полноценно действовать и связано с "поведения западных стран". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, россия
НАТО взялось за химоружие на дне Балтийского моря? МИД РФ предупредил о последствиях
После Второй мировой войны в Балтийском море было затоплено несколько десятков тысяч тонн химических боеприпасов
ТБИЛИСИ, 24 ноя – Sputnik. Попытки привлечь НАТО к решению вопросов с затопленным на дне Балтийского моря химоружием, могут быть с плачевными последствиями, заявил руководитель второго европейского департамента российского внешнеполитического ведомства Сергей Беляев.
После окончания Второй мировой войны в 1945 году в Балтийском море затопили несколько десятков тысяч тонн химических боеприпасов. Самый большой арсенал был сброшен около островов Готланд и Борнхольм. Ранее издание Politico сообщало, немецкие власти намерены запустить программу по подъему данных боеприпасов со дна моря.
"Несогласованные сепаратные действия, попытки "подтянуть" к этой теме непрофильные структуры вроде Совета государств Балтийского моря или НАТО не только контрпродуктивны, но могут привести к весьма плачевным для всей Балтики последствиям", - цитирует представителя российского МИД РИА Новости
.
В МИД убеждены, что обсуждение этой темы должно в первую очередь осуществляться на соответствующих международных площадках, например, в Комиссии по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ).
Кроме того, должны обязательно учитываться мнения России и других стран-союзниц по антигитлеровской коалиции. Также следует не забывать про экологические риски.
По словам директора департамента, ХЕЛКОМ сейчас не может полноценно действовать и связано с "поведения западных стран".