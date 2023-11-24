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НАТО взялось за химоружие на дне Балтийского моря? МИД РФ предупредил о последствиях

НАТО взялось за химоружие на дне Балтийского моря? МИД РФ предупредил о последствиях

После Второй мировой войны в Балтийском море было затоплено несколько десятков тысяч тонн химических боеприпасов 24.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 ноя – Sputnik. Попытки привлечь НАТО к решению вопросов с затопленным на дне Балтийского моря химоружием, могут быть с плачевными последствиями, заявил руководитель второго европейского департамента российского внешнеполитического ведомства Сергей Беляев. После окончания Второй мировой войны в 1945 году в Балтийском море затопили несколько десятков тысяч тонн химических боеприпасов. Самый большой арсенал был сброшен около островов Готланд и Борнхольм. Ранее издание Politico сообщало, немецкие власти намерены запустить программу по подъему данных боеприпасов со дна моря.В МИД убеждены, что обсуждение этой темы должно в первую очередь осуществляться на соответствующих международных площадках, например, в Комиссии по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ). Кроме того, должны обязательно учитываться мнения России и других стран-союзниц по антигитлеровской коалиции. Также следует не забывать про экологические риски. По словам директора департамента, ХЕЛКОМ сейчас не может полноценно действовать и связано с "поведения западных стран". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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