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"Короткая пауза" – перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу

"Короткая пауза" – перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу

Министр обороны Израиля назвал прекращение огня в секторе Газа "короткой паузой" 24.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 ноя – Sputnik. Четырехдневное гуманитарное перемирие между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС вступило в силу в пятницу утром.Ожидается, что в ближайшее время из израильских тюрем будут выпущены несколько палестинцев в обмен на освобождение боевиками ХАМАС первой группы пленных израильтян."Хамас" и Израиль заключили соглашение о четырехдневном перемирии в секторе Газа в обмен на освобождение 50 израильских заложников и 150 палестинских женщин и детей, отбывающих наказание в израильских тюрьмах. Посредником выступает Красный Крест.Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал прекращение огня в секторе Газа "короткой паузой", вслед за которой боевые действия "в интенсивном режиме" продолжатся как минимум еще два месяца.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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