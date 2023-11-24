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День Иоанна Златоуста 2023: молитвы, в чем помогает святой?

День Иоанна Златоуста 2023: молитвы, в чем помогает святой?

Православная церковь 26 ноября поминает одного из трех вселенских учителей и святителей – Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского 24.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-24T20:58+0400

2023-11-24T20:58+0400

2023-11-24T20:58+0400

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Какие молитвы возносят святому Иоанну, в чем помогает Златоуст, читайте в Sputnik Грузия. Почему Златоуст? "Златоустом" святого Иоанна нарекли за его редкий непревзойденный дар оратора. Родился святой Иоанн в середине IV века в Антиохии. Образование Златоуст получил у лучших риторов и философов. Рано приняв монашество, святой Иоанн много лет жил уединенно, соблюдая безмолвие. Златоуст за это время написал много книг, которые стали основой христианских представлений об особенностях монашеского пути и священнического служения. Затем Златоуст стал проповедовать – проповеди святого Иоанна легли в основу трудов-толкований Священного Писания. Архиепископом Константинопольским святого Иоанна избрали в 50 лет, но в результате дворцовых интриг милосердного святителя и пламенного миссионера сослали в Армению, а затем в Абхазию, где Златоуста и скончался. Святитель скончался в 407-м 27 сентября, но день памяти Златоуста перенесли на 26 ноября ради праздника Воздвижения Креста Господня. В чем помогает Иоанн Златоуст покровительствует ученым, церковнослужителям, богословам и миссионерам – святитель помогает укрепиться в вере, понимать Священное Писание и постичь радость духовной жизни. Искренняя молитва Иоанну Златоусту помогает обрести усердие в труде и учебе, избавиться от наветов и клеветы, преодолеть уныние при невосполнимых утратах. Помогает молитва святому исцелиться от тяжких болезней и преодолеть искушения. Также молитва Златоусту помогает восстановить мир в семейной жизни, а также вырастить здоровых и добрых детей. Молитвы Иоанну Златоусту Молитва первая "О святителю великий Иоанне Златоусте! Многая и различная дарования от Господа приял еси и, яко раб благий и верный, вся, данный тебе, таланты добре умножил еси, сего ради воистинну вселенский учитель был еси, яко всяк возраст и всяко звание от тебе поучается. Ты еси отроком — послушания образ, юным — целомудрия светило, мужем — трудолюбия наставник, старым — незлобия учитель, иноком — воздержания правило, молящимся — вождь, от Бога вдохновенный, мудрости ищущим — ума просветитель, витиям доброглаголивым — слова живаго источник неисчерпаемый, благотворящим — милосердия звезда, начальствующим — правления мудраго образ, правды ревнителем — дерзновения вдохновитель, правды гонимым — терпения наставник, всем вся был еси, да всяко некия спасеши. Над всеми же сими стяжал еси любовь, яже есть соуз совершенства, и тою, яко силою Божественною, вся дарования во единем лице твоем во едино совокупил еси и туюжде любовь, разделенная примиряющую, в толковании словес апостольских всем верным проповедал еси. Мы же, грешнии, по единому кийждо свое дарование имуще, единения духа в союзе мира не имамы, бываем тщеславии, друг друга раздражающе, друг другу завидяще, сего ради дарования наша разделенная не в мир и спасение, но во вражду и осуждение нам являются. Темже к тебе, святителю Божий, припадаем, раздором обуреваеми, и в сокрушении сердца просим: молитвами твоими отженй от сердец наших всяку гордость и зависть, нас разделяющия, да во мнозех удех едино тело церковное будет, да по словеси твоему молитвенному возлюбим друг друга и единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную, ныне и присно и во веки веков. Аминь." Молитва вторая О святителю великий Иоанне Златоусте! Многая и различная дарования от Господа приял еси и, яко раб благий и верный, вся данныя тебе таланты добре умножил еси, сего ради воистину вселенский учитель был еси, яко всяк возраст и всяко звание от тебе поучается. Мы же, грешнии (имена), по единому кийждо свое дарование имуще, единения духа в союзе мира не имамы, но бываем тщеславии, друг друга раздражающе, друг другу завидяще; сего ради дарования наша разделенная не в мир и спасение, но во вражду и осуждение нам являются. Темже к тебе, святителю Божий, припадаем, раздором обуреваеми, и в сокрушении сердца просим: молитвами твоими отжени от сердец наших всяку злобу, недоброжелательство, гордость и зависть, нас разделяющия, да во мнозех удех едино тело церковное невозбранно пребудем, да по словеси твоему молитвенному возлюбим друг друга и единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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