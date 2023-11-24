https://sputnik-georgia.ru/20231124/gibel-podrostka-v-tbilisi---prokuratura-predyavila-obvinenie-voditelyu-gruzovika-284469302.html
Гибель подростка в Тбилиси – прокуратура предъявила обвинение водителю грузовика
Гибель подростка в Тбилиси – прокуратура предъявила обвинение водителю грузовика
По словам очевидцев, грузовик укатился от водителя и наехал на 15-летнего подростка 24.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-24T11:42+0400
2023-11-24T11:42+0400
2023-11-24T11:52+0400
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение водителю грузовика по факту аварии в Тбилиси, в результате которой погиб подросток, сообщается на сайте Прокуратуры. Инцидент произошел 21 ноября на улице Каландадзе в районе Ортачала. По словам очевидцев, грузовик укатился от водителя и наехал на 15-летнего подростка. От полученных травм он скончался на месте. Правоохранители задержали водителя в тот же день. Он обвиняется в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет. Прокуратура обратится к Тбилисскому городскому суду с ходатайством о применении лишения свободы в качестве меры пресечения обвиняемому в установленные законом сроки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости
Гибель подростка в Тбилиси – прокуратура предъявила обвинение водителю грузовика
11:42 24.11.2023 (обновлено: 11:52 24.11.2023)
По словам очевидцев, грузовик укатился от водителя и наехал на 15-летнего подростка
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение водителю грузовика по факту аварии в Тбилиси, в результате которой погиб подросток, сообщается на сайте Прокуратуры.
Инцидент произошел 21 ноября на улице Каландадзе в районе Ортачала. По словам очевидцев, грузовик укатился от водителя и наехал на 15-летнего подростка. От полученных травм он скончался на месте.
Правоохранители задержали водителя в тот же день. Он обвиняется в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.
Прокуратура обратится к Тбилисскому городскому суду с ходатайством о применении лишения свободы в качестве меры пресечения обвиняемому в установленные законом сроки.