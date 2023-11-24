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Картофель из Беларуси не прошел санитарный контроль в Грузии
Картофель из Беларуси не прошел санитарный контроль в Грузии
Зараженный картофель вернули стране-экспортеру в соответствии с законодательством Грузии 24.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-24T21:49+0400
2023-11-24T21:49+0400
2023-11-24T21:51+0400
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Сотрудники таможенной службы Грузии не пропустили следовавший из Беларуси грузовой автомобиль с картофелем, говорится в сообщении Службы доходов Минфина страны. По данным ведомства, картофель, который пытались завезти в Грузию через КПП "Лагодехи" из Азербайджана, не прошел фитосанитарный контроль. В 21,5 тонны корнеплодов были обнаружены вредные организмы. Зараженный картофель вернули стране-экспортеру в соответствии с законодательством Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, беларусь, азербайджан, картофель
Картофель из Беларуси не прошел санитарный контроль в Грузии
21:49 24.11.2023 (обновлено: 21:51 24.11.2023)
Зараженный картофель вернули стране-экспортеру в соответствии с законодательством Грузии
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Сотрудники таможенной службы Грузии не пропустили следовавший из Беларуси грузовой автомобиль с картофелем, говорится в сообщении Службы доходов Минфина страны.
По данным ведомства, картофель, который пытались завезти в Грузию через КПП "Лагодехи" из Азербайджана, не прошел фитосанитарный контроль. В 21,5 тонны корнеплодов были обнаружены вредные организмы.
Зараженный картофель вернули стране-экспортеру в соответствии с законодательством Грузии.