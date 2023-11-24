https://sputnik-georgia.ru/20231124/kartofel-iz-belarusi-ne-proshel-sanitarnyy-kontrol-v-gruzii-284489452.html

Картофель из Беларуси не прошел санитарный контроль в Грузии

Картофель из Беларуси не прошел санитарный контроль в Грузии

Зараженный картофель вернули стране-экспортеру в соответствии с законодательством Грузии 24.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Сотрудники таможенной службы Грузии не пропустили следовавший из Беларуси грузовой автомобиль с картофелем, говорится в сообщении Службы доходов Минфина страны. По данным ведомства, картофель, который пытались завезти в Грузию через КПП "Лагодехи" из Азербайджана, не прошел фитосанитарный контроль. В 21,5 тонны корнеплодов были обнаружены вредные организмы. Зараженный картофель вернули стране-экспортеру в соответствии с законодательством Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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