https://sputnik-georgia.ru/20231124/londonskiy-chelsi-podklyuchilsya-k-borbe-za-kvaratskheliya-284469833.html

Лондонский "Челси" подключился к борьбе за Кварацхелия

Лондонский "Челси" подключился к борьбе за Кварацхелия

Грузинский спортсмен оценивается примерно в 100 миллионов евро 24.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Лондонский "Челси" следом за "Манчестер Сити", мадридским "Реалом", "Барселоной" и "Ньюкаслом" заявил о своем желании переманить в клуб 22-летнего вингера сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвичу Кварацхелия, сообщает американский международный спортивный канал ESPN. Кварацхелия перешел в неаполитанский клуб в июне 2022 года из батумского "Динамо". Его контракт рассчитан до лета 2027 года. При этом издание отмечает, что "Наполи" блокирует любую официальную заявку на 22-летнего футболиста. Хвича Кварацхелия оценивается примерно в 100 миллионов евро. "Хотя для "Челси" теоретически такая сумма не вызывает затруднений, клуб, согласно правилам финансового фэйр-плей УЕФА, больше не может тратить большую сумму денег", – поясняет ESPN . Наряду с Кварацхелия, "Челси" также активно следит еще за одним игроком "Наполи" – нападающим Виктором Осимхеном. Что касается Кварацхелия, то в текущем сезоне он сыграл за "Наполи" 15 матчей во всех турнирах, забив три гола и сделав пять результативных передач. В минувшем сезоне грузинский футболист был признан лучшим игроком серии А, а также автором наибольшего числа голевых передач. Кроме того, трижды Кварацхелия признавался лучшим игроком чемпионата Италии, а его гол в ворота "Аталанты" в рамках 26 тура чемпионат был признан лучшим голом марта 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, в мире, новости, италия, хвича кварацхелия, уефа