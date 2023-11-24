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Лондонский "Челси" подключился к борьбе за Кварацхелия
Лондонский "Челси" подключился к борьбе за Кварацхелия
Грузинский спортсмен оценивается примерно в 100 миллионов евро 24.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-24T12:09+0400
2023-11-24T12:09+0400
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Лондонский "Челси" следом за "Манчестер Сити", мадридским "Реалом", "Барселоной" и "Ньюкаслом" заявил о своем желании переманить в клуб 22-летнего вингера сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвичу Кварацхелия, сообщает американский международный спортивный канал ESPN. Кварацхелия перешел в неаполитанский клуб в июне 2022 года из батумского "Динамо". Его контракт рассчитан до лета 2027 года. При этом издание отмечает, что "Наполи" блокирует любую официальную заявку на 22-летнего футболиста. Хвича Кварацхелия оценивается примерно в 100 миллионов евро. "Хотя для "Челси" теоретически такая сумма не вызывает затруднений, клуб, согласно правилам финансового фэйр-плей УЕФА, больше не может тратить большую сумму денег", – поясняет ESPN . Наряду с Кварацхелия, "Челси" также активно следит еще за одним игроком "Наполи" – нападающим Виктором Осимхеном. Что касается Кварацхелия, то в текущем сезоне он сыграл за "Наполи" 15 матчей во всех турнирах, забив три гола и сделав пять результативных передач. В минувшем сезоне грузинский футболист был признан лучшим игроком серии А, а также автором наибольшего числа голевых передач. Кроме того, трижды Кварацхелия признавался лучшим игроком чемпионата Италии, а его гол в ворота "Аталанты" в рамках 26 тура чемпионат был признан лучшим голом марта 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, в мире, новости, италия, хвича кварацхелия, уефа
спорт, в мире, новости, италия, хвича кварацхелия, уефа
Лондонский "Челси" подключился к борьбе за Кварацхелия
12:09 24.11.2023 (обновлено: 12:38 24.11.2023)
Грузинский спортсмен оценивается примерно в 100 миллионов евро
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Лондонский "Челси" следом за "Манчестер Сити", мадридским "Реалом", "Барселоной" и "Ньюкаслом" заявил о своем желании переманить в клуб 22-летнего вингера сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвичу Кварацхелия, сообщает американский международный спортивный канал ESPN.
Кварацхелия перешел в неаполитанский клуб в июне 2022 года из батумского "Динамо". Его контракт рассчитан до лета 2027 года.
"По нашей информации, "Челси" присоединился к "Манчестер Сити", "Реалу", "Барселоне" и "Ньюкаслу" в борьбе за Хвичу Кварацхелия. По данным наших источников, лондонцы ищут нового нападающего. Трансфер Кварацхелия соответствует стратегии "Челси" по привлечению молодых игроков с большим потенциалом", – пишет ESPN .
При этом издание отмечает, что "Наполи" блокирует любую официальную заявку на 22-летнего футболиста.
Хвича Кварацхелия оценивается примерно в 100 миллионов евро.
"Хотя для "Челси" теоретически такая сумма не вызывает затруднений, клуб, согласно правилам финансового фэйр-плей УЕФА, больше не может тратить большую сумму денег", – поясняет ESPN .
Наряду с Кварацхелия, "Челси" также активно следит еще за одним игроком "Наполи" – нападающим Виктором Осимхеном.
Что касается Кварацхелия, то в текущем сезоне он сыграл за "Наполи" 15 матчей во всех турнирах, забив три гола и сделав пять результативных передач.
В минувшем сезоне грузинский футболист был признан лучшим игроком серии А, а также автором наибольшего числа голевых передач. Кроме того, трижды Кварацхелия признавался лучшим игроком чемпионата Италии, а его гол в ворота "Аталанты" в рамках 26 тура чемпионат был признан лучшим голом марта 2023 года.