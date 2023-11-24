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https://sputnik-georgia.ru/20231124/nalogovye-postupleniya-v-gosbyudzhet-gruzii-sostavili-do-14-milliardov-lari-284490617.html
Налоговые поступления в госбюджет Грузии составили до 14 миллиардов лари
Налоговые поступления в госбюджет Грузии составили до 14 миллиардов лари
Наибольшая сумма общих государственных налогов приходится на НДС, за ним следуют подоходный налог и акцизы 24.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-24T22:49+0400
2023-11-24T23:09+0400
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Налоговые доходы госбюджета Грузии за 10 месяцев 2023 года составили 14 миллиардов лари, или 83% от годового плана, сообщает медиаплатформа BMG. Для полного выполнения бюджета в оставшиеся месяцы, ноябре-декабре, Службе доходов Минфина необходимо мобилизовать 2,8 миллиарда лари. По данным Минфина, наибольшая сумма общих государственных налогов приходится на НДС, за ним следуют подоходный налог и акцизы. Что касается доходов от приватизации госимущества, то они составили 103,5 млн лари, что составляет 51,8% годового плана в 200 млн лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, налоги, министерство финансов грузии, бюджет грузии
экономика, грузия, новости, налоги, министерство финансов грузии, бюджет грузии

Налоговые поступления в госбюджет Грузии составили до 14 миллиардов лари

22:49 24.11.2023 (обновлено: 23:09 24.11.2023)
© photo: Sputnik / StringerКупюры достоинством сто лари
Купюры достоинством сто лари - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Наибольшая сумма общих государственных налогов приходится на НДС, за ним следуют подоходный налог и акцизы
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Налоговые доходы госбюджета Грузии за 10 месяцев 2023 года составили 14 миллиардов лари, или 83% от годового плана, сообщает медиаплатформа BMG.
Для полного выполнения бюджета в оставшиеся месяцы, ноябре-декабре, Службе доходов Минфина необходимо мобилизовать 2,8 миллиарда лари.
По данным Минфина, наибольшая сумма общих государственных налогов приходится на НДС, за ним следуют подоходный налог и акцизы.
Налоговые поступления в госбюджет в январе-октябре 2023 года

Вид налога

Сумма, млн лари

% от годового плана

НДС

5 618,8

82

Подоходный налог

4 631,5

84

Налог на прибыль

1 704,7

85

Акцизный налог

1 836,7

83

Налог на импорт

127,8

85

Что касается доходов от приватизации госимущества, то они составили 103,5 млн лари, что составляет 51,8% годового плана в 200 млн лари.
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