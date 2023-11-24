https://sputnik-georgia.ru/20231124/nalogovye-postupleniya-v-gosbyudzhet-gruzii-sostavili-do-14-milliardov-lari-284490617.html

Налоговые поступления в госбюджет Грузии составили до 14 миллиардов лари

Налоговые поступления в госбюджет Грузии составили до 14 миллиардов лари

Наибольшая сумма общих государственных налогов приходится на НДС, за ним следуют подоходный налог и акцизы 24.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-24T22:49+0400

2023-11-24T22:49+0400

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Налоговые доходы госбюджета Грузии за 10 месяцев 2023 года составили 14 миллиардов лари, или 83% от годового плана, сообщает медиаплатформа BMG. Для полного выполнения бюджета в оставшиеся месяцы, ноябре-декабре, Службе доходов Минфина необходимо мобилизовать 2,8 миллиарда лари. По данным Минфина, наибольшая сумма общих государственных налогов приходится на НДС, за ним следуют подоходный налог и акцизы. Что касается доходов от приватизации госимущества, то они составили 103,5 млн лари, что составляет 51,8% годового плана в 200 млн лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, налоги, министерство финансов грузии, бюджет грузии