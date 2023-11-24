https://sputnik-georgia.ru/20231124/nalogovye-postupleniya-v-gosbyudzhet-gruzii-sostavili-do-14-milliardov-lari-284490617.html
Налоговые поступления в госбюджет Грузии составили до 14 миллиардов лари
Налоговые поступления в госбюджет Грузии составили до 14 миллиардов лари
Наибольшая сумма общих государственных налогов приходится на НДС, за ним следуют подоходный налог и акцизы 24.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-24T22:49+0400
2023-11-24T22:49+0400
2023-11-24T23:09+0400
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Налоговые доходы госбюджета Грузии за 10 месяцев 2023 года составили 14 миллиардов лари, или 83% от годового плана, сообщает медиаплатформа BMG. Для полного выполнения бюджета в оставшиеся месяцы, ноябре-декабре, Службе доходов Минфина необходимо мобилизовать 2,8 миллиарда лари. По данным Минфина, наибольшая сумма общих государственных налогов приходится на НДС, за ним следуют подоходный налог и акцизы. Что касается доходов от приватизации госимущества, то они составили 103,5 млн лари, что составляет 51,8% годового плана в 200 млн лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, налоги, министерство финансов грузии, бюджет грузии
экономика, грузия, новости, налоги, министерство финансов грузии, бюджет грузии
Налоговые поступления в госбюджет Грузии составили до 14 миллиардов лари
22:49 24.11.2023 (обновлено: 23:09 24.11.2023)
Наибольшая сумма общих государственных налогов приходится на НДС, за ним следуют подоходный налог и акцизы
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Налоговые доходы госбюджета Грузии за 10 месяцев 2023 года составили 14 миллиардов лари, или 83% от годового плана, сообщает медиаплатформа BMG.
Для полного выполнения бюджета в оставшиеся месяцы, ноябре-декабре, Службе доходов Минфина необходимо мобилизовать 2,8 миллиарда лари.
По данным Минфина, наибольшая сумма общих государственных налогов приходится на НДС, за ним следуют подоходный налог и акцизы.
Налоговые поступления в госбюджет в январе-октябре 2023 года
Вид налога
Сумма, млн лари
% от годового плана
НДС
5 618,8
82
Подоходный налог
4 631,5
84
Налог на прибыль
1 704,7
85
Акцизный налог
1 836,7
83
Налог на импорт
127,8
85
Что касается доходов от приватизации госимущества, то они составили 103,5 млн лари, что составляет 51,8% годового плана в 200 млн лари.