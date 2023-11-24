https://sputnik-georgia.ru/20231124/narodnye-primety-na-ivanov-den-2023-chto-nelzya-delat-25-noyabrya-284477233.html

Народные приметы на Иванов день 2023: что нельзя делать 25 ноября?

Народные приметы на Иванов день 2023: что нельзя делать 25 ноября?

Православная церковь 25 ноября поминает святителя Иоанна Милостивого, Патриарха Александрийского, жившего в VII веке 24.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-24T15:45+0400

2023-11-24T15:45+0400

2023-11-24T15:45+0400

справки

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Праздник в народе называют Иванов день, Иван Милостивый или Иван Снежный, так как обычно 25 ноября снежный покров на земле становился плотным. Что нельзя делать в Иванов день и о народных приметах 25 ноября, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Иванов день кормить супруга очень горячей или острой едой – он может стать злым, грубым и вспыльчивым. Также нельзя 25 ноября ссориться с мужем – по приметам нрав мужчины может испортиться, и он станет более нетерпеливым. Плохая примета в Иванов день посещать обувной магазин вместе с подругой – это приведет к проблемам с возлюбленным. Так же нельзя 25 ноября проводить только в женской компании – по приметам девушка останется одинокой до весны. Нельзя в Иванов день желать кому-то плохого и совершать дурные поступки – по приметам все негативные действия вернутся к нарушителю бумерангом. Отказываться от добрых советов 25 ноября также нельзя – есть примета, что они помогут изменить жизнь. Народные приметы Скоро похолодает, если в Иванов день облака плывут низко, а если 25 ноября с утра иней – это примета, что мороз ударит вечером. По народным приметам в декабре погода будет такой же, как и 25 ноября. Например, теплая, но сырая погода ожидается в последний месяц года, если в Иванов день идет дождь, а если 25 ноября выпадет снег – это верная примета, что весна предстоит поздняя и холодная. Есть примета, что погода будет холодной, но сухой, если в Иванов день в печи огонь ярко горит, а если зола образуется быстро – значит скоро потеплеет. По народным приметам вещи, приобретенные в Иванов день, прослужат долго. Следовательно, 25 ноября можно смело отправляться на шопинг. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки