https://sputnik-georgia.ru/20231124/verkhniy-lars-segodnya-doroga-granitse-s-rossiey-zakrylas-dlya-gruzovikov-284488220.html

"Верхний Ларс" сегодня: дорога к границе с Россией закрылась для грузовиков

"Верхний Ларс" сегодня: дорога к границе с Россией закрылась для грузовиков

Ограничения в движении на участке Гудаури-Коби вызваны сильным снегом и низкой температурой 24.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-24T20:09+0400

2023-11-24T20:09+0400

2023-11-24T20:15+0400

грузия

погода

новости

верхний ларс

департамент автомобильных дорог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23407/65/234076525_0:0:1250:704_1920x0_80_0_0_f4074489af5806c742bc4da180e6150d.jpg

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на дороге, ведущей к границе между Грузией и Россией, говорится в сообщении департамента автодорожного транспорта.Ограничения в движении на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс вызваны сильным снегом и низкой температурой. Для остального вида автотранспорта на этом участке движение возможно без остановок по противолавинным тоннелям.На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

верхний ларс

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, погода, новости, верхний ларс, департамент автомобильных дорог