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"Верхний Ларс" сегодня: дорога к границе с Россией закрылась для грузовиков
"Верхний Ларс" сегодня: дорога к границе с Россией закрылась для грузовиков
Ограничения в движении на участке Гудаури-Коби вызваны сильным снегом и низкой температурой 24.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-24T20:09+0400
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на дороге, ведущей к границе между Грузией и Россией, говорится в сообщении департамента автодорожного транспорта.Ограничения в движении на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс вызваны сильным снегом и низкой температурой. Для остального вида автотранспорта на этом участке движение возможно без остановок по противолавинным тоннелям.На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, новости, верхний ларс, департамент автомобильных дорог
грузия, погода, новости, верхний ларс, департамент автомобильных дорог
"Верхний Ларс" сегодня: дорога к границе с Россией закрылась для грузовиков
20:09 24.11.2023 (обновлено: 20:15 24.11.2023)
Ограничения в движении на участке Гудаури-Коби вызваны сильным снегом и низкой температурой
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на дороге, ведущей к границе между Грузией и Россией, говорится в сообщении департамента автодорожного транспорта.
Ограничения в движении на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс вызваны сильным снегом и низкой температурой. Для остального вида автотранспорта на этом участке движение возможно без остановок по противолавинным тоннелям.
На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.