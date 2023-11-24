https://sputnik-georgia.ru/20231124/vostokoved-knyazev-rasskazal-na-kogo-ssha-sdelali-stavku-v-tsentralnoy-azii-284469661.html
Востоковед Князев рассказал, на кого США сделали ставку в Центральной Азии
Востоковед Князев рассказал, на кого США сделали ставку в Центральной Азии
США занимаются "челночной дипломатией" в Центральной Азии, но так и не смогли достичь каких-то значимых успехов и настроить государства региона против России и... 24.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-24T12:23+0400
2023-11-24T12:23+0400
2023-11-24T12:23+0400
мультимедиа
видео
в мире
сша
китай
туркменистан
мгимо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/18/284469489_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fc95c4edac6268ade3c9226b0d27c9d4.jpg
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Александр Князев. Почему США не готовы вводить санкции против партнеров России по СНГ и ЕАЭС? Как США вмешиваются во внутренние дела Центральной Азии? Как Туркменистан бросил вызов Западу? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
сша
китай
туркменистан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/18/284469489_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bff490e1b9465d744ec6386a93c860df.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, в мире, сша, китай, туркменистан, мгимо, видео
мультимедиа, видео, в мире, сша, китай, туркменистан, мгимо, видео
Востоковед Князев рассказал, на кого США сделали ставку в Центральной Азии
США занимаются "челночной дипломатией" в Центральной Азии, но так и не смогли достичь каких-то значимых успехов и настроить государства региона против России и Китая
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Александр Князев.
Почему США не готовы вводить санкции против партнеров России по СНГ и ЕАЭС? Как США вмешиваются во внутренние дела Центральной Азии? Как Туркменистан бросил вызов Западу?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.