https://sputnik-georgia.ru/20231124/vostokoved-knyazev-rasskazal-na-kogo-ssha-sdelali-stavku-v-tsentralnoy-azii-284469661.html

Востоковед Князев рассказал, на кого США сделали ставку в Центральной Азии

Востоковед Князев рассказал, на кого США сделали ставку в Центральной Азии

США занимаются "челночной дипломатией" в Центральной Азии, но так и не смогли достичь каких-то значимых успехов и настроить государства региона против России и... 24.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-24T12:23+0400

2023-11-24T12:23+0400

2023-11-24T12:23+0400

мультимедиа

видео

в мире

сша

китай

туркменистан

мгимо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/18/284469489_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fc95c4edac6268ade3c9226b0d27c9d4.jpg

Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Александр Князев. Почему США не готовы вводить санкции против партнеров России по СНГ и ЕАЭС? Как США вмешиваются во внутренние дела Центральной Азии? Как Туркменистан бросил вызов Западу? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

сша

китай

туркменистан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, в мире, сша, китай, туркменистан, мгимо, видео