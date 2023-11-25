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Индюки в Белом доме, глубокая скорбь и эпатаж на Неделе моды в Ванкувере – лучшие фото
Индюки в Белом доме, глубокая скорбь и эпатаж на Неделе моды в Ванкувере – лучшие фото
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств 25.11.2023, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

Индюки в Белом доме, глубокая скорбь и эпатаж на Неделе моды в Ванкувере – лучшие фото

10:29 25.11.2023
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НовостиTelegram
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств
© AFP 2023 / Marvin Recinos

Возложение короны на Мисс Вселенная 2023 Шейннис Паласиос на конкурсе красоты в Сан-Сальвадоре.

Возложение короны на Мисс Вселенная 2023 Шейннис Паласиос на конкурсе красоты в Сан-Сальвадоре. - Sputnik Грузия
1/15
© AFP 2023 / Marvin Recinos

Возложение короны на Мисс Вселенная 2023 Шейннис Паласиос на конкурсе красоты в Сан-Сальвадоре.

© AFP 2023 / Timothy A. Clary

Запуск ракеты SpaceX Starship со Звездной базы в штате Техас.

Запуск ракеты SpaceX Starship со Звездной базы в штате Техас. - Sputnik Грузия
2/15
© AFP 2023 / Timothy A. Clary

Запуск ракеты SpaceX Starship со Звездной базы в штате Техас.

© AP Photo / Jacquelyn Martin

Два индюка по имени Либерти и Белл, в ожидании ежегодной президентской церемонии помилования в Белом доме на День Благодарения.

Два индюка по имени Либерти и Белл, в ожидании ежегодной президентской церемонии помилования в Белом доме на День Благодарения. - Sputnik Грузия
3/15
© AP Photo / Jacquelyn Martin

Два индюка по имени Либерти и Белл, в ожидании ежегодной президентской церемонии помилования в Белом доме на День Благодарения.

© AFP 2023 / Paige Taylor White

Модели во время мероприятия "Красное платье" в рамках Недели моды коренных народов Ванкувера.

Модели во время мероприятия &quot;Красное платье&quot; в рамках Недели моды коренных народов Ванкувера. - Sputnik Грузия
4/15
© AFP 2023 / Paige Taylor White

Модели во время мероприятия "Красное платье" в рамках Недели моды коренных народов Ванкувера.

© AFP 2023 / Chaideer Mahyuddin

Новоприбывшие беженцы отдыхают на пляже в Индонезии.

Новоприбывшие беженцы отдыхают на пляже в Индонезии. - Sputnik Грузия
5/15
© AFP 2023 / Chaideer Mahyuddin

Новоприбывшие беженцы отдыхают на пляже в Индонезии.

© AP Photo / Alejandro Godinez

Ким Петрас выступает на музыкальном фестивале Corona Capital в Мехико.

Ким Петрас выступает на музыкальном фестивале Corona Capital в Мехико. - Sputnik Грузия
6/15
© AP Photo / Alejandro Godinez

Ким Петрас выступает на музыкальном фестивале Corona Capital в Мехико.

© AFP 2023 / Rodrigo Oropeza

Члены команды Человеческой Башни "Castellers de Villafranca" образуют "кастель" на площади Сокало в Мехико.

Члены команды Человеческой Башни &quot;Castellers de Villafranca&quot; образуют &quot;кастель&quot; на площади Сокало в Мехико. - Sputnik Грузия
7/15
© AFP 2023 / Rodrigo Oropeza

Члены команды Человеческой Башни "Castellers de Villafranca" образуют "кастель" на площади Сокало в Мехико.

© AFP 2023 / Kenzo Tribouillard

Родственники погибших плачут во время похорон в Палестине.

Родственники погибших плачут во время похорон в Палестине. - Sputnik Грузия
8/15
© AFP 2023 / Kenzo Tribouillard

Родственники погибших плачут во время похорон в Палестине.

© AFP 2023 / Rogerio Florentino

Член группы по спасению животных в зонах стихийных бедствий Бразилии помогает спасти попавшую в ловушку корову.

Член группы по спасению животных в зонах стихийных бедствий Бразилии помогает спасти попавшую в ловушку корову. - Sputnik Грузия
9/15
© AFP 2023 / Rogerio Florentino

Член группы по спасению животных в зонах стихийных бедствий Бразилии помогает спасти попавшую в ловушку корову.

© AP Photo / Fareed Khan

Пакистанские девушки чистят и сортируют креветки в районе трущоб Карачи.

Пакистанские девушки чистят и сортируют креветки в районе трущоб Карачи. - Sputnik Грузия
10/15
© AP Photo / Fareed Khan

Пакистанские девушки чистят и сортируют креветки в районе трущоб Карачи.

© AFP 2023 / Wakil Kohsar

Афганская женщина в парандже проходит мимо настенной росписи в Кабуле.

Афганская женщина в парандже проходит мимо настенной росписи в Кабуле. - Sputnik Грузия
11/15
© AFP 2023 / Wakil Kohsar

Афганская женщина в парандже проходит мимо настенной росписи в Кабуле.

© AFP 2023 / Sakis Mitrolidis

Оливковое дерево горит во время лесного пожара в Александруполисе на севере Греции.

Оливковое дерево горит во время лесного пожара в Александруполисе на севере Греции. - Sputnik Грузия
12/15
© AFP 2023 / Sakis Mitrolidis

Оливковое дерево горит во время лесного пожара в Александруполисе на севере Греции.

© AFP 2023 / Richard A. Brooks

Активисты из группы по защите прав животных PETA на демонстрации возле кафе в Токио.

Активисты из группы по защите прав животных PETA на демонстрации возле кафе в Токио. - Sputnik Грузия
13/15
© AFP 2023 / Richard A. Brooks

Активисты из группы по защите прав животных PETA на демонстрации возле кафе в Токио.

© AFP 2023 / Himanshu Sharma

Мужчина демонстрирует свои усы во время конкурса усов на ежегодной ярмарке в Пушкаре, Индия.

Мужчина демонстрирует свои усы во время конкурса усов на ежегодной ярмарке в Пушкаре, Индия. - Sputnik Грузия
14/15
© AFP 2023 / Himanshu Sharma

Мужчина демонстрирует свои усы во время конкурса усов на ежегодной ярмарке в Пушкаре, Индия.

© AP Photo / Matias Delacroix

Мужчина загорает в центре Буэнос-Айреса.

Мужчина загорает в центре Буэнос-Айреса. - Sputnik Грузия
15/15
© AP Photo / Matias Delacroix

Мужчина загорает в центре Буэнос-Айреса.

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