Индюки в Белом доме, глубокая скорбь и эпатаж на Неделе моды в Ванкувере – лучшие фото

Возложение короны на Мисс Вселенная 2023 Шейннис Паласиос на конкурсе красоты в Сан-Сальвадоре.
Возложение короны на Мисс Вселенная 2023 Шейннис Паласиос на конкурсе красоты в Сан-Сальвадоре.
Запуск ракеты SpaceX Starship со Звездной базы в штате Техас.
Запуск ракеты SpaceX Starship со Звездной базы в штате Техас.
Два индюка по имени Либерти и Белл, в ожидании ежегодной президентской церемонии помилования в Белом доме на День Благодарения.
Два индюка по имени Либерти и Белл, в ожидании ежегодной президентской церемонии помилования в Белом доме на День Благодарения.
Модели во время мероприятия "Красное платье" в рамках Недели моды коренных народов Ванкувера.
Модели во время мероприятия "Красное платье" в рамках Недели моды коренных народов Ванкувера.
Новоприбывшие беженцы отдыхают на пляже в Индонезии.
Новоприбывшие беженцы отдыхают на пляже в Индонезии.
Ким Петрас выступает на музыкальном фестивале Corona Capital в Мехико.
Ким Петрас выступает на музыкальном фестивале Corona Capital в Мехико.
Члены команды Человеческой Башни "Castellers de Villafranca" образуют "кастель" на площади Сокало в Мехико.
Члены команды Человеческой Башни "Castellers de Villafranca" образуют "кастель" на площади Сокало в Мехико.
Родственники погибших плачут во время похорон в Палестине.
Родственники погибших плачут во время похорон в Палестине.
Член группы по спасению животных в зонах стихийных бедствий Бразилии помогает спасти попавшую в ловушку корову.
Член группы по спасению животных в зонах стихийных бедствий Бразилии помогает спасти попавшую в ловушку корову.
Пакистанские девушки чистят и сортируют креветки в районе трущоб Карачи.
Пакистанские девушки чистят и сортируют креветки в районе трущоб Карачи.
Афганская женщина в парандже проходит мимо настенной росписи в Кабуле.
Афганская женщина в парандже проходит мимо настенной росписи в Кабуле.
Оливковое дерево горит во время лесного пожара в Александруполисе на севере Греции.
Оливковое дерево горит во время лесного пожара в Александруполисе на севере Греции.
Активисты из группы по защите прав животных PETA на демонстрации возле кафе в Токио.
Активисты из группы по защите прав животных PETA на демонстрации возле кафе в Токио.
Мужчина демонстрирует свои усы во время конкурса усов на ежегодной ярмарке в Пушкаре, Индия.
Мужчина демонстрирует свои усы во время конкурса усов на ежегодной ярмарке в Пушкаре, Индия.
Мужчина загорает в центре Буэнос-Айреса.
Мужчина загорает в центре Буэнос-Айреса.