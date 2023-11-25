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Лондон отговорил Киев завершить конфликт в 2022 году, заявили в Раде

Лондон отговорил Киев завершить конфликт в 2022 году, заявили в Раде

Украина также не согласилась на прекращение огня, поскольку "это противоречит ее конституции, где прописан блоковый статус" страны 25.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-25T14:04+0400

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Военные действия на Украине могли завершиться весной прошлого года, но бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил Киев подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией, заявил глава фракции партии "Слуга народа" и член комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью телеканалу "1+1". При этом, по словам парламентария, Украина также не согласилась на прекращение огня, поскольку "это противоречит ее конституции, где прописан блоковый статус" страны. В конце февраля прошлого года начались российско-украинские консультации: делегации провели две очные встречи в Беларуси, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видеоконференцсвязи. В конце марта стороны провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По его итогам помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему соглашению. В Москве тогда это посчитали шагом навстречу, и в целом киевский режим впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться. Путин опять победил. На этот раз в Нидерландах>>Россия в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского одновременно с парафированием соглашения министрами иностранных дел. Тем не менее позднее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Киев представил свой проект соглашения с Москвой. В нем был отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма. Помимо этого, Украина изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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