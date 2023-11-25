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Лондон отговорил Киев завершить конфликт в 2022 году, заявили в Раде
Лондон отговорил Киев завершить конфликт в 2022 году, заявили в Раде
Украина также не согласилась на прекращение огня, поскольку "это противоречит ее конституции, где прописан блоковый статус" страны 25.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-25T14:04+0400
2023-11-25T14:04+0400
2023-11-25T14:15+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Военные действия на Украине могли завершиться весной прошлого года, но бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил Киев подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией, заявил глава фракции партии "Слуга народа" и член комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью телеканалу "1+1". При этом, по словам парламентария, Украина также не согласилась на прекращение огня, поскольку "это противоречит ее конституции, где прописан блоковый статус" страны. В конце февраля прошлого года начались российско-украинские консультации: делегации провели две очные встречи в Беларуси, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видеоконференцсвязи. В конце марта стороны провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По его итогам помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему соглашению. В Москве тогда это посчитали шагом навстречу, и в целом киевский режим впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться. Путин опять победил. На этот раз в Нидерландах>>Россия в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского одновременно с парафированием соглашения министрами иностранных дел. Тем не менее позднее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Киев представил свой проект соглашения с Москвой. В нем был отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма. Помимо этого, Украина изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, новости, украина, киев, стамбул, борис джонсон, владимир мединский, владимир путин, верховная рада
Лондон отговорил Киев завершить конфликт в 2022 году, заявили в Раде
14:04 25.11.2023 (обновлено: 14:15 25.11.2023)
Украина также не согласилась на прекращение огня, поскольку "это противоречит ее конституции, где прописан блоковый статус" страны
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Военные действия на Украине могли завершиться весной прошлого года, но бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил Киев подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией, заявил глава фракции партии "Слуга народа" и член комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью телеканалу "1+1".
"Россияне готовы были закончить войну, если мы возьмем нейтралитет, как Финляндия, и дадим обязательство, что мы не будем вступать в НАТО. Это был ключевой пункт. <...> Кроме того, когда мы вернулись из Стамбула, приехал в Киев Борис Джонсон и сказал: "Мы вообще не будем с ними ничего подписывать, и давайте будем просто воевать", – рассказал он.
При этом, по словам парламентария, Украина также не согласилась на прекращение огня, поскольку "это противоречит ее конституции, где прописан блоковый статус" страны.
В конце февраля прошлого года начались российско-украинские консультации: делегации провели две очные встречи в Беларуси, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видеоконференцсвязи.
В конце марта стороны провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По его итогам помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему соглашению. В Москве тогда это посчитали шагом навстречу, и в целом киевский режим впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
Россия в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского одновременно с парафированием соглашения министрами иностранных дел.
Тем не менее позднее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Киев представил свой проект соглашения с Москвой. В нем был отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма. Помимо этого, Украина изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.